Den judiska befolkningen i Europa har minskat med nära 60 procent på 50 år

Det är den Londonbaserade tankesmedjan Institute for jewish policy research som har kartlagt hur demografiska trender påverkat storleken och strukturen på den judiska befolkningen i Europa. I rapporten ”Jews in Europe at the turn of the Millennium: Population trends and estimates” konstaterar tankesmedjan att andelen judar som bor i Europa minskat dramatiskt.

År 1880 bodde 88 procent att världens judiska befolkning i Europa. Efter andra världskriget, då miljontals judar dödades i förintelselägren, hade andelen sjunkit till 35 procent. I dag är bara nio procent bosatta i Europa, vilket motsvarar en halv procent av världsdelens totala befolkning.

Rapporten pekar ut tre huvudsakliga orsaker till minskningen sedan andra världskriget: grundandet av staten Israel, kolonialismens reträtt från Afrika och Asien och Sovjetunionens fall.

”Händelserna fungerade som pushfaktorer till den storskaliga judiska migrationen som både tog judar från Europa och adderade dem, men sammantaget försvann fler än vad som tillkom”, skriver tankesmedjan.

Det är framför allt migrationsströmmarna från östra Europa som lämnat störst avtryck i statistiken. Tidigare bodde större delen av Europas judiska befolkning i Sovjetunionen, och hade därmed svårt att emigrera. När unionen föll förändrades det.

Sedan 1969 har över en miljon judar flyttat från östra Europa till Israel. Sammantaget har den judiska befolkningen minskat med 85 procent i östra Europa och 59 procent i hela Europa de senaste 50 åren.