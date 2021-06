De tävlar om att bli världens mäktigaste borgmästare

I årets borgmästarval står nu två vänsterdemokrater mot liberala mittenpolitiker som förespråkar hårdare tag mot den ökade brottsligheten. Resultatet kan få konsekvenser för den globala debatten om brott i storstäder.

För New Yorks medelklass kan det verka som att pandemin tog slut utan några värre konsekvenser. I välbärgade bostadsområden är alla vaccinerade och uteserveringarna är fulla sju kvällar i veckan. På gator och torg råder närmast festivalstämning. Under det senaste året har det blivit lagligt att både dricka alkohol och röka marijuana utomhus, vilket inte minst stadens yngre befolkning visat stor entusiasm för under försommaren. Kravallpolis har kallats in till Washington Square på nedre Manhattan för att tämja hårt festande unga på nätterna. Men i arbetarområden som Flushing i Queens märks det hur tufft många av stadens invånare har det i kölvattnet av pandemin.

När borgmästarkandidaten Andrew Yang håller kampanjmöte i stadsdelen ringlar det långa köer till den lokala matutdelningen för familjer i hungersnöd.

– Jag vill vara borgmästare för alla delar av New York, inte minst här i Flushing där min fru växte upp, säger Andrew Yang till DN efter mötet.

Andrew Yang kastar en amerikansk fotboll i samband med ett kampanjmöte. Foto: Agaton Ström

En halv miljon jobb försvann i New York förra året, inte minst i serviceyrken och i turistnäringen.

Samtidigt har brottsligheten ökat kraftigt, framför allt i de fattigare delarna av staden.

Det skapar ovanligt högljudda konflikter inför årets borgmästarval, där ett dussintal kandidater strider om att ersätta Bill de Blasio, som styrt New York de senaste åtta åren.

– Jag tror att nyckeln är att skapa fler billiga bostäder. Löser vi det så löser vi även många av de andra problemen på en gång, säger Yang till DN.

På tisdag är det primärval för att bli borgmästare i New York. I en stad där tre fjärdedelar är demokrater tyder mycket på att den som vinner Demokraternas nominering blir nästa borgmästare. Den unga entreprenören Andrew Yang låg i flera månader i topp i opinionsmätningarna, men han har rasat kraftigt efter två katastrofala framträdanden i tv-debatter. Nu har i stället före detta polisen Eric Adams och vänsterdemokraterna Kathryn Garcia och Maya Wiley seglat fram som favoriter.

New Yorks borgmästare hanterar en budget på 100 miljarder dollar och mer än 300 000 anställd.

Det är ett ämbete som mer påminner om statschefer i mindre nationer. New York har lika stor befolkning som Sverige och har de senaste åren haft runt 50 miljoner turister årligen.

Borgmästaren i New York styr inte bara en stad, utan är ett slags symboliskt ansikte utåt för världens metropoler. Många tidigare borgmästare – som Rudy Giuliani, Michael Bloomberg och Fiorello LaGuardia – fick globalt genomslag för sina idéer. Giulianis så kallade nolltolerans mot brottslighet fick dussintals europeiska länder och storstäder att åka hit på studieresor. Michael Bloombergs fokus på omfattande klimatpolitiska reformer inspirerade också mängder av andra borgmästare. En miljon träd planterades under hans tolv år i stadshuset.

Rudy Giuliani vid en minnesceremoni efter 11 september-attacken. Foto: Frank Franklin/AP

Likaså har New Yorks nuvarande borgmästare Bill de Blasios fokus på bilfria stadsmiljöer, en radikal idé i USA, också spridit sig över landet. Det har skapats fler grönområden, samtidigt som en våg av stödprogram för fattiga och medelklass, med allmänna dagis och kraftig expansion av subventionerade bostäder, bildat ringar på vattnet över hela USA, där ett tjugotal andra städer anammat liknande reformer. De Blasio har varit en polariserande borgmästare och lämnar sitt ämbete med låga förtroendesiffror. Men han har klart bidragit till att lyfta debatten om ekonomiska klyftor och ojämlikhet över hela USA. Det visar hur borgmästare i storstäder som New York, Atlanta och Los Angeles numera även påverkar riktningen för Demokraterna som nationellt parti.

Enligt opinionsmätningarna tycks borgmästarvalet nu stå mellan dels de liberala mittendemokraterna Eric Adams och Andrew Yang, dels de två progressiva vänsterdemokraterna Maya Wiley och Kathryn Garcia. De skiljer sig tydligast åt i synen på brottspolitik.

Brottsligheten har ökat kraftigt i New York sedan pandemin. Morden ökade med 40 procent förra året, vilket följer ett nationellt mönster i storstäder. Över hela USA ökade morden med 25 procent under pandemin. För första gången sedan i början av 2000-talet har trygghet och brottslighet blivit de viktigaste valfrågorna i borgmästarvalet, enligt opinionsmätningar.

Eric Adams. Foto: Michael M. Santiago/AFP

Det förklarar varför Eric Adams seglat fram som en av favoriterna i slutspurten. Adams talar i kampanjen inte bara om sin egen tuffa uppväxt i utkanten av New York utan även om sina två decenniers erfarenhet i stadens poliskår.

– Utan trygghet finns det ingen chans för välstånd, säger han gång på gång i sina kampanjtal.

Men debatten om brottslighet är minerad politisk terräng.

Å ena sidan försöker kandidaterna tillfredsställa rättighetsrörelsen Black Lives Matter, som mobiliserade hundratusentals i protester mot polisvåld och diskriminering här förra året.

