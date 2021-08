Därför bränner boskapsuppfödarna upp skogen i Amazonas

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Gränsen är passerad. Amazonas släpper nu ut mer koldioxid än den binder. Största miljöboven är boskapsuppfödarna som bränner regnskogen för att skapa mer betesmark.

Regnskogens fågelkvitter är borta. Det enda som hörs är ett kraftigt sprakande från grenar och lövverk som antänts. En nästan hundra meter bred brandfront tuggar sig sakta in i regnskogen. Det ryker från de kvarlämnade brända stammarna. Från himlen singlar sotflagor som löv i en apokalyptisk scen.

– Var försiktig, säger jag till Lotta Härdelin, DN:s fotograf som sätter sig på huk tio meter från lågorna.

Plötsligt slår en brand upp bakom henne. Elden håller på att omringa Lotta. Det går inte att vara kvar längre. Röken sticker i ögonen och det är svårt att se vart vi sätter ned foten. Först när vi når ett fält som redan skövlats vänder vi oss om mot branden och konstaterar att brandkåren inte är här. Ännu en bit av Amazonas kommer att brinna upp.

I utkanten av staden Porto Velho med en halv miljon invånare har regnskog skövlats och marken satts i brand. Enligt den vetenskapliga tidskriften Nature släpper nu Amazonas ut mer koldioxid än skogen binder. En brytpunkt är passerad. Foto: Lotta Härdelin

Under de första två veckorna i juli tredubblades de anlagda bränderna i delstaten Rondônia i Amazonas jämfört med förra året. Det tyder på att årets brandsäsong – som brukar pågå från mitten av augusti till mitten av september – kan bli den mest omfattande på många år. Den tillväxt som skapats genom ökad efterfrågan på nötkött, framför allt från Kina, driver på avverkningen av regnskogen. På bara två år har priset för den brasilianska biffen fördubblats. Boskapsuppfödarna i Amazonas skövlar regnskogen och sätter fyr på den under torrperioden för att kunna utvidga sina betesmarker.

En av dem som gläds över den ökade efterfrågan från Kina är Onei Rosatto, ordförande i boskapsuppfödarnas förening i staden Humaitá mitt i regnskogen. Han tillhör den våg av vita farmare från södra Brasilien som började exploatera Amazonas under 1970-talet. Eftersom staten inte var närvarande i regionen gjorde han som många andra och stal allmän mark och skövlade. Han lät stockarna torka, satte eld på dem under torrperioden och sådde gräs över den brända och stulna marken. När gräset var en halv meter högt släppte han ut indiska neloreoxar som är anpassade till tropiskt klimat. I dag är Onei Rosatto 60 år och har lyckats legalisera 6 000 hektar mark, där han placerat 1 500 nötkreatur som han kallar ”boi verde”, gröna oxar.

– I Amazonas betar boskapen fritt och äter bara gräs. De matas inte av foder, inlåsta i ett stall. Du märker det på smaken. Fettet är gult och smaskigt. Inte vitt och torrt som hos boskap som föds upp på foder, säger han.

”Jag tycker att Amazonas ännu inte är tillräckligt avverkad. Det finns fortfarande mycket att ta av. 97 procent av Amazonas är inte exploaterat. Det är mycket,” säger Onei Rosatto, ordförande för boskapsuppfödarnas organisation i Humaitá. Foto: Lotta Härdelin

Under torrperioden som inleds i maj har delar av hans boskap samlats vid ett vattendrag flera kilometer från en av hans tre farmer. Tjurar har blandat sig med biffkor. Som en cowboy hoppar Rosatto upp på hästryggen och kommer tillbaka en timme senare med ett hundratal vita tjurar och kossor som han föser in till en inhägnad där han ska separera boskapen.

– Jag måste skilja dem åt. Annars försöker de bara para sig hela tiden istället för att äta upp sig, säger Rosatto.

Han känner sig inte särskilt skyldig till klimatförändringarna som skövlingen av Amazonas orsakar.

– Alla bär väl på sin skuld, eller hur? Varför skövlade Europa sin skog? Europa borde bry sig mer om att återplantera sin egen. Av vår skog återstår ännu mycket.

Ett nyskövlat område vid Camutama, ett par mil norr om Porto Velho. Virket ligger och torkar i väntan på att sättas i brand och skapa betesmark för tjurar. Foto: Lotta Härdelin

Brasiliens president Jair Bolsonaro är boskapsuppfödarnas bäste vän. Han tycker att det internationella klimatarbetet ”kväver landets tillväxt”. Sedan han blev vald för snart tre år sedan har det blivit enklare för boskapsuppfödarna att skövla. Den högernationalistiska presidenten har försvagat skyddet för miljön och bytt ut cheferna på naturskyddsverket Ibama som har till uppgift att bötfälla de markägare som inte respekterar skövlings- och eldförbudet.

