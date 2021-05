Danmark senast i raden av länder som öppnar upp igen

Vaccineringen mot covid-19 har kantats av leveransproblem från tillverkare och pausande efter larm om allvarliga biverkningar. Men de senaste veckorna har massvaccineringen fått upp farten och land efter land rapporterar om att man är inne i slutspurten av att ge sina invånare en första dos och ett stort antal personer är redan fullvaccinerade.

För många länder innebär det att man gradvis har börjat öppna upp samhället igen för att återgå till ett mer normalt liv. Vissa länder tar det säkra före det osäkra och har enskilda evenemang i begränsad skala för att testa om det är smittsäkert.

Det lär dock dröja innan livet i världens länder är tillbaka som det var före coronapandemin, om det ens är möjligt. I Sverige har Folkhälsomyndigheten flaggat för att vissa restriktioner troligen kommer behöva vara kvar i flera år.

Det råder även stora skillnader globalt vilket påverkar pandemiläget – i den fattiga delen av världen saknar många länder fortfarande vaccin och smittspridningen skenar.

Många länder behåller skärpta regler med krav på att uppvisa negativt covid-test och troligen även ett vaccinintyg vid gränsen. Den som vill resa utomlands bör därför tänka på att kontrollera inresereglerna.

Sverige

Den tillfälliga pandemilagen gäller till och med september men regeringen planerar att släppa på några restriktioner för sammankomster.

Den 17 maj ska maxtaket från högst åtta personer höjas för bland annat idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter till 50 sittande och 100 stående utomhus. För sittande utomhus är gränsen 500 personer. För motionslopp får högst 150 delta.

Alla övriga restriktioner ligger kvar nationellt men smittskyddsläkare kan utfärda lokala och regionala rekommendationer. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det bli aktuellt med lättnader tidigast i mitten av maj.

EU

Norge fortsätter att hålla gränsen stängd. Foto: Torstein Bøe/TT

EU håller på att ta fram ett så kallat grönt certifikat som ska underlätta den fria rörligheten mellan medlemsländerna. Planen är att få det klart till sommaren.

På måndagen kom Europeiska kommissionen även med beskedet att man vill öppna gränsen för länder utanför EU med start från och med juni. Kommissionens förslag innebär att helvaccinerade personer som inte är EU-medborgare ska få resa in i unionen. Resande från länder med gott smittläge ska också tillåtas inresa utan utökade restriktioner.

På hemsidan Re-open EU finns aktuell information om smittläge, restriktioner, inreseregler och vaccinering för alla medlemsländer samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Storbritannien

Londonbor njuter av utelivet efter inget mindre än tre nedstängningar under coronapandemin. Foto: Marcin Nowak/Shutterstock

Brittiska regeringen har beslutat om att lätta på restriktionerna i fyra steg – om smittspridningen fortsätter att minska. Nyligen fick exempelvis frisörer, pubar och gym öppna igen i steg två.

Steg 3 är planerad att tas den 17 maj. Det innebär bland annat att folksamlingar upp till 30 personer utomhus tillåts samt på bröllop och begravningar. Social distansering mellan vänner och familj slopas och man får kramas igen. De flesta företag i alla sektorer, biografer, sportevenemang, hotell får öppna men begränsning om antal besökare ligger kvar. Krav på munskydd, social distans och arbete hemifrån kommer troligen att upphävas.

Regeringen genomför också flera tester ”Event Research Programme” av större folksamlingar på bland annat klubbar, fotbollsmatcher och biljardturneringar för att undersöka smittspridning.

Staden Liverpool hade på söndagen en konsert med 5.000 besökare som trängdes i ett festivaltält utan munskydd och social distansering, skriver The Guardian. Ett negativt covid-test var ett villkor för att få inträde och konsertbesökare ska ta ytterligare ett PCR-test om en vecka.

– Vi är i extas! Jag är gladeligen försökskanin för det här, sade 19-åriga kemistudenten Tom Plummer som besökte konserten med sin rumskamrat, till Guardian.

Den 21 juni planeras fjärde och sista steget. Då ska social distansering tas bort. Om testerna faller väl ut kommer gränsen för folksamlingar slopas och alla typer av evenemang kan återupptas som vanligt.

