De gåtfulla pikternas ursprung avslöjat

I de östra delarna av dagens Skottland levde under antiken och en bit in på medeltiden ett vildsint folkslag som romarna kallade för ”De bemålade”, eller Pikti på latin. Varför romarna valde att kalla dem för det vet man inte, men antagligen för att de målade sig själva eller för att de var tatuerade. Oavsett vilket, tyckte den romerska ockupationsmakten att pikterna och deras föregångare kaledonierna var så obehagliga att de, precis som i Game of Thrones, valde att bygga en hög mur i norr, för att stänga ute de ociviliserade folkslagen.

Varifrån pikterna kom har dock länge varit en gåta. Historiska artefakter från deras tid finns knappt, mer än ett antal resta stenar med lika grovhuggna som svårtydda symboler. Genom historiens gång har både Thrakien i dagens Grekland och Skytien norr om Kaspiska havet genom sägner och annat pekats ut som pikternas ursprungliga hem, något dagens forskare dock tvivlat på.

För att ta reda på mer har forskare vid bland annat University of Aberdeen i Skottland analyserat arvsmassan från två individer som levde någon gång på 500–700-talen i de norra och centrala delarna av dagens Skottland. Gensekvenserna jämfördes sedan med uppgifter från en databas innehållande sekvenser från 8 300 både historiska och nu levande människor.

Resultatet, som nu presenteras i tidskriften Plos Genetics, visar att pikterna av allt att döma härstammade från ett kvarvarande järnåldersfolk som levde på de brittiska öarna redan innan angler, jutar, friser och annat löst folk började invandra från det europeiska fastlandet på 400-talet och framåt.

Forskarna analyserade också arvsmassan från sju individer från samma begravningsplats. Analysen visade att det var kvinnorna, och inte männen, som bildade par utanför sina ursprungliga sociala grupperingar, vilket går stick i stäv med tidigare spekulationer.

Forskningen visar också att det finns tydliga genetiska likheter mellan pikterna och de människor som i dag lever i Wales, Nordirland och Skottland.