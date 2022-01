Det underjordiska nätverket av utbildade kvinnor vägrar att ge upp

De dyker upp från ingenstans. Plötsligt står de bara där, ett tiotal kvinnor utanför en högstadieskola i Kabul. I solglasögon, munskydd och huvudduk ropar de ut sin protest mot att skolan har stängt sitt högstadium för flickor.

– Varför håller skolan stängt? Varför befordras folk utan utbildning? Öppna skolorna!

Kvinnorna håller fram plakat med texterna: ”Den som avskaffar utbildning avskaffar ett land” och ”Det största våldet är att inte få gå i skola”. Efter några minuter kommer skolans rektor utspringande och ropar att de ska ge sig av.

– Vi vill inte ha er hjälp, ni kan inte göra något! skriker hon. Det hjälper inte alls att ni protesterar här! Försvinn! Jag har redan ringt talibanerna.

Så här ser kvinnornas motstånd mot talibanerna ut i Afghanistan. Små demonstrationer som uppstår ur tomma intet, och som ofta skingras med våld. Det handlar inte om någon riksomfattande underjordisk rörelse, utan om en liten, urban minoritet som vågar ta den enorma risken att protestera.

Deltagarna kommunicerar i grupper i chattappen Whatsapp, som ständigt stängs och återskapas för att minimera riskerna att deltagarna ska bli spårade. De flesta är utbildade yrkeskvinnor.

Soldaterna förolämpade oss och knuffade mig mot en vägg med sina automatvapen

– Studenter deltar inte. Det är för farligt och de är för unga, föräldrarna skulle inte tillåta det. När vi senast ordnade en manifestation i Kabul i slutet av oktober var vi 13 kvinnor som omringades i flera timmar av talibanernas specialtrupper, pansarvagnar och tunga fordon. Soldaterna förolämpade oss och knuffade mig mot en vägg med sina automatvapen, säger Zargul, 26.

Zargul, som vi träffar dagen efter demonstrationen, heter egentligen något annat. Hon byter bostad i Kabul med några veckors mellanrum för att talibanerna inte ska kunna spåra henne och hennes familj. När vi är framme vid huset där hon tillfälligt bor lämnar bilen av oss precis intill porten. Vi skyndar in med all kamerautrustning gömd under kläderna.

”Min mamma och moster har berättat om hur det var på 1990-talet när talibanerna styrde sist. De kunde inte jobba, inte gå ut på gatan… De levde inte, det var som att vara död. Om vi inte protesterar blir inget bättre, vi kommer att dö i alla fall. Förtvina hemma. Vi måste protestera”, anser 26-åriga Zargul. Foto: Paul Hansen

Det är viktigt att inte väcka onödig uppmärksamhet – grannarna vet inte vem Zargul och hennes familj är. Flera familjemedlemmar hade höga poster i olika ministerier under den förra regeringen. Redan då hotades de av talibanerna, och en i familjen blev kidnappad.

– Det är farligt att demonstrera. Men jag dör hellre under motstånd än tynar bort hemma. Vi kvinnor i Afghanistan har uppnått så mycket, vi kan inte bara släppa det! Alla de flickor som nu växer upp borde ha samma rättigheter som vi hade under förra regeringen, säger Zargul.

De levde inte, det var som att vara död

Vi sitter i skräddarställning på mjuka mattor i familjens vardagsrum. Zargul, hennes systrar och bror bjuder på te. Alla syskon har akademisk utbildning eller studerar, flera av dem har studerat utomlands. De håller just nu mycket låg profil.

Zargul konstaterar att ingen som en gång levt under talibanerna har några illusioner.

– Min mamma och moster har berättat om hur det var på 1990-talet när talibanerna styrde sist. De kunde inte jobba, inte gå ut på gatan… De levde inte, det var som att vara död.

Det blir inte bättre av att inte protestera, anser Zargul.

– Om vi ger upp dör vi i alla fall.

Zargul har skrivit ihop en mängd slagord för demonstrationerna hon deltar i, både på dari och på engelska. Hon är förvånad och frustrerad över att världen gör så lite för Afghanistans kvinnor. Foto: Paul Hansen

Själv var Zargul ett barn på 1990-talet. Nu har hon en akademisk examen och jobbade som tjänsteman på ett ministerium innan talibanerna återtog makten i mitten av augusti.

