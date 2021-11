Den dödliga baksidan av Qatars VM-satsning

Qatar lockar hundratusentals unga män som varje år lämnar sina fattiga hemländer. Sujan Miah var en av dem. Han gav sig av från Bangladesh för att hitta arbete på annat ställe.

– I Qatar fanns det jobb. Sujan hoppades kunna skicka hem pengar till oss varje månad, och också tjäna ihop tillräckligt för att köpa ett eget hus och kanske gifta sig.

Det säger hans äldste bror Jamal Mollah i telefon från familjens hemby Chagaya, ett tiotal mil norr om Bangladeshs huvudstad Dhaka.

Men det var dyrt med visumavgift, uppehållstillstånd och andra saker som behövdes, berättar Jamal Mollah.

– Vi fick betala 450 000 taka (ungefär 45 000 kronor). Det var pengar som vi lånade i byn.

Tillvaron i Qatar blev besvärligare än vad Sujan Miah trott.

– Han fick inget stadigt jobb utan fick ta det som fanns. I perioder var han arbetslös, säger Jamal Mollah.

Sujan Miah dog av hjärtstopp efter att ha arbetat som rörläggare i öknen i över 40 graders hetta. Hans syster Taslima Akter visar bilden hon har sparat i sin mobil. Foto: Muhammad Owasim

Den 24 september 2020 tog allt slut. Den morgonen hittades Miah död i sin brits i byggbaracken av några arbetskamrater. I dödsattesten som upprättades sex dagar senare anges dödsorsaken som ”akut hjärtstillestånd på grund av naturliga orsaker”. Hans familj hemma i Chagaya – far, mor och fyra syskon – förstod ingenting.

– Vi hade aldrig oroat oss för Sujans hälsa. Han var vältränad, spelade fotboll, och han klarade läkarundersökningen som behövdes för arbetstillståndet utan anmärkning, säger Jamal Mollah.

Sujans bror kontaktade några av hans arbetskamrater. De berättade att de sista fyra dagarna i Sujan Miahs liv hade han arbetat långa skift utomhus i över 40-gradig hetta. Och på nätterna understeg utomhustemperaturen aldrig 30 grader.

VM-spelarna och de 1,5 miljoner åskådare som arrangörerna hoppas kunna locka till Qatar nästa år kommer inte att behöva lida av värmen på samma sätt som Sujan och hans arbetskamrater. Samtliga åtta utomhusarenor har försetts med avancerad luftkonditionering, både på planen och på läktaren.

Dessutom har Qatar lyckats få Internationella fotbollsförbundet, Fifa, att skaka om i VM-kalendern: för första gången i mästerskapens över 90-åriga historia spelas inte matcherna under sommaren, utan i november–december. Något som världens alla fotbollsligor får anpassa sina spelscheman till.

Det har nu gått nästan elva år sedan Fifa stod för en av idrottshistoriens större skrällar. Vid sitt sammanträde den 2 december 2010 i Zürich röstade Fifas exekutivkommitté ja till att 2022 års fotbolls-VM skulle arrangeras i Qatar.

I slutomgången fick Qatar 14 röster mot 8 för USA, som fick se sig besegrat av ett ökenland med en landyta mindre än staden Los Angeles, med total avsaknad av fotbollstradition och med sommartemperaturer på över 40 grader.

Omgående kom anklagelser om att Qatar skaffat röster genom korruption. Direkta mutor i samband med röstprocessen har aldrig gått att bevisa, men det är ingen tvekan om att Qatar gjort rundhänta utbetalningar till strategiska aktörer.

I VM-förberedelserna började Qatar i princip från noll. Nu inleddes en massiv satsning på infrastruktur. Arbetskraften hämtades från fattiga länder i Sydasien – av Qatars 2,3 miljoner invånare är närmare två miljoner gästarbetare som befinner sig i landet på temporära uppehållstillstånd.

Nyckeln till Qatars makalösa rikedom heter LNG, en förkortning som står för liquified natural gas eller flytande naturgas. Qatar är världens ledande exportör av naturgas, och varan har blivit mer och mer eftertraktad – priset har mångdubblats det senaste året.

