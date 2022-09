Därför vet vi så lite om Ukrainas motoffensiv

Hur går det egentligen på slagfälten i södra Ukraina?

Är det en vändpunkt i kriget vi bevittnar, med befriade byar och ryska soldater som flyr i panik? Ja, om man får tro ett otal ukrainska Telegramkanaler.

Eller är den länge emotsedda ukrainska offensiven mot Cherson ett blodigt fiasko? Detta är det ryska försvarsministeriets officiella bedömning.

Att omvärlden svävar i okunnighet om läget på marken beror på att den ukrainska regeringen har valt att omge offensiven med största möjliga tystnad.

– Varje militär operation kräver tystnad. Alla måste ha tålamod, sade Natalia Humenjuk, talesperson för Ukrainas södra kommando, till medier i måndags efter att hon hade meddelat att motoffensiven faktiskt hade inletts.

Rök stiger vid fronten, sedd från Mykolajivregionen i södra Ukraina. Längre bort pågår en ukrainsk motoffensiv. Men vad som händer där vet vi mycket lite om. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

Samtidigt uppmanades journalister, både ukrainska och utländska, att inte resa till fronten och inte följa med ukrainska stridande förband. Uppmaningar har också gått ut om att inte publicera foton på ukrainsk militär på sociala medier, av rädsla för att den ryska sidan kan lokalisera dem.

Andra höga företrädare, som presidentrådgivaren Oleksij Arestovitj, har varnat sina landsmän för överdrivna förhoppningar om snabba segrar. Offensiven är snarare ”en lång, planerad operation för att mala ner fienden”, skriver han på Telegram.

Även från det officiella USA:s sida råder en oväntad tystnad om motoffensiven. I en pressbriefing häromdagen på försvarshögkvarteret Pentagon ville höga tjänstemän inte ens tala om en offensiv i södra Ukraina över huvud taget, utan om ”ökad artilleriaktivitet”. I övrigt hänvisade de till ukrainska talesmän.

Och dessa i sin tur säger inte mycket.

Så vad vet vi egentligen? Jo, ukrainska styrkor tycks ha återerövrat en handfull byar från rysk ockupation – vilka det är är hemligt. De förefaller också ha tagit sig över Inhulets, en biflod till Dnjepr, och upprättat ett brohuvud där.

Men ingen vet om den ukrainska sidan har det övertag på denna front som anses behövas för att anfalla och erövra territorium – det vill säga tre gånger fler soldater än fienden.

Vad man kan utläsa av den information som finns är att de ukrainska styrkornas framåtrörelse är mycket mödosam. Den har av allt att döma orsakat stora förluster räknat i stupade soldater.

En silo i en by i ukrainskkontrollerade Mykolajivlänet drabbades av en rysk artilleriattack på onsdagen. Foto: Dimitar Dilkoff/AFP

De ryska styrkorna har förskansat sig i tre försvarslinjer runt Cherson och har uppenbarligen gott om stridsmateriel kvar. Detta hävdar åtminstone utomstående institutioner som brittiska försvarsministeriet och amerikanska Institute for the study of war.

Bilden av en långsam motoffensiv som kostar många ukrainska liv bekräftas av Wall Street Journal. Tidningens reportrar har trotsat uppmaningarna från Kiev och intervjuat skadade ukrainska soldater på ett sjukhus nära sydfronten de senaste dagarna.

– De skjuter allt de har mot oss, säger en 22-årig ukrainsk soldat till WSJ. De har mycket vapen men få soldater.

Pavlo, en annan skadad soldat, säger att ukrainarna ”går framåt på vissa ställen och får stryk på andra”.

Chefsläkaren på den intensivvårdsavdelning där soldaterna vårdas är oroad över mängden sårade längs denna front.

– När de började komma hit i så stort antal tyckte jag synd om dem och frågade mig om det var värt att göra detta. Jag vet inte. Det finns inget rätt svar här.