– Världen borde aldrig någonsin erkänna talibanerna! De kommer aldrig att acceptera några kvinnor i regeringen. Det är möjligt att den högre ledningen som har bott utomlands och sett något av världen kan tänka sig att göra kompromisser. Men de unga talibanerna som bara har krigat hela livet kommer aldrig att acceptera det. Varför skulle de göra det? De har krigat ett helt liv för att uppnå ett samhälle där kvinnor saknar rättigheter.

Fotnot: En månad efter att intervjun gjorts får jag ett meddelande av Zarguls syster. Zargul har deltagit i en ny demonstration och blivit misshandlad av talibanerna. Hon vågade inte gå till läkare av rädsla att bli angiven. Enligt hennes syster håller hon på att hämta sig från sina skador.

I Afghanistan lever hundratals kvinnor som arbetade för den förra regeringen under jorden. Talibanerna har hotat dem och deras familjemedlemmar, och de fruktar för sina liv. DN har träffat och intervjuat några av dem.

”Jag är sergeant och jobbade tre år för de afghanska elittrupperna i Herat. Som kvinna kunde jag visitera andra kvinnor, vilket var omöjligt för mina manliga kolleger. Min roll var viktig. Jag kände att jag gjorde något för mitt land. Varenda dag längar jag tillbaka till mitt jobb”, säger den 30-åriga yrkessoldaten Esin. Foto: Paul Hansen

Esin, 30 år

Yrkessoldat

Jag är sergeant till graden och jobbade tre år för de afghanska elittrupperna i Herat. Vårt huvudsakliga jobb var att leta efter vapen och droger. Som kvinna kunde jag visitera andra kvinnor, vilket var omöjligt för mina manliga kolleger. Min roll var viktig. Jag kände att jag gjorde något för mitt land.

Jag hade en amerikansktillverkad M4-automatkarbin med nattsikte. Ett mycket bra vapen. Mitt jobb kunde vara farligt, i synnerhet när vi genomförde specialoperationer. Då var man alltid lite nervös. Men jag tänkte inte på farorna, jag tänkte på mina arbetsuppgifter. Jag älskade mitt jobb och nu saknar jag det varje dag. Jag saknar mina arbetskamrater, känslan av att gå till jobbet. Att ha ett viktigt uppdrag, att tjäna sina egna pengar. Min lön var 20 000 afghani (1 700 kronor). En bra lön i Afghanistan. Jag vill inte att min man ensam ska försörja våra tre barn.

Mina händer skakade så mycket att jag knappt kunde stänga av telefonen

När talibanerna tog över landet flydde vi från Herat till Kabul. Jag var förtvivlad, vi visste att talibanerna inte tillåter kvinnor att jobba. Nu är vår säkerhet hotad. Jag blev uppringd av talibanerna på min gamla jobbtelefon, de ville veta var jag var. Mina händer skakade så mycket att jag knappt kunde stänga av telefonen. Sedan förstörde jag sim-kortet och kastade bort telefonen. Våra grannar vet inte vad jag har jobbat med tidigare, jag håller så låg profil jag kan.

Jag vill inte lämna Afghanistan. Det är mitt land, jag älskar det, och jag hoppas fortfarande att det ska bli bättre. Det enda jag vill är att återvända till mitt gamla jobb.

Det är viktigt att det internationella samfundet sätter press på talibanerna när det gäller kvinnors rättigheter. Enda orsaken till att talibanerna hittills inte har varit lika fundamentalistiska som på 1990-talet är att de behöver bistånd och internationellt samarbete.

”Jag får inte längre jobba som journalist. Jag studerade till läkare, nu får killarna fortsätta studera, men inte jag. Jag hjälpte till på en organisation som delar ut humanitärt bistånd, men sedan förbjöd talibanerna det. Jag sålde afghanska kläder på nätet och jobbade som modell – det blev förbjudet. Jag måste lämna landet för att kunna utbilda mig, jobba och leva som jag vill”, säger 21-åriga Youtube-journalisten Tamana Hafizi. Foto: Paul Hansen

Tamana Hafizi, 21 år

Journalist

Jag är från Mazar-e Sharif i norra Afghanistan och hade ett program på Youtube innan talibanerna tog makten. Kanalen sponsrades av en rådgivare till dåvarande president Ashraf Ghani. Mitt program handlade om sociala frågor. Om kvinnors rättigheter, till exempel barnäktenskap. Målet var upplysning.