Danmark

Tivoli i Köpenhamn öppnade för en dryg månad sedan. Foto: Anders Hansson

Från den 5 maj blir det möjligt för danskar att gå på gym, bio och alla barn får återvända till grundskolan.

– Danmark måste återgå till normala förhållanden så snart som möjligt, säger hälsominister Magnus Heunicke (S) till TV2.

Barer och restauranger får hålla kvällsöppet igen och fler gäster släpps in även inomhus samt förbeställningskravet slopas.

Upp till 2.000 personer får nu också samlas på konserter och teatrar så länge alla i publiken via ett så kallat coronapass kan bevisa att de är vaccinerade mot covid-19, alternativt har testat negativt eller redan har varit smittade. Inomhusidrott och träningslokaler öppnar också för personer över 18 år som kan uppvisa coronapass.

Efter 1 augusti ska gränsen höjas till 5.000 personer för evenemang utomhus. Men generellt kommer maxtaket för folksamlingar ligga kvar på 500 personer fram till 31 augusti.

Den 21 maj får studenter och de i vuxenutbildning vistas på lärosätena till 100 procent. Studenter på universitet och högskolor får komma tillbaka på halvtid.

Roskilde Festivalen kommer ställa in i år då taket på 2.000 besökare mot normala 130.000 inte gör det möjligt att genomföra festivalen som brukar hållas i juli, skriver danska TV2.

Nederländerna

Nederländernas regering planerar att öppna landet stegvis under tre månader. Första steget togs den 28 april då restauranger och caféer fick ha utomhusservering och utegångsförbudet hävdes.

Den 11 maj ska steg två tas. Då blir det tillåtet att delta i inomhusidrott och till exempel musikskolor, djurparker och liknande platser öppnas under vissa förhållanden. Först i det tredje steget kan bland annat restauranger, biografer och museer återuppta sin verksamhet. Vissa restriktioner kommer kvarstå som maximalt antal besökare.

Grekland

Ett äldre par njuter på en servering i Greklands huvudstad Aten. Foto: Konstantinos Zilos/NurPhoto/Shutterstock

Nyligen flög en holländsk resebyrå ner 200 turister till grekiska ön Rhodos för en åtta dagar lång semester. Syftet var att undersöka om turism är möjlig under pandemin. De utvalda fick inte lämna orten och måste sitta i karantän i tio dagar när de återvänder hem. Minst 25.000 personer hade anmält sig till det regeringsstödda experimentet.

Målet är att öppna för internationell turism i mitten av maj, enligt premiärminister Kyriakos Mitsotakis.

Fram till dess kommer grekiska restauranger, barer och caféer öppna i början av maj för utomhusservering. Grundskolor och gymnasieskolor öppnar från 10 maj och resor mellan regioner tillåts från 15 maj.

Spanien

Spanska turistöar tar emot allt fler besökare. Foto: Jörgen Ulvsgärd

Regionala myndigheter har egna covidbegränsningar för Spaniens 17 regioner och öarna utanför Nordafrika. Skillnaderna är stora beroende på smittspridningen, men så snart det är möjligt kommer restriktionerna tas bort stegvis.

I Katalonien, där populära Barcelona ligger, ska lockdown upphöra den 9 maj. Då kan barer och restauranger ha öppet igen fast med flera begränsningar. Även turistöarna Mallorca, Ibiza och Formentera har börjat utöka såväl öppettider som antal besökare på barer och restauranger.

Kravet på munskydd kommer tas bort när 50-70 procent av invånarna är vaccinerade. Enligt hälsomyndigheten beräknas det vara i augusti.

Italien

Munskydd är fortfarande obligatoriska i Italien, som här i Vatikanstaten. Foto: Alessia Giuliani/Shutterstock

Uteserveringar, turistattraktioner och stränder välkomnar besökare igen när större delen av Italien nu befinner sig i en gul zon, den lägsta av fyra zoner över covidläget. De flesta elever är tillbaka i skolan. Utomhussporter för allmänheten, badhus och gym kommer att öppnas de kommande veckorna.

Utegångsförbudet mellan klockan 22-05 är dock kvar och munskydd är obligatoriska i allmänna utrymmen, inomhus och utomhus.

