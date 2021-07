De värsta naturkatastroferna i Europa – på 30 år

Sedan 1980 har UNDRR, FN:s organ för katastrofriskreducering, samlat in statistik över naturkatastrofer. Där redovisas också vilken typ av katastrofer som är de vanligaste – och vad de kostar samhället.

Mellan åren 1980 till 2008 var översvämningar den vanligaste naturkatastrofen i Europa, 390 översvämningar rapportades in. Näst vanligast var stormar, 347 stycken, följt av extremvärme, skogsbränder och jordbävningar (inklusive tsunamis).

Den typ av naturkatastrof som var mest dödlig per tillfälle under mätperioden var extremvärme. Under en sådan värmebölja dog i snitt 602 människor. Näst dödligast per incident var jordbävningar, där i genomsnitt 352 personer avled.

Den typ av naturkatastrof som påverkat flest personer under mätperioden 1980–2008 var extremtorka, följt av jordbävningar, stormar och översvämningar. Sett till ekonomisk skada kostade extremtorka samhället mest under mätperioden, tätt följt av jordbävningar och därefter översvämningar och stormar.

Tio värsta naturkatastroferna sedan 1980, baserat på antal döda.

1. Italien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal och Belgien, 2003. Extremvärme. Antal döda: 67.895

Den europeiska värmeböljan 2003 var den mest intensiva som observerats i regionen under modern tid. Värmeböljan ledde till hälsokriser i flera länder. De extrema temperaturerna uppmättes i juli och augusti och den högsta temperaturen som noterades var 41.1 grader i franska Auxerre.

2. Sovjetunionen, 1988. Jordbävning. Antal döda: cirka 25.000

Klockan 11.45 den 7 december 1988 drabbades sovjetrepubliken Armenien av en jordbävning, uppmätt till 6.9 på Richterskalan. Jordbävningen förstörde städer och byar i nordvästra delen av landet. Det var första gången sedan den stora svälten 1920 som ledningen i Moskva kallade på internationell hjälp. Minst 25.000 dog, 20.000 skadades och 500.000 blev hemlösa.

3. Turkiet, 1999. Jordbävning. Antal döda: cirka 17.000

Jordbävningen i İzmit uppmättes till 7.6 på Richterskalan och inträffade i nordvästra Turkiet mitt i natten den 17 augusti 1999. Jordbävningen varade i 37 sekunder och dödade runt 17.000 personer, uppskattningsvis 500.000 människor förlorade sina hem. Många menar dock att dödssiffran är betydligt högre.

4. Italien, 1980, Jordbävning, Antal döda: 4.689

På kvällen den 23 november 1980 drabbade en jordbävning södra Italien. Jordbävningen slog till med en magnitud på 6,9 och förstörde dussintals byar. Omkring 8 000 människor skadades och cirka 300 000 i de södra italienska regionerna Basilicata, Campania och Puglia blev hemlösa.

Torra växter vid åker under den varma sommaren 2018. Foto: Erik Simander/TT

5. Stora delar av Europa, 2018. Extremvärme. Antal döda: minst 3.100

År 2018 registrerades flera värmeböljor med temperaturer långt över medel. Jordens genomsnittliga yttemperatur 2018 var den fjärde högsta på 140 års rekordföring. Nya värmerekord noterades i delar av Tyskland, Belgien, Nederländerna, Finland, Norge och Sverige.

Extremvärmen ledde också till många bränder runt om i Europa, bland annat i Grekland där cirka 100 personer omkom. Under sommaren utbröt minst ett 50-tal skogsbränder i Sverige som tillsammans omfattade 25.000 hektar skog, drygt en promille av Sveriges totala 23 miljoner hektar skog.

6. Ryssland, 1995. Jordbävning. Antal döda: 1.989

Jordbävningen inträffade på natten den 28 maj strax efter klockan 01 på natten på ön Sakhalin utanför Sibiriens östkust. Med en magnitud på 7.1 förstörde jordbävningen oljestaden Neftegorsk, där 1.989 av dess 3.977 medborgare dödades och ytterligare 750 skadades.

7. Frankrike, 2006. Extremvärme. Antal döda: 1.388

I juli 2006 drog en kraftig värmebölja in över en stor del av Frankrike. Den varade i 18 dagar mellan den 11 till 28 juli. Extremvärmen drabbade också andra europeiska länder, däribland Storbritannien, Frankrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Jordbävningen i Italien 2016 mättes till 6,2 på Richterskalan. Foto: Eric Vandeville

8. Italien, 2016. Jordbävning. Antal döda: 299

Jordbävningen i Italien 2016 mättes till 6,2 på Richterskalan och drabbade de centrala delarna av Italien den 24 augusti 2016 mitt i natten. Epicentrum låg nära orten Accumoli i regionen Lazio, nära gränserna till de intilliggande regionerna Umbrien, Abruzzo och Marche. Den första jordbävningen följdes av 40 efterskalv, 299 människor omkom.

9. Italien, 2009. Jordbävning. Antal döda: 297

Jordbävningen i L'Aquila 2009 ägde rum den 6 april 2009 i den italienska regionen Abruzzo. Jordbävningens styrka uppmätes till 6,3 på Richterskalan. Mest skada tog Abruzzos huvudstad, medeltidsstaden L'Aquila, och dess närliggande orter. 297 personer bekräftades döda. Jordbävningen kunde även kännas svagt i Rom.

10. Tyskland, Belgien, 2021. Översvämningar. Antal döda hittills: 190

I mitten av juli 2021 drabbades Västeuropa av extrema mängder regn. Värst drabbat blev Tyskland, Belgien och Schweiz. Det kom sådana stora mängder regn att marken inte kunde ta hand om regnvattnet, det ledde till att floder svämmade över och att vattnet dränkt byar och städer. Dödstalet väntas stiga när vattenmassorna nu sjunker undan.