– Bolsonaro är det bästa som hänt Brasilien. Han borde ha blivit president för tjugo år sedan, menar Onei Rosatto.

En lastbil backar fram till tjurarna, som kliver ombord för att transporteras till en av Rosattos andra farmer. Biffkorna lämnas kvar för att kunna beta ifred och äta upp sig inför slakten. Rosatto har ingen förståelse för dem som hävdar att det pågår en förstörelse av världens största regnskog.

En av Onei Rosattos tjurar är på rymmen. Rosatto sätter sig på hästryggen och rider iväg för att mota in oxen i hägnet. Hans marker omringas av regnskog. Foto: Lotta Härdelin

– Miljöorganisationerna har ingen aning vad de pratar om. De får ta hand om sitt. Amazonas är brasilianskt. Brasilien tar hand Amazonas, säger han.

Under pandemin har avverkningen av Amazonas ökat i en rasande takt. Naturskyddsverkets inställda razzior har lett till att boskapsuppfödarna kunnat skövla så mycket mark de velat. Under juni i år ökade avverkningen av Amazonas med 51 procent jämfört med föregående år. För första gången har forskare vid det brasilianska institutet för rymdforskning INPE – som övervakar regnskogen med satelliter – bekräftat att de tusentals anlagda bränderna gjort att Amazonas nu släpper ut mer koldioxid än vad regnskogen lyckas binda.

Forskningen, som publicerades i den brittiska vetenskapstidskriften Nature i juli, visar att the tipping point för Amazonas – den punkt när regnskogen i området gör mer skada än nytta – är passerad.

En lastbil med timmer fraktas iväg från det som kallas ”Oxvägen”, ett område i Amazonas där regnskog avverkas för att ge plats åt betande tjurar. Foto: Lotta Härdelin

– Skogsbränderna släpper ut tre gånger mer koldioxid än vad skogen binder, säger Luciana Gatti, forskningschef på INPE, till The Guardian.

Hon varnar också för att katalysatoreffekten är värre än vad forskarna trott.

– Ett område med 30 procents skövlad mark skapar tio gånger mer koldioxid än ett område där avverkningen understiger 20 procent, säger Luciana Gatti.

Några mil utanför hamnstaden Porto Velho vid Madeirafloden har organisationen Kanindé sin skola där de undervisar urfolket Uru-Eu-Wau-Wau i hur de digitalt ska övervaka sitt reservat som är större än Västergötland. De senaste åren har vita farmare tagit sig in på reservatet, skövlat skog och placerat ut boskap. För att undvika fler invasioner vandrar urfolket ständigt över sina marker och gps-märker de områden som avverkats. Om inkräktarna tas på bar gärning, griper urfolket dem och överlämnar dem till polisen.

I den lilla byn Princess, några mil sydväst om Porto Velho, går solen snart ner. Killarna som spelar fotboll jobbar på soptippen. Stora områden runt Princess är skövlade och har gett plats till betesmarker för tjurar. Foto: Lotta Härdelin

För snart 30 år sedan grundade Neidinha Cardozo urfolksorganisationen Kanindé som bland annat får ekonomiskt stöd av Jordens Vänner i Sverige. Hon lever under ständigt dödshot från boskapsägarna. Det senaste mordhotet kom i juni i år efter att hon protesterat i delstatsparlamentet i Rondônia mot att ledamöterna röstat för att legalisera ägandet av mark som boskapsuppfödare stulit från staten.

– Jag sa att beslutet bryter mot konstitutionen och att jag tänker överklaga. Det räckte för att få igång dem, säger 62-åriga Neidinha Cardozo.

När jag träffar henne är det första gången hon vågat lämna sitt gömställe på över en månad.

– Boskapsuppfödarna behöver inte mer mark. De har tillräckligt för att få en utmärkt avkastning, men girigheten gör att de bara vill ha mer och mer.

”Amazonas framtid beror mycket på hur människorna på planeten agerar. Kommer de att äta mer kött och sojabönor som förstör Amazonas eller föredrar de att hålla planeten i balans. Vi som bor i Amazonas är beroende av hur andra människor agerar”, säger Neidinha Cardozo, ordförande för urfolksorganisationen Kanindé. Foto: Lotta Härdelin

Hon anklagar Brasiliens president för att elda på boskapsuppfödarna.

– Bolsonaro är Amazonas värsta mardröm. Han uppmuntrar boskapsuppfödarna till att invadera och bränna mark. Han får dem att känna att det råder straffrihet. I stället utmålar han miljö- och urfolksorganisationer till landets fiender. Fyra gånger har den brasilianska underrättelsetjänsten sökt igenom mitt kontor sedan Bolsonaro blev vald. Inte för att utreda vem som mordhotar mig, utan för att se vilka utländska organisationer som stödjer vår verksamhet.

