Därför är det så svårt att vaccinera en hel värld

På mindre än ett år färdigställdes flera vaccin mot covid-19. Framställningen gick historiskt snabbt, bättre än vad experter och världsledare hoppades på.

Men när doserna väl skulle produceras och levereras började processen kantas av svårigheter. EU har drabbats av en rad förseningar och Världshälsoorganisationen WHO varnar för att ”vaccinnationalism” kan förlänga pandemin och kosta människoliv.

Att handla och distribuera vaccin är ett stort och komplext system där nationella och internationella politiska och ekonomiska intressen ställs mot folkhälsa och krishantering av historiska proportioner.

Vaccinproduktionen

Enorma donationer har gjort det möjligt för forskarna att ta fram vaccin mot covid-19 på rekordtid. Stater har bidragit med motsvarande omkring 70 miljarder kronor och icke vinstdrivande organisationer med drygt 16 miljarder, enligt BBC.

Under produktionen av vaccinen har det däremot inträffat flera problem och förseningar. Astra Zeneca fick, bland annat, problem vid produktionsanläggningen i Belgien. Pfizer och Moderna har försenats då företagen behövt ta resurser från den pågående produktionen för att kunna skala upp kapaciteten.

Efterfrågan är så stor att företagen omöjligt kan hinna med och orsaken är den begränsade kapacitet för vaccinproduktion som finns i världen, menar Rikard Forslid, professor i national­ekonomi vid Stockholms universitet.

– Det är grunden till problemet. Och det är ett problem som marknaden själv inte kan förväntas lösa. Det kommer aldrig bli lönsamt för företagen att ha fabrikerna stående, i händelse av de måste skala upp när det blir pandemi, säger han till DN.

Redan innan pandemin var bristen på produktionsanläggningar känd. Den rådande situationen gick att förutse, enligt Rikard Forslid. Han menar att statlig inblandning krävs och att Sverige bör investera i en inhemsk vaccinfabrik, för att ha en beredskap inför pandemier. 2009 diskuterades frågan av den svenska regeringen, utan att resultera i en fabrik.

Doser av modernas vaccin i Maryland, USA. Foto: Chip Somodevilla/AFP

Att så få företag och fabriker tillverkar vaccin bidrar till att doserna fördelas ojämnt i världen, enligt Rikard Forslid.

– Så har det alltid gått till. De rika länderna blir vaccinerade först, dels för att de har pengarna men också för att de sitter på teknologin, säger han.

I Världshandelsorganisationen har länder som Brasilien och Sydafrika krävt att patenträtten på vaccin slopas under pandemin. Det skulle möjliggöra produktion av generika – billigare varianter av vaccin.

Läkemedelsföretag och rikare länder, däribland Sverige, har motsatt sig en sådan åtgärd. Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) motiverar Sveriges hållning bland annat med att det inte skulle lösa det grundläggande problemet; bristen på produktionskapacitet.

Vaccindistributionen

Världshälsoorganisationen WHO har varnat för vad de kallar ”vaccinnationalism” och understrukit att en rättvis fördelning av vaccin också skulle få stopp på pandemin snabbare.

Under förra året lanserades Covax, som ska säkerställa att alla länder får vaccin. Covax drivs av WHO, vaccinalliansen Gavi och Koalitionen för epidemisk beredskap (CEPI).

Ett 30-tal länder och EU finansierar Covax tillsammans med organisationer, stiftelser och företag. Fram till den 20 mars levererade Covax över 12 miljoner doser till 22 ekonomier – med en befolkning på totalt nästan en miljard människor.

Samtidigt har en majoritet av alla vaccindoser gått till höginkomstländer, enligt bland annat siffror från det amerikanska forskningsinstitutet Kaiser Family Foundation, från 17 mars.

