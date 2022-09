Det ryska propagandamaskineriet försöker bortförklara reträtten

Söndagens morgonnyheter på statliga kontrollerade Kanal 1 rapporterade först om de ryska regionalvalen. Sedan om att Ukraina ska ha beskjutit civila mål utanför Cherson och Zaporizjzja (områden som Ryssland har ockuperat). Först därefter tar man upp det senaste om den ryska reträtten från Balaklija och Izium:

– Våra piloter har gjort nya hjältedåd under den planerade omgrupperingen. Som känt meddelade försvarsministeriet under lördagen att trupperna omgrupperas från Izium och Balaklija till Donetskområdet. Det gör vi för att förstärka försvaret av Donetsk. Här kommer vår rapport om soldater som utförde hjältedåd under operationen.

Därefter visas ett flera minuter långt inslag om hur ryska trupper har beslagtagit några ukrainska stridsvagnar. Tittaren får ingen helhetsbild av det som egentligen pågår utanför Charkiv, nämligen att ukrainska armén har kastat ut de ryska trupperna Balaklija, samt från de viktiga knutpunkterna Izium och Kupjansk.

På de timslånga talkshowerna på Kanal 1 och Rossija diskuteras däremot reträtten.

– Vi har inga kontakter längre till Balaklija. Tydligen har motståndaren kunnat ta en del av staden. Jag kan inte rapportera om vad som händer där just nu, säger Rossija 24:s utsända korrespondent vid fronten i talkshowen 60 minuter.

Yrkesofficeren och militäranalytikern Michail Chodorjonok konstaterar att de ryska trupperna befinner sig i en svår situation.

– Motståndare har kunnat tränga djupt bakom våra linjer både i Kupjansk och Izium. Det betyder ett verkligt hot mot våra trupper i Severodonetsk. Den ryska krigsledningen har det mycket tungt just nu. Det är också viktigt att förstå att 95 procent av den information som kommer från fronten är felaktig. Deras jobb är att reda ut vad som egentligen stämmer, säger Chodorjonok.

Han påpekar också att Ukraina har enorm nytta av sin tillgång till den amerikanska underrättelseinformationen.

– Samarbetet mellan Ukraina och Nato har aldrig fungerat så här effektivt, konstaterar han.

På Twitter uppmanar det statliga nyhetsbolaget RT:s chef Margarita Simonjan det ryska folket att be för sina soldater.

https://twitter.com/M_Simonyan/status/1568692629449363459

– Nu bör vi tyst och lugnt hjälpa till där det behövs. Tyst och lugnt be. Tyst och lugnt behärska vår indignation. För vår oundvikliga seger, om Gud vill, skriver Simonjan.

Tidigare har hon krävt att Ukraina ska jämnas med marken.