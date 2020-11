Demokraternas hopp om senaten bleknar

USA-valet 2020

Det såg ljust ut, tyckte många demokrater – för presidentkandidaten Joe Biden, men också för möjligheten att få majoritet i senaten. För att tippa över den nuvarande ställningen, 47–53, behövde Demokraterna en vinst på tre eller fyra säten. Skillnaden beror på vem som vinner Vita huset, eftersom vice presidenten har utslagsröst i senaten.

Inför valet ansågs en handfull eller mer antal säten osäkra, med goda chanser för en demokrat att ta över.

Ett drygt dygn senare har Republikanerna visat att de kan försvara sig.

Flera osäkra senatsval är inte färdigräknade och hur ställningen slutgiltigt ser ut fortfarande öppet, men för Demokraterna har många dörrar stängts.

Visserligen förlorade de konservativa som väntat ett säte i Colorado till demokraten och den tidigare guvernören John Hickenlooper, men de vann i gengäld en plats i Alabama, också det enligt prognos.

Demokraterna vann också ett säte i Arizona, där den tidigare astronauten Mark Kelly vann över republikanernas Martha McSally, som trasslat in sig i hur hon formulerat sig om Donald Trump – och gått mellan hängivenhet och distans.

Arizona har genomgått en snabb förändring, och röstade i år även i presidentvalet på Biden. Men det ger hittills bara en vinst på en senatsplats för Demokraterna.

I andra delstater har de samtidigt misslyckats: i Iowa sitter republikanen Joni Ernst kvar; och i Maine ser den väletablerade senatorn Susan Collins ut att klara sig med god marginal. Collins, som beskrivs som en senator mot mitten och som varit öppet varit kritisk mot Trump, men som så gott som alltid röstat med honom.

I North Carolina, där valet också såg ut att bli jämnt, tycks republikanen Thom Tillis sitta kvar. I Georgia, där båda senatsplatserna var uppe, är ingen vinnare klar.

Demokraterna tycks ha underskattat Republikanernas styrka, i både president- och senatsvalet. Det är inte omöjligt för Demokraterna att ta majoriteten, men den våg av demokratiska väljare man hoppats ska skölja in har varit svagare än man hoppats.

De konservativas fäste syns också på hur stabilt den profilerade Lindsey Graham, senator från South Carolina, försvarade sig. När 90 procent av rösterna räknats hade han slagit sin motståndare med omkring 13 procentenheter, trots att utmanaren samlat in rekordstora belopp i ett val som blev ett av de dyraste någonsin, med totalt 177,4 miljoner dollar i finansiella gåvor.

– Till alla opinionsmätare där ute: ni har inte en susning. Och till alla liberaler i Kalifornien och New York: ni har kastat bort mycket pengar, sa en nöjd Graham när resultatet stod klart.

Om senaten förblir i republikansk kontroll får en eventuell president Biden svårt att få igenom sina förslag.

Blir senaten kvar i Republikanernas kontroll minskar möjligheterna avsevärt för en eventuell president Biden att genomföra sin politik. Lagförslag ska passera båda kamrarna i kongressen för att gå igenom; senaten ska därutöver godkänna nomineringar till en rad nyckelpositioner, där de federala domarna bara är en.

Senaten förblir i så fall under samma ledning som nu, styrd av Mitch McConnell, senator från Kentucky och en maktspelare av rang. Det var i hög grad på grund av McConnells strategiska ”klackarna-i-backen”-linje som Barack Obama i princip inte kunde få igenom några förslag under sina sista år; och det är McConnell som Trump har att tacka för att över 220 federala domare tillsattes under hans första mandatperiod.

Omstöpningen av domstolsväsendet hör till de mest långtgående förändringar av USA under Trump. Det var också en fjäder i hatten för Mitch McConnell, vars säte också var uppe till omval i tisdags. I Kentucky utmanades han av Amy Grath, som hade hela partiet bakom sig. Det hjälpte inte, McConnell vann med procentsiffrorna 58-38, när så gott som allt räknats, och fick därmed grönt ljus för en sjunde mandatperiod, à sex år.

I representanthuset, där alla 435 ledamöter är uppe för omval vartannat år, ser Demokraterna ut att behålla sin majoritet, som väntat. Men också där är framgångarna mer blygsamma än vad somliga hoppats på, och landar sannolikt på några få säten – medan Republikanerna har försvarat och vissa fall tagit tillbaka säten.

Några anmärkningsvärda inval har gjorts till representanthuset. I Georgia vann Marjorie Taylor en plats, en republikan som har visat sitt stöd för QAnon, som företräder en spridd men vettlös, högerextrem konspirationsteori, enligt vilken världen styrs av en ”djup stat” full av en liberal elit och pedofiler, med mål att störta Trump.