Fakta. Covax Covax är ett internationellt vaccinsamarbete som drivs av Världshälsoorganisationen WHO, Internationella vaccinalliansen Gavi och Koalitionen för epidemisk beredskap, CEPI. Syftet är att säkerställa att länder inte blir helt utan vaccin. Fattigare länder får leveranser med hjälp av donationer. Ekonomiskt starkare länder som har svårt att få tag i vaccin kan också köpa vaccin genom Covax. Målet är att distribuera två miljarder doser innan 2021 års slut. WHO, Världshälsoorganisationen, är FN:s hälsoorgan. WHO:s uppdrag är att säkerställa en grundläggande hälsostandard för världens befolkning och att hålla en beredskap för hälsokriser. Organisationen finansieras till knappt 20 procent av fasta bidrag från medlemsländerna. Drygt 80 procent är frivilliga donationer, från stater, organisationer, stiftelser och företag. Gavi är en internationell vaccinallians som skapades år 2000 där både offentliga och privata aktörer ingår. Målet är att ge världens befolkning lika tillgång till vaccin. Gavi drivs mer som ett företag än WHO. De arbetar utifrån en ”affärsmodell” och Gavichefen Seth Berkley kallas för alliansens vd. CEPI är ett globalt partnerskap som, likt Gavi, samlar privata, offentliga och filantropiska aktörer. CEPI grundades år 2017 i Davos. Dess mål är att förhindra pandemier och att skynda på vaccinutveckling och säkerställa en jämn fördelning av vaccin. Visa mer

– Man måste komma ihåg att WHO gick in i den här pandemin med ytterst begränsade resurser, säger Michael Strange.

Michael Strange är statsvetare vid Malmö universitet och ansvarig för ett forskningsprojekt om framtiden för global sjukvård efter pandemin. Han förklarar att WHO har försvagats de senaste decennierna, i takt med att flera starka ekonomier dragit sig bort från internationella samarbeten.

– WHO har blivit allt mer ekonomiskt beroende av Bill och Melinda Gates-stiftelsen och av läkemedelsföretagen. Gavi är en lite udda allians som samlar nationer, företag, hjälporganisationer och stiftelser. Den är något av ett svar på WHO:s dåliga ekonomi, säger Michael Strange.

EU och andra rikare länder har köpt fler doser än vad de behöver och lovar att skänka vidare en del av dessa till Covax. Donationerna kan bli aktuella efter att den egna befolkningen har vaccinerats.

En kvinna får vaccin mot covid-19 i Edsbergskyrkan i Sollentuna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Indien och USA har infört exportstopp på vaccin, medan det inom EU krävs ett tillstånd för vaccinexport. Unionen har också varnat för att ett stopp kan bli aktuellt om de avtalade doserna inte kommer, något som fått stöd av Sveriges statsminister Stefan Löfven.

– Handelsflöden ska inte fungera så, men det är det man brukar ta till i krislägen. Det hände vid tuberkulosepidemin runt 60-talet, under svin- och fågelinfluensan och i våras för skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel, säger Rikard Forslid.

Exportstopp är en åtgärd som vanligtvis brukar användas som sanktion mot specifika länder. EU-parlamentarikern Jytte Guteland och Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström är några av de som varnat för att exportstopp kan leda till ett handelskrig.

– När nationer tjänar sina egna intressen blir det svårare att vaccinera hela världen. Vissa saker har vi människor lyckats förvånansvärt bra med under pandemin, men mycket klarar vi väldigt dåligt. Där är den så kallade vaccinnationalismen ett bra exempel, säger Michael Strange.

Den nationella vaccinationskampanjen

Politiker runt om i världen försöker på olika sätt snabba på sin egen nationella vaccinationskampanj.

Inom EU har leveransproblemen gjort att flera länder valt att gå utanför det europeiska samarbetet. Flera östländer har köpt vaccin från Ryssland och Kina, som ännu inte är godkända av EU. Tyskland slöt egna avtal redan under förra året, vilket av tidningen Politico har kallats ”att äta kakan och ha den kvar”. Österrike och Danmark för i sin tur samtal med Israel.

Pensionärernas riksorganisation demonstrerar i Stockholm i början på mars. Foto: Anette Nantell

Israels vaccinprogram har setts som en triumf. Framgången beror bland annat på att Israel tidigt slöt avtal direkt med Pfizer och att landet förser företaget med data från massvaccineringen. Israel har också betalat nästan dubbelt så mycket för doserna som EU.

WHO har varnat för den typen av bilaterala avtal som bland andra Israel gjort, för att de riskerar att driva upp priserna på vaccinet.