Tyskland

Tysklands regering har infört en lag om att införa utegångsförbud och stänga skolor i städer eller områden som överstiger 100 nya smittade per 100.000 invånare tre dagar i följd. Stora delar av landet överskrider redan gränsen, inklusive städer som Berlin, Köln, Frankfurt och München.

Lagen kvarstår till och med den 30 juni.

Frankrike

Från den 3 maj är det tillåtet att resa längre än 10 kilometer hemifrån. Butiker, caféer och kulturlokaler förväntas öppna igen från mitten av maj. Gymnasieelever planerar att återvända till skolan inom kort och förskolor och grundskolor har redan öppnat igen.

Utegångsförbudet upphävs den 2 juni.

Nya Zeeland

I Nya Zeeland är vardagen nästan tillbaka till det normala för dess invånare. Men gränsen är fortsatt stängd. Regeringen planerar dock att öppna den i sommar när nya zeeländarna är vaccinerade och om läget i omvärlden tillåter det, enligt premiärminister Jacinda Ardern.

Men redan i slutet av maj smygstartar man med en resebubbla till Cooköarna som tillåter karantänfria resor åt båda hållen.

För att hantera smittläget har Nya Zeeland fyra nivåer. Nivå ett – som man har nu – innebär i princip inga restriktioner, förutom att tvätta händerna, stanna hemma om man är sjuk och bära munskydd i kollektivtrafiken. Annars är det fritt fram att ha olika aktiviteter som läger för barn, teaterföreställningar och andra evenemang, men endast lokalt. Internationella sällskap får vänta.

Nya Zeeland stängde snabbt gränsen förra våren för att hålla smittan borta, vilket var en lyckad strategi med facit över hur få fall de har haft. När nya fall upptäcks vidtas snabbt åtgärder med hårda restriktioner.

Israel

Israel har legat i framkant med vaccineringsarbetet sedan några månader tillbaka. Foto: Chine Nouvelle/Shutterstock

Landet ligger långt framme med vaccinationen och samhället har i allt högre utsträckning börjar återgå till det normala, men nya restriktioner kan införas med kort varsel om smittläget förändras.

Fullvaccinerade personer och de med antikroppar kan få ett ”grönt pass” som ger tillträde till bland annat gym, kultur- och sportevenemang, restauranger och gudstjänstlokaler som icke-vaccinerade inte får besöka. Hälsomyndigheten vill nu öppna även för den gruppen.

Det är obligatoriskt att bära munskydd inomhus på allmänna platser samt i kollektivtrafiken.

USA

Disneyland i Kalifornien är en av många platser i USA som öppnat upp igen. Foto: David McNew/TT

USA har ett lapptäcke av begränsningar i olika delstater och varierar också för städer. I början av april hade mer än 310 miljoner amerikaner någon form av lockdown. På flera håll börjar man lätta på virusåtgärderna igen.

I Florida har guvernören Ron de Santis tagit bort i princip alla restriktioner och det är åter tillåtet med fullsatta restauranger och inga krav på munskydd eller distansering. Den 1 juli hävs de lokala nödlagar som möjliggör smittskyddsrestriktioner. Guvernören förbjuder även så kallade vaccinpass, med hänvisning till att det är onödigt att ”agera polis över människor”.

Den 19 maj ska New York liksom New Jersey och Connecticut släppa på restriktioner för butiker, matställen och gym, uppger New Yorks guvernör Andrew Cuomo skriver Reuters. Social distansering ska fortsatt gälla, förutom vid uppvisande av ett negativt covidtest eller vaccinbevis.

USA Today har utförlig information om coronaregler för alla delstater.

Australien

Australien har haft en mycket restriktiv gränspolitik under pandemin, bland annat får ingen lämna landet utan myndigheternas godkännande. Detsamma gäller när medborgare vill åka hem igen. De australier som för tillfället befinner sig i svårt coronadrabbade Indien är i nuläget förbjudna att resa in i landet. Den som ändå försöker riskerar straff på fem års fängelse eller dryga böter.

Landets regering har beslutat att lätta på restriktionerna i tre steg men att det är delstaterna som ansvarar för i vilken takt det ska ske utifrån smittläget.