Bolsonaros agerande under pandemin har dramatiskt påverkat hans opinionssiffror. Om det vore val i dag skulle han förlora stort mot vänsterpartiet PT:s kandidat Lula da Silva som var Brasiliens president mellan 2003 och 2010. Enligt opinionsinstitutet Datafolha skulle Lula da Silva vinna med 58 procent av rösterna mot 31 procent för Bolsonaro.

Nyskövlat område ett par mil norr om staden Porto Velho. Virket ligger på torkning i solen inför att det ska sättas i brand. Foto: Lotta Härdelin

Valet infaller i oktober nästa år, men innan dess kan Bolsonaro avsättas vid en riksrättsprocess på grund av att han spridit falska nyheter om Brasiliens valsystem. Han menar att de digitala valurnorna, som fungerat utmärkt i 25 år, inte längre är tillförlitliga och att han kommer utsättas för valfusk. Högsta domstolen utreder nu honom för att han sagt att han inte tänker acceptera ett eventuellt nederlag. Den utredningen kan leda till en riksrättprocess som avsätter honom.

– Boskapsuppfödarna skövlar så mycket de kan nu. De vet att sen kan det bli en regering som kommer övervaka Amazonas betydligt bättre, säger hon.

Neidinha Cardozo går ut på en stig som leder in i regnskogen.

– Amazonas framtid beror mycket på hur människorna på planeten agerar. Kommer de att äta mer kött och sojabönor som förstör Amazonas eller föredrar de att hålla planeten i balans?

I byn Princess har mamma Daiane med dottern Stéfany, 2, cyklat ner till fotbollsplanen för att kika på killarna som kickar boll i solnedgången. Stora områden runt byn är avverkade och har ersatts av betesmarker. Foto: Lotta Härdelin

Längs den asfalterade delen av riksväg BR-319, som förbinder Porto Velho med djungelmetropolen Manaus, stöter vi på fem jeepar ur den nationella insatsstyrkan. De eskorterar tre patrullbilar från naturskyddsverket Ibama. Vi följer efter för att eventuellt vara med vid ett av Ibamas få tillslag under pandemin. Efter någon timme stannar konvojen vid en by och jag går fram och presenterar mig. Innan Bolsonaro tillträdde brukade personalen på naturskyddsverket vara medias bästa vänner och bjuda in till att dokumentera tillslag. Nu blir jag i stället utskälld.

– Dra härifrån. Vi pratar inte med media, säger Ibamas chef.

Delstaten Rondônia är nästan lika stor som Storbritannien, men har endast en befolkning på 1.7 miljoner invånare. Trots det låga invånarantalet råder det klondikestämning i regionen. Ett av de fyra områden som just nu skövlas mest intensivt i Amazonas ligger i den nordvästra delen av delstaten. I byn Vista Alegre de Abunã, med knappt 5 000 invånare, finns det inte ett enda ledigt rum på något av byns fyra hotell.

– Det är högsäsong. Alla är här för att köpa timmer, förklarar en av receptionisterna.

Vista Alegre de Abunã grundades för 40 år sedan, men har ännu inte fått något mobiltelefonnät. Vad som fungerar bättre är byns tolv sågverk som arbetar dygnet om. För att hitta någonstans att sova kör vi fem mil till nästa by med det fantasieggandet namnet Extrema. Här är också hotellen fulla med timmeruppköpare från Brasiliens största stad São Paulo som upplever en byggboom under pandemin. Vi får tjata oss till sista rummet på Hotel Rodeio med en stor tjur i plast utanför entrén. Lastbilschaufförer sitter på rad med burköl längs den dammiga huvudgatan. Inga kvinnor syns till. Brasiliens vilda västern är en manlig värld.

Influenserna från USA är påtagliga i byn Nova Califórnia. Ägaren till shoppingcentret har placerat ut en kopia av frihetsgudinnan intill sin affärsrörelse. Foto: Lotta Härdelin

Dagen efter kör vi till byn Nova Califórnia. Här går också sågverken för högtryck. Ägaren till sågverket Madeireira Bom Jesús går motvilligt med på att prata. Han har fullt upp med att köra en hjullastare fram och tillbaka med regnskogens stockar som ska sågas upp.

– Efterfrågan har ökat trefaldigt under pandemin. Ingen håller längre på med någon avbetalningsplan. Nu är det kontanter som gäller, säger Valdir Capelaso som kom hit för 35 år sedan från södra Brasilien.

Precis som president Bolsonaro anser sågverksägaren att vita brasilianare från södern är bättre på att utveckla Amazonas än urfolken som bott i regnskogen i tusentals år. Valdir Capelaso drar upp armen på sin t-tröja för visa att hans gäddhäng är vitt.

