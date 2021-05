De kärlekstörstande cikadornas återkomst – svärmar över USA vart sjuttonde år

Det är som en scen ur en science-fiction film. Miljarder osmakliga kryp klöser sig upp ur jorden i en massexodus och börjar ömsa sina skal. Fram växer vingar och som ett stort svart moln lyfter de och går till anfall över USA. Men de läskiga varelserna, Brood X-cikadorna, är ofarliga.

Precis som alla andra, är även dessa kackerlacksliknande insekter bara på jakt efter kärleken.

Brood X-arten är så kallade periodiska cikador med en livscykel på 17 år. De lever i mörker under jorden och lever på rötter tills de i sena tonåren ger sig ut på äventyr. Under några korta vårveckor terroriserar de amerikaner i ett dussintal stater mellan Illinois, Georgia och New York medan de minglar och lockar på varandra med en sång som närmast liknar en symfoni av slagborrar.

Tillsammans kan en kör av cikador nå ljudnivåer på 90 decibel – lika högt som en gräsklippare.

Brood X-cikada i Maryland den första veckan i maj 2021. Foto: Carolyn Kaster/AP

Exakt när dessa högljudda flygfän dyker upp i en delstat beror på marktemperaturen. De finkänsliga varelserna föredrar en precis lagom varm miljö och väntar tills jorden nått behagliga 17,7 grader. Cikada-entusiaster runt om i USA bevakar med spänning både väderlek och tecken på den annalkande kärleksbombningen. 43-åriga naturälskaren Tina Canali i New Jersey är en av de som håller koll.

Tina Canali blev förtjust i cikadorna när det begav sig förra gången, för 17 år sedan. Foto: Privat

– Jag har hittat några hål i marken i Plainsboros naturreservat utanför Princeton där de är på väg upp. Det blir som små skorstenar av lera där de trycker upp jorden. En nymf skymtade där inne när jag lyfte på ett av locken, berättar hon förväntansfullt för DN.

Hon fick blodad tand vid den senaste öronbedövande uppvisningen år 2004. Då var hon 26 år gammal.

– Vi fick höra att det var en massa cikador i Princeton, så jag, min mamma och syster åkte dit för att titta. Det var en makalös upplevelse att se och höra dem tillsammans, minns hon.

I 17 år har hon nu sett fram emot att få bevittna fenomenet igen.

– Det är förbluffande hur de kan veta hur länge de ska stanna under jorden och när de ska ut igen. Man får ju bara chansen att uppleva det några gånger under sin livstid.

När dessa trånsjuka insekter hittat sitt livs kärlek, parar de sig, lägger ägg och dör. Nästa speed-dating-event sker år 2038.