När hela världen ska vaccineras så snabbt som möjligt uppstår konflikter mellan nationella och internationella intressen, menar Michael Strange.

– Nationella politiker måste hantera helt andra krav än de internationella organisationerna. De förhåller sig till valcyklar och popularitetssiffror. Det svåra är att få ihop de nationella diskussionerna och nå konsensus om hur distributionen ska ske, säger han.

Förberedelser inför vaccination i Blå hallen, i Stockholms stadshus. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Världens medborgare måste förstå och acceptera vaccinfördelningen för att en rättvis och effektiv kampanj ska vara möjlig, säger Michael Strange. Men ett samhälle där det sker är i sig en utopi, tror han.

– Det är en enorm lista av saker som måste till för att skapa en värld som tillåter en välfungerande global utrullning av vaccinet. Internationellt talas det om ambitiösa mål, men jag tror snarare att det är omöjligt, säger han och fortsätter:

– Samtidigt har vi under pandemin vi fått en verklig diskussion om den globala hälsan. Och det man nu gör när det gäller vaccindistributionen är troligen en av de största gemensamma ansträngningarna som människosläktet någonsin gjort.

Vaccinen har tagits fram rekordsnabbt

Pfizer/BioNTech

Pfizer/Biontechs vaccin var det första vaccinet mot covid-19 som godkändes i väst i samband med att det fick nödgodkännande i Storbritannien i december 2020. Totalt planerar Pzifer och Biontech att tillverka ungefär två miljarder doser under 2021, enligt Reuters.

Vaccinet används enligt siffror från Our world in data i åtminstone 79 länder och territorier och tillverkas i USA och Europa av Pfizer och Biontech. I Kina distribueras vaccinet av Fosun Pharmaceutical.

Till Bloomberg uppgav Biontechs vd Ugur Sahin i början av mars att man åtminstone tecknat avtal om 1,3 miljarder doser av vaccinet. 600 miljoner av dessa har beställts av EU och 300 miljoner av USA.

Biontech utvecklade det ursprungliga vaccinet, vars utveckling delvis finansierades av Fosun, EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken. Den största delen av finansieringen, motsvarande 3,8 miljarder kronor, kommer dock från den tyska regeringen, enligt Bloomberg.

EU uppges betala 12 euro per dos av vaccinet, enligt ett nu borttaget Twitterinlägg från Belgiens budget- och konsumentminister. USA uppges å sin sida betala 19,50 dollar per dos. Detta motsvarar 122 respektive 167 svenska kronor.

Sputnik V

Det ryskutvecklade vaccinet Sputnik V möttes tidigt av skepsis eftersom det godkändes innan en fas-3-utvärdering gjorts, men också av politiska skäl. Sedan vaccinet enligt bland annat The Lancet visat sig vara effektivt mot covid-19 har det dock mött större acceptans även i Europa.

EMA har ännu inte godkänt vaccinet för användning i EU, och situationen i Europa har blivit infekterad efter att Ryssland undertecknat ett avtal om att producera Sputnik V i Italien, rapporterar nyhetsbyrån AP. Totalt planeras tio miljoner doser produceras av schweiziska Adienne Srl:s filial i Italien.

Ungefär tjugo av världens länder har undertecknat avtal om att köpa in Sputnik V, däribland ett fåtal europeiska länder som Bosnien-Hercegovina, Ungern, Serbien och Slovakien. Kazakstan har redan producerat åtminstone 90.000 doser av Sputnik V och även Indien har tecknat avtal om att producera vaccinet.

Enligt Financial Times betalar Afrikanska unionen 9,75 amerikanska dollar per dos, motsvarande cirka 80 kronor. Detta är enligt den ryska statliga investeringsfond som är ansvarig för handeln med vaccinet det pris som gäller över hela världen.

Moderna

Vaccinet utvecklades under 2020 av läkemedelsbolaget Moderna i samverkan med amerikanska myndigheter och godkändes i USA den 18 december samma år. För finansieringen står framför allt flera olika amerikanska myndigheter och universitet, enligt USA Today. I början av januari hade vaccinet också godkänts av bland annat EU och Storbritannien och finns i dag tillgängligt i drygt 30 länder.

