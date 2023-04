DeSantis bråk med Disney tar ny fart

Logga in

Den här gången rör det sig om ett undantag för säkerhetskontroller av åkattraktioner, som Disney tidigare kunnat sköta själva. Framöver får delstatens jordbruksmyndighet ansvaret för att utföra inspektionerna, enligt ett lagförslag som ska läggas fram de kommande veckorna.

Disney säger att deras inspektörer är branschledande, och Disneykännaren och professor emeritus Richard Foglesong tror att den särskilda expertisen som bolaget byggt upp under året behövs:

– Inspektioner för den typen av attraktioner som Disney har är långt bortom de som finns på kringresande tivolin, säger han till nyhetsbyrån AP.

För att ytterligare straffa Disney hotade delstatens toppolitiker med att bygga på mark i närheten av nöjesparken.

– Kanske skapa en delstatspark, kanske försöka att göra fler nöjesparker – någon föreslog till och med att vi behöver ett nytt fängelse, säger DeSantis vid en presskonferens och tillade att möjligheterna är oändliga.

Statyn ”Partners” föreställande Walt Disney och Musse Pigg i Disney World i Orlando, Florida Foto: AaronP/Bauer-Griffin/Shutterstock

Bråket mellan DeSantis och hans republikanska partikamrater och Disney inleddes när underhållningsjätten förra året protesterade mot Floridas så kallade ”Don't say gay”-lag, som i praktiken förbjuder undervisning av barn under nio år om sexuell läggning och könstillhörighet. Disney meddelade att man skulle dra in donationer till politiker som stödde lagen och i stället skänka pengar till motståndarna.

Politikerna svarade med att inrätta en styrelse som har översyn över styret över det landområde i Florida som Disney enligt speciallagstiftning kontrollerar. Men DeSantis anklagar Disney för att ha försökt att kringgå den nya översynen.

– Mitt mantra var att Disney inte ska ha sin eget styre i Florida, utan ska följa lagar och betala skatt och sina skulder som alla andra, säger DeSantis.

Disney avböjde på måndagen, lokal tid, från att kommentera de nya utspelen, men vd:n Bog Iger har tidigare hotat med att dra in satsningar på Disney World som under det kommande årtiondet bedöms skapa 13 000 arbetstillfällen.

