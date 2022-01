Demokraterna har tröttnat på partiets egen bromskloss

På fjärde avenyn, den största shoppinggatan i Tucson, Arizona, sitter samma politiska affisch i nästan varenda skyltfönster: ”Voting Rights Now!” Rösträttigheter nu. Kravet kommer från Demokraternas landsomfattande kampanj för att få igenom nya lagar som ska skydda rösträtten och sätta stopp för Republikanernas kontroversiella lagförslag, som riskerar att göra det betydligt svårare att rösta i många delstater.

Men det var en senator just från Arizona, demokraten Kyrsten Sinema, som satte stopp för denna lag förra veckan, tillsammans med en annan demokrat, Joe Manchin från West Virginia.

Det har orsakat ramaskri från progressiva aktivister och demokrater i Arizona. Konfliken om Kyrsten Sinemas framtid kan ge oss en vink om Demokraternas framtida riktning som parti.

I helgen röstade Demokraternas partiledning i delstaten för att utestänga henne ur partiet, vilket betyder att hon inte längre kommer att få stöd organisatoriskt eller finansiellt från partiorganisationen i delstaten. Det kommer göra det svårt för henne att klara sig igenom nästa val.

I färska opinionsmätningar är det bara 8 procent av Arizonas demokrater som säger att de har förtroende för Sinema. 80 procent av Demokraterna i delstaten säger att de saknar förtroende för senatorn.

Hur gick det så snett för denna unga senator, som förra året framstod som ett av partiets framtidshopp?

När Joe Biden svors in som president i januari för ett år sedan var Sinema en av USA:s mest populära politiker. Hon tycktes ha en unik förmåga att ena både demokrater och en liten grupp av moderata republikaner. Det såg ut som ett recept för framtida framgångar för Demokraterna i tuffa områden i södra och sydvästra USA, där Republikanerna länge dominerat.

Under förra året hjälpte Sinema Biden att få igenom en rad historiska reformer. Bland annat gigantiska stimulansåtgärder under pandemin och ett nytt barnbidrag som halverat barnfattigdomen i USA. Sinemas röster har även hjälpt Biden att godkänna fler federala domare än någon annan president på 2000-talet hunnit med under första året i Vita huset.

Men sedan nyår verkar det vara stopp för dessa samarbeten. Både Sinema och Manchin säger att de inte längre vill rösta för Bidens stora reformpaket, eller för Demokraternas lagförslag som ska skydda rösträttigheter. Det är därför progressiva demokrater nu protesterar.

President Joe Biden. Foto: Saul Loeb/AFP

Konservativa röster har hyllat Sinema för att stå emot en allt för progressiv sväng i Washington.

Men att Joe Bidens förtroendesiffror fallit under vintern beror inte bara på att han tappat stöd från republikaner och mittenväljare, utan främst beror det på att vänstern är missnöjda.

Det går just nu slentrian i politiska analyser i USA som hävdar att Biden måste röra sig mot mitten för att vinna tillbaka förtroendet. Men den väljargrupp där han tappat allra mest stöd är de yngre väljarna i storstäderna – den mest progressiva väljargruppen i USA.

De är besvikna just för att Biden inte fått igenom sitt stora reformpaket, som går under kampanjnamnet ”Build back better”, samt andra reformer av exempelvis studentlån och klimatpolitiken.

De vill att Biden ska göra betydligt mer, inte betydligt mindre.

Det är denna väljargrupp som nu protesterar mot Sinema.

Här i Arizona finns det rimliga skäl för progressiva demokrater att utmana Sinema. Delstaten är definitivt en ”swing state” i dag, med Bidens seger som en avgörande faktor i presidentvalet, och båda senatsplatserna tillhör i dag demokrater.

Det är förstås en riskabel strategi för Demokraterna att utmana Sinema här, men alternativet är att de låter henne bli en bromskloss för Biden som president.

När det gäller den andra senatorn som krånglat till det för Biden, Joe Manchin från West Virginia, är det däremot en betydligt mer problematisk strategi för Demokraterna att hota med en utmanare från vänster.

West Virginia är en av de i särklass mest konservativa delstaterna i USA. Biden vann bara 29 procent av rösterna där och sannolikheten att Manchin kan ersättas med en mer progressiv demokrat är nära på obefintlig.

Joe Manchin, demokratisk senator för West Virginia. Foto: Graeme Sloan/Sipa

Inför kongressvalet i november debatterar experterna i Washington huruvida Biden och Demokraterna bör röra sig mot mitten eller vänstern. Men partiet lär inte hitta något mirakelrecept som fungerar i hela landet, utan tvärtom måste deras strategi anpassas efter de lokala omständigheterna.

Vi såg en glimt av det redan i lokalvalen här i höstas, då Demokraterna gjorde en rad svidande nederlag.

Ett undantag var centrala Long Island i delstaten New York, ett medelklassområde av villaförorter som länge pendlat mellan Republikanerna och Demokraterna. Där vann en rad demokrater lokala val genom att omfamna lokala politiska frågor, i stället för att låta valet bli en prövning mellan Biden och Trump.

En sådan strategi lär inte förhindra republikanska segrar i höstens kongressval, men det kan möjligen tämja den sortens gigantiska nederlag som vi såg under exempelvis mellanårsvalen då Obama var president.