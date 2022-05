Michael Winiarski: Därför skickar Ryssland toppgeneraler till fronten

I lördags riktade ukrainskt artilleri en förödande attack mot en rysk militärförläggning som upprättats i staden Izjum efter att den ockuperades av den ryska invasionsarmén. Enligt ukrainska källor dödades 200 ryska soldater och hundratals skadades. En av dem var generalmajoren Andrej Simonov, vilket betyder att Ryssland har förlorat en general varje vecka under de tio veckor som kriget hittills har varat.

Det är en uppseendeväckande hög förlustsiffra; i andra länders krigsmakter brukar generaler och andra höga officerare ytterst sällan dödas i strid. En förklaring anses vara den ryska befälsordningen. Den ryska militären är extremt toppstyrd, och de lägre officerarna och befälen har inte lika mycket beslutsrätt och initiativmöjlighet som i andra arméer. Det gör att höga officerare måste ge sig ut i utsatta positioner för att leda striderna.

Till en början fanns det obekräftade medieuppgifter om att även Valerij Gerasimov, generalstabschef och Rysslands förste vice försvarsminister, hade skadats, eller till och med dödats.

En förlust av Gerasimov hade varit en katastrof i klass med kryssaren Moskvas undergång i Svarta havet. Generalstabschefen är trots allt nummer tre i den ryska militära pyramiden, efter presidenten och överbefälhavaren Vladimir Putin och försvarsministern Sergej Sjojgu.

En förlust av Gerasimov hade varit en katastrof i klass med kryssaren Moskvas undergång i Svarta havet.

Till slut visade det sig att Gerasimov mycket riktigt hade befunnit sig i Izjum, men hunnit återvända till Ryssland innan armébasen besköts. Det är från kommandoposteringen i Izjum, inrymd i en skola, som den ryska offensiven mot de strategiskt belägna städerna Slovjansk och Kramatorsk leds. Att attacken var så dödlig förklaras av militära bedömare av att ukrainarna drar fördel av att ryssarna använder okrypterad kommunikation (mobiltelefoner på ukrainska mobilnät och analoga radiosändare), men också att man tar hjälp av Natos militära underrättelsetjänst och signalspaning.

Enligt New York Times fick den ukrainska ledningen vetskap om Gerasimovs besök vid fronten, men att det då var för sent. Tidningen hänvisar till USA-källor enligt vilka försvarsstabschefen under några dagar besökte östra Ukraina vid slutet av förra veckan.

Skälet till besöket kunde bara vara ett: det hade dykt upp problem i den ryska krigföringen, som officerarna på plats inte förmådde lösa. Detta trots att Putin för bara tre veckor sedan utsåg den erfarne generalen Alexander Dvornikov till befälhavare för kriget i Ukraina, för att vända den för Ryssland så katastrofala krigsutvecklingen. Dvornikov har kallats ”Syriens slaktare” på grund av hans brutala krigföring mot civila i de tidigare tjetjenska och syriska härtågen.

Krigsfartyget Moskva sjönk för knappt två veckor sedan. Foto: Shutterstock

Att Gerasimov sändes till en så riskabel plats kan tolkas som att inte heller Dvornikov har lyckats vända operationen till rysk fördel.

Den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) tror att Gerasimov begav sig till fronten för att försöka förstå varför den ryska offensiven kring Izjum har kört fast, och hur de ryska styrkorna ska fördelas på olika frontavsnitt. Men sannolikt också för att höja stridsmoralen bland officerarna och soldaterna i Izjum. Det senare målet låg bokstavligen i spillror efter artilleriattacken, som representerar ett av de största enskilda bakslagen för den ryska militären.

Totalt sett har åtskilliga tusen ryska soldater dödats i kriget – om man ska tro ukrainska uppgifter är det hittills minst 22 000 man.

Tidpunkten för Gerasimovs frontbesök kan också kopplas till att Kreml gärna skulle vilja kunna presentera en större framgång före firandet av ”segerdagen” i Moskva den 9 maj. Problemet är att framgångarna och terrängvinsterna är blygsamma, inte minst därför att krigföringen mest riktat sig mot Ukrainas civilbefolkning, med terrorbombningar och folkfördrivningar. Och nu är tung och mer avancerad krigsmateriel på väg in från ett stort antal västländer, som lär förorsaka de ryska styrkorna ännu större förluster.

Ryssland står alltså långt ifrån en framgång i ”den speciella militära operationen” som inleddes den 24 februari. Möjligen kan man misstänka att Putin ändå kommer med ett tillkännagivande under paraden i Moskva den 9 maj som kan presenteras som en seger. Han kan till exempel deklarera att de ryskockuperade ”folkrepublikerna” i Donetsk och Luhansk, vilkas självständighet Kreml redan har erkänt, annekteras av Ryska federationen.

Ett alternativ är att Putin proklamerar krigstillstånd den 9 maj. ”Specialoperationen” blir då även officiellt ett krig. Det skulle ge möjlighet till massmobilisering av reservister till den ryska försvarsmakten. Men det skulle inte ens Putin kunna presentera som en seger.