Ett av världens rikaste länder Bnp per capita, (dollar). Källa: Qatar Investment Authority

Qatar har aldrig av egen kraft kvalificerat sig till ett VM-slutspel, och landet har inga nämnvärda fotbollsmeriter – om man inte räknar med Paris Saint-Germain (PSG). Den franska storklubben ägs av Qatar genom landets statliga investeringsfond. För några månader sedan stod PSG för årets mest omtalade spelaraffär, då man köpte över Barcelonas anfallsikon Lionel Messi.

Varför är det då så viktigt för Qatar att hålla sig framme på ett område där landet självt har så ringa förutsättningar?

Svaret finns hos den nya generationens ledare på den Arabiska halvön. Saudiarabiens 36-åriga kronprins Mohammed bin Salman, Förenade Arabemiratens Mohammed bin Zayed, Qatars 41-årige emir Tamim bin Hamad Al Thani vill göra sina respektive stater till regionala, ja, globala stormakter.

Det pågår en kraftmätning där storpolitik, vapenmakt men också så kallad ”mjuk makt” är viktiga beståndsdelar.

Tamim bin Hamad Al Thani i FN, september 2021. Foto: Eduardo Munoz/AP

Qatar har profilerat sig som en global medlare. Det var i Doha som de afghanska talibanerna fick internationell legitimitet och förhandlade med USA och med Afghanistans regering. Qatar har också goda kontakter med Hamas styre i Gaza och med teokratin i Iran.

Men emiren står också på god fot med USA – i Qatar har Centcom, USA:s centralkommando för militära operationer i Mellanöstern och Centralasien, sin hemvist.

Vid sidan om storpolitiken vill också Qatar ligga långt framme i den ”mjuka” maktsfären, den som sprids via global tv och sociala medier. En stark arm är tv-bolaget Al Jazeera, den första arabiska nyhetskanalen med världsvid spridning.

Qatars storslagna planläggning och kraftfulla ansatser inför fotbolls-VM har inte bara mött beundran utan också en hel del kritik. I en artikelserie i den brittiska tidningen The Guardian i september 2013 rapporterades att en person om dagen, i genomsnitt, dog i arbetsplatsolyckor i Qatar under den sommaren.

Bygget av Al-Wakra Stadium pågår i Doha, maj 2015. Bilden tagen under en arrangerad visning för medier. Foto: Maya Alleruzzo/AP

I februari i år publicerade The Guardian en ny uppmärksammad undersökning som visade att under de tio år som VM-förberedelserna pågått, har minst 6 500 gästarbetare dött under arbetsrelaterade omständigheter i Qatar.

May Romanos är researcher på Amnesty International i London. Hon ligger bakom en omfattande rapport som påvisar att de qatariska myndigheterna struntat i att utreda hur tusentals gästarbetare dött under det senaste decenniet. Trots att det finns trovärdiga bevis på samband mellan för tidig död och utomhusarbete i Qatars klimatförhållanden.

Amnesty har granskat 18 slumpvis utvalda dödsattester utfärdade för gästarbetare, mellan 30 och 40 år gamla, som hastigt dött i anslutning till sina arbetsplatser. I 15 av dessa fall gavs ingen annan förklaring än ”plötslig hjärtinfarkt”.

– Eftersom dödsorsaken då inte anses vara relaterad till arbetet, berövas de anhöriga rätten till ersättning, säger May Romanos.

Arenan Al Bayt i Al Khor. Bild från april 2019. Foto: Kamran Jebreili/AP

Det officiella Qatar har avvisat rapporten och påpekat att det genomförts förbättringar och stiftats nya lagar för att förbättra arbetsvillkoren.

Nyligen skärskådade människorättsorganisationen Human Rights Watch en annan aspekt på det ojämlika Qatar, nämligen systemet med manliga förmyndare. Förmyndarskapet innebär att en qatarisk kvinna i princip inte kan fatta självständiga beslut utan en man. Enligt rapporten är förmyndarskapet ”en blandning av lagar, traditioner och oskrivna regler” som kan fortleva därför att Qatar saknar lagar som motverkar diskriminering.

