Danmark inför nya omfattande restriktioner

Förutom de nya restriktionerna kommer de som redan finns också att förlängas.

Med 859 bekräftat smittade under de senaste 24 timmarna fortsätter smittspridningen i Danmark att öka. Smittoläget beskrivs som ”bekymmersamt” i 84 av 98 kommuner. Siffrorna är de högsta under hela coronakrisen och har följt en stigande kurva de senaste fem dagarna: 452, 529, 630, 760 och 859. Det totala antalet smittade var på fredagen 38.622 och antalet avlidna till följd av covid-19 var då 697. Av dessa har tre avlidit under det senaste dygnet.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen. Foto: Francis Joseph Dean/Shutterstock

Munskydd krävs sedan tidigare på allmänna transportmedel och på kaféer och restauranger om man inte sitter ned. Kaféer och barer måste stänga senast 22. Högst 50 personer får samlas.

Nu skärps detta.

– Det blir krav på munskydd också inomhus, vilket innebär butiker, biografer, kulturinstitutioner, sjukhus och skolor där ungdomar utbildas året ut. Ingen alkohol kommer att säljas efter klockan 22.

– För att hålla samhället så öppet som möjligt måste vi begränsa en del.

Søren Brostrøm från Sundhetsstyrelsen sa att man visserligen inte har ”de perfekta bevisen” för att munskydd är effektiva men att man nu lutar sig mot utländska erfarenheter och dokumentation:

– Detta har gjort att vi har blivit överbevisade om att munskydd gör en skillnad när det gäller spridningen. Där står vi på solid grund.

Regeringen sänker också gränsen för hur många som får samlas på en gång från 50 till 10 personer. Budskapet var tydligt: Träffa så få nya personer som möjligt.

– Alla måste också begränsa hur många personer man umgås med under en vecka.

Året ut kommer idrottsevenemang som hålls inomhus inte att få ha fler än 500 personer.

– Situationen är allvarlig men vi är inte tillbaka där vi var den 11 mars – då vi hade tio på sjukhus – vi står bättre rustade nu. Men vi vet hur fort det kan gå.

Under fredagens presskonferens meddelade hälsovårdsminister Magnus Heunicke att det så kallade r-talet, som säger hur många en smittad just nu för smittan vidare till, ligger på 1,2.

Hälsovårdsminister Magnus Heunicke varnade för att antalet som läggs in på sjukhus nu kommer att öka. Fyra av fem regioner kommer att få ett högt tryck på sjukvården om inget görs, sa han.

Antalet intensivvårdsplatser kommer att utökas med ytterligare 300 platser. Något hårdare tryck på vården är det inte just nu, åtgärden ska ses som förebyggande, sades också under presskonferensen.

– Vi måste agera innan det är för sent, sa Kåre Mølbak, direktör vid Statens Serum Institut.

– Och det finns ingen enskild sak som driver smittan. Den finns i hela samhället.

Statsminister Frederiksen förstod att de nya restriktionerna kommer att bli ännu en prövning för befolkningen:

– Jag tror jag talar för alla danskar när jag säger att vi är trötta. Går smittan ned kan vi ändra på en del av detta. Och vi lyckades tidigare i år därför att vi var ute i tid, sa Frederiksen.

Gränskontrollen skärps till och med den 2 januari nästa år. Danmark tillåter enbart resor till Gävleborg, Kalmar, Värmland, Västerbotten och Västernorrland i Sverige samt till Norge och Grekland.