Debatten om terrorn rasar i Frankrike fem år efter dåden i Paris

Fakta. 130 dödades i värsta dådet i Frankrike

Den 13 november 2015 dödades 130 personer och 350 personer skadades i flera koordinerade attacker i Paris – de dödligaste sedan andra världskriget.

Klockan 21.16 sprängde sig den första av tre självmordsbombare sig till döds utanför Stade de France. Skott avlossades med automatvapen mot restauranger och kaféer i centrala Paris, och klockan 21.40 gick tre män in i konsertlokalen Bataclan och sköt urskillningslöst. Polisen avvaktade till efter midnatt, innan man stormade byggnaden.

Sju terrorister miste livet i attentaten och den 18 november stormade polisen en adress i Parisförorten Saint-Denis där ytterligare tre personer dödades. Bland dem den misstänkte operative ledaren för attackerna, Abdelhamid Abaaoud.

Attackerna dirigerades på distans av befälhavare i terrororganisationen IS i Syrien. Frankrike har varit djupt involverat i militärinsatsen mot IS, vilken rönt flera framgångar på senare år. Miljonstaden Mosul och terrorsektens starkaste fäste Raqqa har befriats, och i oktober 2019 dödades IS högste ledare Abu Bakr al-Baghdadi av amerikanska specialstyrkor.