Rapporten pekar också på att månggifte – för män – är lagstadgat i Qatar. En man kan ha upp till fyra hustrur, medan en kvinna får nöja sig med en man.

Den som för fram kritik lever farligt i Qatar. Ett aktuellt fall är Malcolm Badali från Kenya, som kom till Qatar för att arbeta som säkerhetsvakt. På sin fritid drev Badali en blogg där han berättade om livet för en migrantarbetare.

I början av maj i år grep myndigheterna Badali. Han anklagades för att ha brutit mot Qatars cyberlagar, fick ett kännbart bötesstraff och utvisades ur landet.

Även vårt grannland Norge har fått känna av Qatars repressiva sida. Den norska fotbollstidskriften Josimar publicerade för tre veckor sedan ett reportage om presschefen för Qatars VM-kommitté, som dömts till fem års fängelse – enligt honom själv för att han hade tagit parti för byggarbetare vid en VM-anläggning som gått ut i vild strejk för att de inte fått lön.

Josimar har nu kontaktats av en norsk advokatbyrå som företräder VM-kommittén, och som kräver att artikeln tas bort från tidningens webbsida. Tidningen framhärdar sin rätt till publicering och har fått stöd av Norges fotbollsförbund.

Aktiva fotbollsspelare har reagerat mot de dåliga förhållandena för migrantarbetare och kränkningar av arbets- och människorätt. Så har till exempel Finlands lagkapten Tim Sparv skrivit en uppmärksammad debattartikel i webbtidningen Players Tribune, där han uppmanar sina spelarkolleger att ”hålla igång diskussionen (om Qatar), och visa sitt stöd för migrantarbetarna”.

Diskussionen och den kritiska hållningen har även påverkat det svenska landslaget. I slutet av september beslöt landslagsledningen att ställa in sin planerade turné till Qatar, som skulle ha genomförts i januari 2022.

Ett av Qatars motdrag till den ökade kritiken från fotbollsvärlden är att engagera David Beckham, ett av de senaste decenniernas stora affischnamn inom den internationella fotbollen, som ”kulturambassadör”. Den nu 46-årige Beckham sägs vara en av världens rikaste fotbollsspelare, med en personlig förmögenhet på över en miljard kronor.

Och nu blir Beckham mer än dubbelt så rik. Tioårskontraktet som ambassadör för Qatar renderar honom 200 miljoner dollar, det vill säga 1,7 miljarder kronor.

David Beckhams månatliga ersättning som ”kulturambassadör” för Qatar beräknas vara 14 250 000 kronor (171 miljoner kronor om året). Uppskattad förmögenhet för Tamim bin Hamad Al Thani, emir av Qatar ligger på drygt 18 miljarder kronor. Det gör honom till en av världens rikaste statschefer. Foto: TT

Den gängse lönen för en gästarbetare i Qatar som jobbar med VM-förbedelser Foto:TT

För Sujan Miah handlade tiden i Qatar om helt andra summor. Hans bror Jamal Mollah berättar att Sujan brukade tjäna mellan 800 och 1 000 riyal i månaden på sitt rörläggningsarbete. 1 000 riyaler motsvarar 2 350 kronor och är den lagstadgade minimilönen i Qatar.

– Vi har skulder kvar att betala på lånet till Sujans visum och arbetstillstånd. Vi hade egentligen inte råd att flyga hem kistan, men hans arbetskamrater gjorde en insamling, säger Jamal Mollah.

Fotnot: Reportern Muhammad Owasim från Bangladesh bidrog till denna artikel.

Läs mer:

SvFF erkänner: Vi behöver inte åka till Qatar för att påverka

Erik Ohlsson: Lilleputtlandet använder både talibanerna och Messi för att öka sitt inflytande

Vändningen: Inget Qatar-läger för fotbollslandslaget

Erik Helmerson: Det hade varit spännande att se Fotbollförbundet införa demokrati i Qatar