Demonstranter har stormat parlamentet i Irak

Demonstranterna, som enligt nyhetsbolaget är supportrar till den irakiska shia-ledaren Muqtada al-Sadr, ska ha brutit sig in i protest mot det pro-iranska blockets nominering till premiärministerposten, Mohammed al-Sudani.

Det ska inte ha funnits några politiker i byggnaden vid tillfället, utan bara säkerhetsvakter.

Den sittande premiärministern Mustaf al-Kadhimi har beordrat demonstranterna att ”omedelbart dra sig tillbaka” från byggnaden.

Parlamentsbyggnaden ligger i den så kallade ”Gröna zonen” i Bagdad, ett område med hög säkerhet där flera myndighetsbyggnader och ambassader finns.

Polisen försökte tidigare under onsdagen hindra demonstranterna från att ta sig in på området med hjälp av vattenkanoner, vilket misslyckades. I stället kunde demonstranterna forcera sig in genom två huvudentréer.