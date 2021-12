Delta och omikron bakom global smittovåg: ”Tvillinghot”

Förra veckan steg antalet coronafall med elva procent globalt, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Samtidigt minskade antalet dödsfall med fyra procent.

Av nästan fem miljoner fall rapporterades majoriteten i europeiska länder. Europa är också den världsdelen med högst incidens – med 305 fall per 100 000 invånare. En rad länder ser nu de dagliga smittotalen stiga till rekordnivåer under pandemin. Bara under onsdagen har bland annat Danmark, Italien, Frankrike och Portugal rapporterat nya toppnoteringar.

Men smittspridingen är stor även på andra håll. I USA ökade antalet fall med 34 procent under julveckan och landet har nu det högsta genomsnittliga smittotalet under en vecka sedan förra vintern.

När virusvarianterna omikron och delta nu sprids samtidigt skapas en jättevåg av nya fall, säger WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus:

– Delta och omikron är nu tvillinghot som driver upp antalet fall mot rekordsiffror.

Omikron tar gradvis över större delar smittspridningen i allt fler länder. På flera håll är den nu dominerande. Men precis som WHO menar infektionsepidemiologen Joakim Dillner att det är kombinationen med deltaspridningen som ligger bakom rekordsiffrorna runt om i världen.

– Det beror på två av varandra helt oberoende fenomen. Dels varade inte immuniteten mot deltavarianten lika länge som vi trott. Sett till Sverige hade vi under hösten en befolkningsimmunitet som gjorde att vi kunde leva som vanligt. Men nu har den börjat svikta samtidigt som vi har en ny och mer smittsam variant som sprids.

Joakim Dillner räknar med att omikron kommer ha trängt ut delta inom de närmaste veckorna. Precis som Folkhälsomyndigheten bedömer han att den nuvarande vågen når sin topp i mitten av januari.

– När omikron väl är lös i ett land kan man förutsätta att den tränger ut delta snabbt. Den är väsentligt mer smittsam. Det är omdebatterat om det enbart beror på ett sämre vaccinskydd eller på någon annan egenskap hos viruset.

Redan nu står det däremot klart att vaccinen ger ett sämre skydd mot smitta, säger han.

– Effekten är klart sämre. Två doser vaccin hjälper inte särskilt bra . Det är dock känt att man kan få tillbaka immunitet med en tredje dos. Då ökar skyddet med omkring 60 procent och blir riktigt bra, men inte fullständigt.

Joakim Dillner tror att omikron kommer ha konkurrerat ut delta inom ett par veckor. Foto: Ulf Sirborn

Samtidigt får de som drabbas av genombrottsinfektioner ofta milda symtom, enligt vaccinforskare Matti Sällberg. Han betonar att vaccinerade har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död.

Samtidigt avtar det snabbare i vissa grupper.

”Hos äldre sjunker skyddet snabbare varför det är särskilt viktigt för dessa med en tredje dos”, skriver han i ett mejl till DN.

I Danmark spåras fyra av fem nya fall till omikronvarianten. Där säger Statens Serum Institut att de vaccinerade som smittas ofta får mindre allvarliga symtom, ett kortare sjukdomsförlopp, samt smittar färre.

Sannolikheten att behöva läggas in på sjukhus med varianten är mindre än för delta, menar Tyra Grove Krause, chef för myndighetens smittskyddsenhet.

– Risken att komma i kontakt med sjukvården verkar vara mellan 20 och 70 procent mindre för omikronsmittade än för deltasmittade, säger hon på en pressträff under onsdagen, enligt TV2.

Grove Krause hänvisar till nya studier från Sydafrika, England och Skottland som publicerats under julen. Samtidigt är dessa fortfarande begränsade till sin storlek och hon varnar för att se siffrorna som ett skäl att slappna av.

Joakim Dillner konstaterar att studieresultaten kring variantens sjuklighet har varierat – och varnar för att betrakta omikron som en mild coronavariant.

– Rapporterna har varit blandade, från att den skulle vara väsentligt mildare till lika allvarlig som delta. Den senaste trovärdiga rapporten jag sett pekar på att omikron är något lindrigare. Men att säga att den är mild är vilseledande.

Enligt WHO syns nu en minskning av incidensen i Sydafrika – där omikron drev upp smittspridningen kraftigt tidigare i december. Statsepidemiolog Anders Tegnell menar att den nya vågen verkar slå snabbare än tidigare – men också avta fortare.

– I flera av de länder som drabbades tidigt har smittan nu börjat gå ner väldigt fort. Nederländerna, Belgien och Tyskland har en ganska snabb nedgång av antal fall, medan de länder som inte var så drabbade i början som Spanien och Italien, nu ser en uppgång, säger Anders Tegnell till TT.

Tidigare i pandemin har Sverige ofta legat omkring två veckor efter övriga Europa när det gäller smittspridningen. Hur läget kommer att utveckla sig framöver är däremot svårt att säga, menar Tegnell.

– Vi har också ett lite annat läge Sverige. Vi har hunnit vaccinera fler med tredje dosen än vad man hunnit med i de länder som hade en tidig spridning. Vi kan hoppas att det gör skillnad, åtminstone att vi inte får en lika stor vårdbelastning som många av de länderna har haft.