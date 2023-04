Den väntade offensiven är ”D-dagen” för Ukraina

Logga in

När kommer den, den ukrainska våroffensiven? Svaret är på söndag, den 30 april, enligt den så kallade Pentagonläckan, den packe med amerikanska underrättelseuppgifter som blev offentliga för en dryg vecka sedan.

Vilket innebär att den troligen inleds någon annan dag.

Men att det blir en offensiv är alla överens om. Ukrainska regeringsföreträdare säger det öppet. Men de säger inte var eller när.

Flera faktorer tyder dock på att det sker mycket snart.

Den leriga säsongen går mot sitt slut, vilket gör terrängen mer framkomlig för de stridsvagnar som används i en offensiv.

Dessutom har stora vapenleveranser nu kommit fram till Ukraina. Det handlar bland annat om tysktillverkade stridsvagnar av typ Leopard 2, brittiska av typ Challenger, luftvärnssystemet Patriot och amerikanska minröjningsfordon. Snart även det svenska artillerisystemet Archer, som av många betraktas som världens bästa.

Vid höstens framgångsrika motoffensiv i norr – då Ukraina återtog 6 000 kvadratkilometer på tio dagar – var överraskningsmomentet en viktig faktor. Ryska trupper flydde hals över huvud när ukrainarna bröt igenom fronten.

Den här effekten blir svår att uppnå under den väntade våroffensiven. ”Alla” vet ju att den kommer.

Men den ukrainska militärledningen visar inte sina kort. Många av de uppgifter om offensiven som cirkulerar kan i själva verket vara medveten desinformation, med syftet att förvirra fienden.

Det gäller även de två möjliga riktningar som de flesta tror att motanfallet kommer att ske längs: söderut från Zaporizjzja mot Azovska sjöns kust, och österut mot norra delen av Donbass.

Offensiven kan komma i en av dessa riktningar, eller båda. Eller på något annat ställe, till exempel rakt mot Donetsk.

Här kan våroffensiven ske

Troligen kommer också ukrainska styrkor att inleda anfall på flera ställen längs fronten för att lura ryssarna och tvinga dem att flytta sina truppsammandragningar.

Målet är att de lågt motiverade ryssarna, precis som i höstas, ska drabbas av panik och överge sina positioner.

Men den ryska sidan är långt mer förberedd nu än vad den var i höstas. Omfattande försvarslinjer har byggts, både i söder och i öster. De innefattar stridsvagnsdiken, minfält, skyttegravar, bunkrar och ”draktänder”, hinder i armerad betong som ska stoppa stridsvagnar.

Ukrainsk stridsvagn nära fronten i öster. I den kommande motoffensiven kommer den ukrainska krigsmakten att kunna sätta in nylevererade stridsvagnar från väst. Foto: Evgeniy Maloletka/AP

En anfallande armé brukar sägas behöva tre gånger så många soldater som den som försvarar sig. Det är oklart hur många man Ukraina kan sätta in i motanfallet.

Och trots de nya stridsvagnar och annat som kan användas har de ukrainska stridskrafterna möjligen brist på ammunition och på luftvärn. Åtminstone om man får tro handlingar från Pentagonläckan.

Men även om vi kunde räkna exakt hur många soldater och exakt vilka vapen respektive sida har tillgång till – vilket vi inte kan – så avgörs den kommande striden också av svårmätbara, mänskliga faktorer.

Som kvaliteten på militära befäl, soldaternas motivation och förmågan att överraska fienden.

Bachmut, staden i Donetskregionen som har belägrats av ryska trupper i mer än ett halvår. Foto: Libkos/AP

Här har Ukraina stora fördelar att döma av hur kriget hittills har utspelat sig. Soldaterna må vara trötta, och upp emot 100 000 har dödats eller sårats sedan krigets början. Men de vet att de slåss för sin nations överlevnad. Och befäl på fältet har upprepade gånger visat tecken på kreativitet och flexibilitet.

Rysslands fördel å andra sidan består i storleken på landets befolkning, mer än tre gånger större än Ukrainas, och ledningens vilja att offra sina landsmän.

Det leder till den ryska taktiken med ”mänskliga vågor” som sätts in i anfall, den ena efter den andra tills fienden tröttnat. Precis som tidigare under historien, när Stalin nötte ner Finlands motstånd under vinterkriget 1939–40.

Vissa drar nu en annan parallell mellan andra världskriget och den väntade ukrainska offensiven. Den jämförs med D-dagen, landstigningen i Normandie i juni 1944.

Landstigningen i Normandie i juni 1944. Foto: Keystone Archives/TT

En av anledningarna till att den operationen lyckades var att de allierade lurade tyskarna att landstigningen skulle ske på en annan plats. Det gav en psykologisk fördel – precis vad Ukraina nu försöker uppnå.

Men det finns också andra paralleller. En är att Ukraina, precis som de allierade 1944, sätter allt på ett kort. Det är lite av nu eller aldrig. Och de första 24 timmarna av offensiven kan bli avgörande.

Om Ukraina inte lyckas ta tillbaka en rejält stor del av sitt territorium, om anfallet fryser fast i ett utnötningskrig – då kan det långsiktiga stödet från väst börja svikta.

Ukrainska soldater avfyrar en haubits mot de ryska stridlinjerna i Luganskregionen, den 20 april. Foto: Anatolii Stepanov/AFP

I USA stundar val i november 2024, med republikanska kandidater som allt mer ifrågasätter kostnaderna för kriget. Även i Europa knorrar många över att stödet till Ukraina ges villkorslöst.

Väljare och skattebetalare i väst kommer förr eller senare att kräva avkastning på sin investering i Ukraina. Och utan stödet står Ukraina försvarslöst på längre sikt.

Det Kiev måste göra nu är att visa resultat – i form av en framgångsrik motoffensiv.