– Jag är vit som ni. Det är bara solen som gör mig brun.

Sågverksägaren Valdir Capelaso. Foto: Lotta Härdelin

Innan pandemin stängde naturskyddsverket Ibama flera sågverk i regionen eftersom ägarna hade köpt timmer från skövlad regnskog. Valdir Capelaso klarade sig undan razzian på grund av att han äger egen regnskog och påstår att han endast fäller det antal träd som skogslagen om hållbar avverkning tillåter.

– Det är de andra som köper in olagligt timmer, säger han.

Eftersom det inte finns någon kontroll under pandemin är det svårt att veta om han talar sanning. Valdir Capelaso verkar i alla fall inte vara särskilt orolig för kontrollerna.

Valdir Capelasos sågverk i Nova Califórnia. Foto: Lotta Härdelin

– Hur mycket naturskyddsverket än slår till så lyckas de ändå inte få fast mer än högst en procent, säger Valdir Capelaso och kliver upp i sin hjullastare.

Han lyfter upp en stock som mäter mer än en meter i diameter och lägger på sågbandet. Planka efter planka sågas upp. En av sågverksarbetare kommer bort till mig. Han är flykting från Venezuela och har fått jobb på sågverket.

– Jag tjänar tre gånger så mycket på att jobba här än på andra ställen, men jag gillar det inte. Brassarna håller på att förstöra vår planet. Amazonas är världens lungor. Om jag inte haft två barn att försörja hade jag tagit ett annat jobb, säger Richard Lopez.

Richard Lopez är migrant från Venezuela och är tvingad att jobba på sågverket. Han tycker det är galenskap att skövla regnskogen. Foto: Lotta Härdelin

Han berättar att i Venezuela respekterar befolkningen att all skövling av deras del av Amazonas är förbjuden.

– Jag förstår inte varför Brasilien förstör sin egen regnskog. Den kommer inte att gå att återplantera, säger han.

När vi lämnar sågverket kommer en man i 30-årsåldern fram till oss. Han arbetar på sågverkets kontor och har följt oss med misstänksamma blickar under hela vårt besök. Nu hotar han oss.

– Om ni skriver någon skit om oss så kommer vi att ta reda på var ni bor, säger han.

Intill vägen Lineha 32, ett par mil öster om Porto Velho är ett stort område av regnskogen skövlad och satt i brand. Enligt den vetenskapliga tidskriften Nature släpper nu Amazonas ut mer koldioxid än skogen binder. Foto: Lotta Härdelin

På vägen tillbaka till Rondônias huvudstad Porto Velho ser vi svart rök stiga upp från regnskogen. Vi kör mot branden. Den ser anlagd ut. På linje bränner den sig allt djupare in i regnskogen. När elden når de gröna palmbladen fräser det till. Ett eldklot blossar och sätter fyr på den feta kokosoljan. Svart sot regnar över oss. En patrull med två fyrhjulsdrivna jeepar från naturskyddsverket Ibama närmar sig skogsbranden. Efter dem kommer en brandbil från brandmyndigheten Prevfogo som har i uppgift att släcka skogsbränderna. Vi tänker att nu ska de ta sig an branden. Vi har fel. Patrullen kör förbi och låter ännu en bit av Amazonas brinna upp.

Fakta. Bränd skog En undersökning från den brasilianska miljöorganisationen IPAM och det amerikanska forskningscentret Woodwell Climate Research visar att 5.000 kvadratkilometer skövlad regnskog riskerar att brännas under årets torrperiod i Amazonas. Det är en yta som motsvarar en halv miljon fotbollsplaner. Det brasilianska rymdforskningscentret INPE registrerade 2 308 bränder under juni i Amazonas. Det är en ökning från 2019 då INPE:s satelliter registrerade 1 880 bränder under samma månad. Sedan i juli råder eldningsförbud i Amazonas. Under de omfattande bränderna i regnskogen för två år sedan var stora och medelstora boskapsuppfödare ansvariga för 72 procent av bränderna, enligt INPE. DN har sökt det brasilianska naturskyddsverket Ibama, men inte fått något svar. Hur går skövlingen till? Boskapsuppfödare invaderar mark som tillhör staten och betalar skövlare för att fälla träden i början av torrperioden. När solen torkat stockarna, grenarna och lövverket antänds den fällda skogen med hjälp av bensin. När regnperioden inleds i november sår boskapsuppfödaren gräs över den brända marken. På ett halvår växer gräset till en halvmeter och tjurar och biffkor släpps ut för att beta bland de brända stammarna. En del skövlare släpar ut stockarna som fällts och säljer timret till sågverk. Trots att den största delen av marken som skövlats stulits från staten vill boskapsägarna att Bolsonaro ska ge dem amnesti och dokument på att de äger marken. Visa mer

