De stämmer norska staten för coronaåtgärden: ”Jag kände mig som en kriminell i Norge”

Omdebatterade hotell

Under pandemin har resande till Norge i perioder varit tvungna att ta in på ett så kallat karantänshotell i tio dagar. Syftet var att stoppa så kallad importsmitta, det vill säga förhindra att smittsamma personer kom in i Norge.

Hotellens vara eller icke-vara har diskuterats flitigt. Branschorganisationen Advokatföreningen ville att karantänshotellen skulle slopas helt, eftersom de ”i realiteten är en form av internering”.

Anna Nylund, juridikprofessor vid universitetet i Tromsø, befarade att karantänhotellen till och med kunde utgöra ett brott mot de mänskliga rättigheterna, eftersom de förhindrade rörelsefriheten i för hög grad.

Regeringen å sin sida har alltid hävdat att gränsrestriktionerna, inklusive karantänhotellen, var nödvändiga för att stoppa smittan.

– Vi har infört karantänhotell för att få bukt med importsmitta. Det är en viktig åtgärd när vi ser att många länder runt oss är röda, sade Lars Jacob Hiim (Høyre), statssekreterare i justitiedepartementet, till NRK, när hotellen infördes.