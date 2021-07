Deltavarianten och snabba lättnader bakom ökad smitta i Europa

I Sverige fortsätter smittspridningen ligga på en stabil nivå. Men i flera andra europeiska länder går utvecklingen åt fel håll, konstaterade statsepidemiolog Anders Tegnell tidigare i veckan. Han pekade då särskilt på länder som Spanien, Nederländerna och Storbritannien som under sommaren sett fallen öka på nytt.

Enligt Tegnell går den negativa trenden att koppla till snabba lättnader av restriktioner och att den mer smittsamma deltavarianten tar över allt mer.

Cypern

I månadsskiftet april-maj hade Cypern EU:s högsta smittspridning, men efter en hård nedstängning lyckades landet vända trenden.

Sedan slutet av juni har smittotalet däremot klättrat uppåt på nytt. Från dagssiffror på omkring 60 nya fall i början av månaden är landet nu uppe i över 800 nya fall per dygn.

I juli har landet vid upprepade tillfällen slagit rekord i antalet smittade per dygn under pandemin. Landets incidens, det vill säga antalet smittade per 100 000 de senaste två veckorna, är nu 891 – högst i Europa. Jämförande siffra i Sverige är 34, enligt Johns Hopkinsuniversitetet.

Enligt regeringens medicinska rådgivare beror ökningen sannolikt på deltavarianten, skriver Cyprus Mail.

55 procent av befolkningen har fått en första dos av vaccinet, enligt Our World In Data.

Storbritannien

Näst högst incidens i Europa har just nu Storbritannien med 617 nya fall per 100 000 invånare. Smittspridningen har ökat kraftigt under sommaren på grund av deltavarianten och på onsdagen rapporterades över 34 000 nya fall i landet – flest sedan den 15 januari.

På tisdagen rapporterades även 50 nya dödsfall bland personer som smittats av covid-19. Senast dödstalet var lika högt var i april, enligt Reuters. Samtidigt ökar trycket på vården igen.

Trots utvecklingen står premiärminister Boris Johnson hittills fast vid att lyfta resten av coronarestriktionerna i England den 19 juli. Då väntar bland annat slopade krav på munskydd och att arbeta hemifrån.

Experter har tidigare varnat för riskerna med ett för tidigt återöppnande av landet.

– Jag är rädd att vi är på väg att begå samma misstag som förra sommaren, då premiärministern sa att det var vår patriotiska plikt att gå till puben, sade professor Stephen Reicher, medlem av regeringens rådgivande organ Sage, till tidningen The Times i början av juli.

Nästan 68 procent av britterna har vaccinerats med en första dos, enligt Our World In Data.

Tjurrusningen i Pamplona har på grund av pandemin ställts in för andra året i rad. I stället anordnas en schackturnering på gatan. Foto: Ander Gillenea/AFP

Spanien

Även i Spanien har smittspridningen ökat de senaste veckorna. Landets incidens är nu 461 per 100 000 invånare och ökningen drivs av unga som ännu inte vaccinerats, enligt landets statsepidemiolog. I åldrarna 20 till 29 är smittotalet tre gånger högre än bland övriga befolkningen.

Utvecklingen har fått flera regioner att återinföra restriktioner. I Valencia gäller nu ett nattligt utegångsförbud och i Katalonien har nattklubbar tvingats hålla stängt. På flera håll i landet har regioner också börjat vaccinera personer under 30 år för att stävja smittspridningen, skriver El País.

Trots att fler smittas i landet har dödstalet fortsatt att hålla sig på låga nivåer. Drygt 60 procent av befolkningen i Spanien har fått en första vaccindos.

Den senaste tiden har många svenskar smittats under resor till spanska semesterorter som Barcelona och Mallorca, enligt Folkhälsomyndigheten. En stor del av spridningen har skett på barer och nattklubbar enligt Anders Tegnell. Utvecklingen fick i veckan myndigheten att skärpa rekommendationerna för inresor till Sverige.

Portugal

Deltavarianten har fått starkt fäste i Portugal och står nu för samtliga nya fall i huvudstaden Lissabon och Algarveregionen, rapporterar Reuters. Totalt står varianten för omkring 86 procent av fallen i landet, enligt nationella hälsomyndigheter.

Smittspridningen är nu bland Europas högsta, med en incidens på 345 fall per 100 000 invånare.

Fallen har de senaste veckorna ökat stadigt i landet och smittotalet är nu på samma nivå som i februari, då samhället var mitt i en hård nedstängning.

För att få kontroll på utveckling införde Portugal förra veckan nattliga utegångsförbud som nu gäller i över 50 städer. Landet gör också försök att påskynda det nationella vaccinprogrammet för att förhindra ökad smittspridning. 61 procent av portugiserna har fått en första vaccinspruta, enligt Our World In Data.

Nya krav har också införts för att personer ska få besöka hotell och restauranger i områden där risken för smittspridning bedöms som hög. För att checka in på ett hotell måste personer uppvisa ett negativt covidtest, vaccinintyg eller bevis på genomgången infektion. Detsamma gäller för personer som vill besöka restauranger på fredagskvällar och helger, skriver Reuters.

Nederländerna

I slutet på juni lättade Nederländerna på stora delar av landets coronarestriktioner. Bland annat blev det återigen tillåtet för befolkningen att få besöka nattklubbar och krogar. Därefter har dock smittspridningen tagit fart på nytt. Förra veckan skedde en sexfaldig ökning av antalet nya fall i landet

I veckan sade premiärminister Mark Rutte att han ångrade de snabba lättnaderna, något han kallade ”en felbedömning”. Incidensen i landet är nu 353 fall per 100 000 invånare och på tisdagen rapporterades över 7 800 nya smittade.

Majoriteten av de nya fallen är personer mellan 15 och 25 år. En stor del uppger att de smittats på krogen.

Efter den snabba ökningen har landet återinfört delar av restriktionerna. Klubbar stängs helt och barer och restauranger måste nu stänga vid midnatt. Alla större evenemang förbjuds till och med den 14 augusti, skriver The Guardian.

I Nederländerna har 67 procent av invånarna fått en dos av vaccinet.