Singapore blev det första landet att teckna avtal med Moderna, i juni 2020. Sedan dess har USA tecknat avtal om att köpa 100 miljoner doser till en kostnad av 15 dollar per dos, motsvarande knappt 130 kronor. EU har tecknat avtal om att köpa 160 miljoner doser och Kanada om 56 miljoner doser. EU betalar enligt belgiska myndigheter 18 dollar, motsvarande 154 kronor, per dos, rapporterar New York Times.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnsons vaccin har fördelen att den kan förvaras i kylskåp och enbart administreras som en dos. Samtidigt har vaccinet haft sämre resultat i kliniska tester än till exempel Pzifer/Biontechs vaccin. Vaccinet godkändes i EU den 11 mars och finns sedan tidigare tillgängligt i USA och Sydafrika. I samband med att vaccinet fick nödgodkännande i USA meddelande landets president Joe Biden att man planerar att beställa ytterligare 100 miljoner doser utöver de 100 miljoner man redan beställt. EU har sedan tidigare beställt 400 miljoner doser. Utvecklingen av vaccinet har framför allt finansierats av amerikanska myndigheter.

Johnson & Johnson uppger via Bloomberg att vaccinet säljs för 10 dollar, motsvarande 86 svenska kronor, per dos.

Oxford/Astra Zeneca

Det vaccin som Oxford University utvecklat tillsammans med Astra Zeneca kan precis som Johnson & Johnsons vaccin lagras vid kylskåpstemperatur.

Vaccinet har mött en del hinder. I Sverige gjorde Folkhälsomyndigheten först bedömningen att man enbart rekommenderar vaccinet för personer under 65 år, någonting man sedan justerade. Och i mars drog en serie europeiska länder, däribland Österrike, Danmark och Norge, tillbaka vaccinet efter att åtminstone 22 personer som fått vaccinet drabbats av blodpropp. Sedan tidigare har även Sydafrika slutat att använda vaccinet till förmån för Johnson & Johnsons vaccin. Sverige pausade vaccineringen den 16 mars och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utreder nu ett eventuellt samband mellan vaccinet och blodproppar.

EU har beställt upp till 400 miljoner doser av Astra Zenecas vaccin. I Indien produceras vaccinet lokalt under namnet Covidshield och är en av de två vaccin som används i Indien, tillsammans med Indiens egna Covaxin. Vaccinet säljs för ett betydligt lägre pris än de flesta andra covid-19-vaccin – EU betalar ungefär 18 svenska kronor per dos, enligt The Guardian. Priset Sydafrika betalar är dock högre, 45 kronor per dos.

Coronavac

Coronavac är ett covid-19-vaccin som utvecklats av det kinesiska företaget Sinovac Biotech och hittills används framför allt i Sydamerika, Brasilien har beställt 130 miljoner doser, varav 30 produceras lokalt. Turkiet var det första landet i Europa som köpte vaccinet och man har i nuläget tecknat avtal om 100 miljoner doser. Vaccinet är finansierat av bland annat det kinesiska företaget Sino biopharmaceutical limited.

Coronavac används också bland annat i Indonesien, som beställt 50 miljoner doser, Filippinerna, Chile, Uruguay, Ukraina, Mexiko och Colombia. Resultat från Brasilien tyder på en effektivitet på 50,4 procent mot allvarliga och milda fall av covid-19. Enligt indonesiska myndigheter kostar vaccinet knappt 119 kronor per dos, rapporterar BBC, medan brasilianska myndigheter uppger att man betalar motsvarande 88 kronor dosen.

Sinopharm

Det kinesiska statsägda bolaget Sinopharms vaccin är ännu inte godkänt i till exempel EU eller USA och har hittills främst använts i Asien. I Nordafrika har Egypten beställt åtminstone 40 miljoner doser och Marocko åtminstone 41 miljoner. I Europa används det hittills huvudsakligen i Serbien och Ungern.

Ungern blev redan i januari det första EU-landet som godkände vaccinet och den 28 februari vaccinerades landets premiärminister Viktor Orbán med vaccinet. Enligt NPR varierar uppgifter om priset för en dos av vaccinet kraftigt, från 18 dollar till hela 72,50 dollar, motsvarande 154 respektive 620 kronor.