Demonstrationer för palestinierna runt om i världen

Engagemanget för den alltjämt eskalerande konflikten i Israel är mycket stort runt om i världen och flera demonstrationer har genomförts det senaste dygnet.

I New York samlades tusentals människor i närheten av det israeliska konsulatet, för att demonstrera och visa sitt stöd för Palestina, rapporterar Times of Israel. Folksamlingen ska sedan ha tagit sig mot Times Square och skanderat saker som ”Gaza under attack” och ”stoppa ockupationen nu”.

Särskilt anmärkningsvärt var att även ortodoxa judar från antizionistiska rörelsen Neturei Karta gick med i tåget och syntes hålla i palestinska flaggor, till synes för att visa sitt stöd.

En demonstration för Israel väntas på onsdagen genomföras på Times Square, enligt Jerusalem Post.

I Kapstaden samlades hundratals sydafrikaner på tisdagskvällen för att demonstrera för palestinierna. Slagord som ”Befria Palestina” och ”Ner med Israel” skanderades, rapporterar AFP, och liknande demonstrationer för Palestina genomfördes i Johannesburg på tisdagskvällen.

Sydafrika är ett av de över hundra länder som erkänner Palestina som en självständig stat, och flera demonstranter som AFP talat med säger att det som händer i Gaza för tankarna till tiden med apartheid i Sydafrika.

– Det påminner oss om polisbrutaliteten under apartheid som vi brukade ha, sade 56-åriga Kashiefa Achmat på tisdagen.

Tusentals människor samlades runtom i London på tisdagseftermiddagen, rapporterar Al Jazeera. På flera videoklipp på Twitter syns tidigare Labourledaren Jeremy Corbyn när han talar till de många demonstranterna.

Även i Sverige har människor demonstrerat efter eskaleringen, 48 palestinier och 6 israeler har dött. I centrala Göteborg samlades över 200 personer på tisdagskvällen, i vad som polisen beskrev som ”demonstrationer för Palestina”. I Stockholm samlades hundratals människor. Demonstranterna hade palestinska flaggor men Stockholmspolisen kunde inte bekräfta att det rörde sig om en Israelkritisk manifestation.