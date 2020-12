De fem mest dramatiska ögonblicken under Storbritanniens långa brexitförhandling

24 juni 2016. Dagen efter folkomröstningen annonserar David Cameron sin avgång. Foto: Matt Dunham

24 juni 2016. David Cameron annonserar sin avgång som premiärminister dagen efter folkomröstningen om EU. Hans beslut chockar Storbritannien – de flesta utgick från att David Cameron skulle sitta kvar och försöka reda ut situationen som landet fann sig i efter den historiska folkomröstningen.

8 juni 2017. Theresa May efter att ha röstat under valdagen 2017. Senare samma dag förlorade hon sin majoritet i parlamentet. Foto: Alastair Grant

8 juni 2017. Theresa May förlorar sin majoritet i parlamentet. Premiärminister Theresa May kallade till val 2017 för att skaffa sig ett tydligare mandat i parlamentet. I stället hände det motsatta: Hon förlorade den lilla majoritet hon hade i underhuset och blev beroende av det nordirländska protestantiska partiet DUP. Detta gjorde brexitförhandlingarna mycket svårare.

22 mars 2019. Underhusets talman John Bercow fyra dagar efter att ha fattat ett kontroversiellt beslut och kastat ut landet i konstitutionell kris. Foto: Alastair Grant

18 mars 2019. Underhusets talman John Bercow fattar det kontroversiella beslutet att hindra premiärminister Theresa May från att ta sitt brexitavtal till omröstning en tredje gång i parlamentet. Landet kastas ut i konstitutionell kris samtidigt som näringsliv och hushåll förbereder sig för en krasch ut ur EU. En sådan krasch 2019 hade inneburit risk för allvarlig mat- och medicinbrist i Storbritannien. I stället väljer Theresa May att be EU om mer tid och så småningom att själv avgå som premiärminister.

Drottning Elizabeth tog emot Boris Johnson som nyvald premiärminister den 24 juli förra året. Foto: Victoria Jones/AP

28 augusti 2019. Drottning Elizabeth II blir indragen i brexitprocessen efter att den nya premiärministern Boris Johnson ber henne att tillfälligt stänga parlamentet i fem veckor. Johnsons beslut tolkas som ett sätt att stoppa parlamentet från att lägga sig i brexit ytterligare. I september 2019 kommer Högsta domstolen fram till att Boris Johnsons beslut om tillfällig stängning inte var laglig.

Boris Johnson några dagar innan han lades in på sjukhus för covid-19 i april. Foto: PIPPA FOWLES

7-8 april 2020. Boris Johnson är nära att dö i komplikationer av covid-19. Premiärministern tillfrisknar så småningom och trots att många ber honom att skjuta fram datumet för när Storbritannien ska genomföra brexit i praktiken vägrar han. Boris Johnson satsar i stället allt på att försöka förhandla fram ett handelsavtal i tid, trots pandemin och alla de ekonomiska problem som den har lett till i Storbritannien.

