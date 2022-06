Datanörden som drog ner byxorna på Kremls kontraktsmördare

Fakta. Bellingcat

Grundades i juli 2014 sedan bloggaren Eliot Higgins förmått 1 700 bidragsgivare att tillsammans skänka 68 000 pund (840 000 kronor) till en grundplåt, vilket säkrade de två första årens verksamhet.

I dag har Bellingcat 29 heltidsanställda researchers. Ytterligare fem sex håller på att anställas. De har också tillgång till hundratals frivilligarbetare i ett tjugotal länder.

När Higgins ska beskriva vad Bellingcat gör, redogör han i stället för vad de inte är:

”Vi är inte journalister, eller människorättsaktivister, inte dataspecialister, inte arkivarier, inte forskare i akademisk mening, inte brottsplatsundersökare – utan en sammansmältning av allt detta”. (Ur boken ”We are Bellingcat: An intelligence agency for the people”, utgiven 2021).