Å andra sidan vill en betydande del av stadens invånare nu se fler poliser på gator och tunnelbanor.

När väljarna själva får rangordna åtgärder mot brottsligheten är det mest populära förslaget att flytta resurser från polisen till socialarbetare och vård av psykisk sjuka, vilket tyder på att en stor del av New Yorks invånare anser att poliskåren förbrukat sitt förtroende.

Men det näst mest populära förslaget är fler poliser.

Fakta: Fyra borgmästarkandidater Eric Adams Två decenniers erfarenhet i New Yorks poliskår, samt ”president” för Brooklyn, ett mestadels symboliskt ämbete. Förespråkar en kombination av stödprogram för fattiga och tuffare tag mot brottslighet. Kathryn Garcia Progressiv Brooklyn-demokrat med erfarenhet från Bill de Blasios administration. Har lyfts fram som den bästa och mest kompetenta kandidaten av både New York Times och Daily News ledarsidor. Även rivalen Andrew Yang har hyllat henne för 14 års erfarenhet i stadsförvaltning. Maya Wiley Vänsterdemokrat med stöd av Alexandria Ocasio-Cortez och progressiva aktivister. Förespråkar omfattande reformer av poliskåren och generösa stödprogram för de områden som drabbats värst av pandemin. Andrew Yang Blev ett nationellt fenomen under sin presidentkampanj förra året men är oerfaren som politiker, med bakgrund i privata sektorn. Yang har skapat en nationell debatt om medborgarlön, men driver nu mest kampanj på tuffare tag mot brottslighet. Visa mer

I opinionsmätningar har ex-polisen Eric Adams stöd av nästan hälften av stadens svarta väljare, en påminnelse om att många i stadens svarta befolkning är relativt konservativa i synen på brott och straff.

Klart till vänster om Eric Adams står Maya Wiley, en jurist med erfarenhet från nuvarande borgmästaren Bill de Blasios administration och som debattör på progressiva tv-kanalen MSNBC.

I debatter har Maya Wiley och Eric Adams varit oense om bland annat ”stop and frisk”, den kontroversiella polismetoden för godtyckliga visiteringar, som i flera studier visat sig vara diskriminerande mot svarta. Bill de Blasio, som själv har en svart son, stoppade metoden.

Den yngre vänstern, som blivit en allt större väljargrupp i staden, har i slutspurten av valet enat sig bakom Maya Wiley. Helgen inför primärvalet höll hon ett stort valmöte där artisterna The Strokes och Blood Orange uppträdde, vilket råkade bli en av de första stora inomhuskonserterna i New York på mer än ett år. Maya Wiley har även omfamnats av vänsterdemokraten Alexandria Ocasio-Cortez.

När DN träffar Maya Wiley under ett Black Lives Matter-evenemang betonar hon framför allt hur viktigt det är att fortsätta med reformerna av polisen:

– Med domen mot Derek Chauvin, som dödade George Floyd, fick vi äntligen en liten, liten bit av rättvisa. Men vi har inte fått lugn och ro. Vi kan inte luta oss tillbaka nu. Det är mycket arbete som återstår, inte minst här i New York. I stället för en miljard dollar i polisbudget behöver vi flytta pengarna till folk som faktiskt kan hjälpa invånarna, i stället för att skjuta invånarna, säger Maya Wiley till DN.

Maya Wiley. Foto: Martin Gelin

Den mest erfarna och enligt många experter mest kompetenta kandidaten är den progressiva Kathryn Garcia, som länge haft en nyckelroll i stadsförvaltningen. Kathryn Garcia och Maya Wiley tycks dock splittra vänsterväljarna, enligt samma mönster som präglade Elizabeth Warren och Bernie Sanders i Demokraternas primärval till president förra året. Det kan gynna den mer moderate Eric Adams.

Kathryn Garcia. Foto: Michael M. Santiago/AFP

Vinner Adams kan det innebära att New York, efter åtta år med vänsterdemokraten Bill de Blasio, svänger tillbaka till den mittenpolitik som präglade Michael Bloombergs tid i stadshuset.

Nationellt har Demokraterna lite att vinna på att brottslighet blir en viktigare politisk fråga.

Opinionsanalytikern David Shor har poängterat att debatter om brott och straff gynnar Republikanerna. Vikten av att lösa brottsligheten i New York kan därmed tydligt påverka USA:s nationella politik, såväl som den globala debatten om storstädernas brottsvåg under pandemin.

Fakta. Tre med globalt genomslag Michael Bloomberg (2001–2013) Miljardären som åkte tunnelbana till jobbet ändrade borgmästarreglerna så att han kunde sitta kvar i tolv år. Drev igenom klimatpolitiska reformer och bidrog till att skapa en ny modell för storstäder på 2000-talet med storskaliga investeringar i grönområden och offentliga miljöer och en kraftig minskning av biltrafiken. Rudolph Giuliani (1994-2001) Kallade sig ”Amerikas borgmästare” i kölvattnet av terroristattackerna 11 september 2001. Men Giulianis politiska arv var framför allt den kontroversiella nolltoleransen mot brottslighet. Förespråkare säger att han lyckades minska brottslighet, medan kritiker menar att metoderna bidrog till våldsam diskriminering mot svarta och etniska minoriteter. Fiorello LaGuardia (1934-1945) Hjälpte staden att komma tillbaka på fötter efter 1930-talets ekonomiska depression, med stora satsningar på infrastruktur och offentlig sektor. Var även viktig förespråkare för konst och kulturlivet i staden och skapade flera skolor för konstutbildningar som fortfarande är i drift. Visa mer