Just nu är flera i min släkt tvungna att gömma sig. Min pappa är ingenjör och jobbade på ett byggföretag som hade kontrakt med internationella organisationer. Min faster ledde en kvinnoorganisation. Min farbror är gitarrist och komponerar både traditionell afghansk musik och popmusik. Allt det här är komprometterande ur talibanernas synvinkel.

Två veckor efter att talibanerna hade återvänt stängdes vår redaktion. Talibanerna kom hem till min familj och genomförde en husrannsakan. De letade igenom hela huset i jakt på dokument som bevisade att vi hade jobbat med mänskliga rättigheter och kvinnofrågor. De hittade inget, men vi var tvungna att lämna Mazar-e Sharif. Nu lever vi gömda i Kabul och försöker bli evakuerade. Vi har kontaktat utrikesministeriet i Kanada och Tyskland, men de svarade att de inte kan hjälpa oss.

Nu har killarna fått fortsätta studera, men inte jag

Jag är inskriven på ett privat universitet i Kabul för att studera till läkare. Jag har studerat två terminer, men studierna avbröts när talibanerna kom. Nu har killarna fått fortsätta studera, men inte jag. Talibanerna säger att de fortfarande måste utarbeta ”praktiska arrangemang” för att kvinnor ska få studera. Tidigare hjälpte jag till på en organisation som delar ut humanitärt bistånd, men sedan förbjöd talibanerna kvinnor från att jobba där också. Jag sålde afghanska kläder på nätet och jobbade som modell – det blev förbjudet.

Jag vill kunna utbilda mig, jobba och leva som jag vill. Därför gör vi nu allt för att lämna landet, men hittills har det inte lyckats.

”Vi är ett trettiotal kvinnor som tidigare har jobbat på kvinnoministeriets avdelningar och nu gömmer oss i Kabul. Vi har skrivit ett gemensamt brev till invandrarverket i Tyskland, Kanada, USA och Sverige och bett om hjälp, men de säger att de inte kan göra något. I tjugo år kämpade vi för kvinnors rättigheter. Nu struntar alla i oss”, säger Zakia Retaiee, som ledde kvinnoministeriets avdelning i Bamiyan. Foto: Paul Hansen

Zakia Retaiee, 41 år

Ledande tjänsteman på kvinnoministeriet i Bamiyan

Jag ledde kvinnoministeriet i Bamiyan. Vi hade ett skyddat boende för kvinnor som misshandlades av sina män eller sina familjer. Vi försökte få ett slut på straffriheten för våldtäktsmän. Det gav mig många fiender.

I Bamiyan pressade jag polisen för att de skulle inleda en förundersökning mot en mulla som våldtagit en kvinna. Polisen påstod att det inte fanns några bevis. Mullan svarade med en offentlig uppmaning att både jag och mina anställda skulle straffas och dödas. Han var själv taliban.

När talibanerna kom flydde jag till Kabul. Nu lever jag under jorden. Det är inte bara mullan som är ett hot – talibanerna släppte ut en massa kriminella ur fängelset, flera av dem har våldtagit eller mördat kvinnor. De fick sina domar tack vare vårt arbete och nu är de ute efter hämnd.

Talibanerna släppte ut en massa kriminella ur fängelset, flera av dem har våldtagit eller mördat kvinnor. De fick sina domar tack vare vårt arbete och nu är de ute efter hämnd

Vi är ett trettiotal kvinnor som tidigare har jobbat på kvinnoministeriets avdelningar i hela Afghanistan och som nu gömmer oss i Kabul. Vi har skrivit ett gemensamt brev till invandrarverket i Tyskland, Kanada, USA och Sverige och förklarat att vår situation är förtvivlad. Vi var med och grundade kvinnoministeriet, i 20 år kämpade vi för kvinnors rättigheter. Nu är det ingen som bryr sig om oss längre. Vi har fått artiga svar av Tyskland och Sverige, men de säger att de inte kan hjälpa oss.

Jag har hittills bott på fyra olika ställen i Kabul. Jag byter ständigt mobilnummer. För några veckor sedan åkte jag minibuss och insåg att jag hade glömt mitt bankkort hemma. Jag steg av bussen, och precis efter att jag hade lämnat platsen exploderade den. Jag vet inte om terrordådet var riktat mot mig eller om det bara var en slump.

Mina föräldrar var fattiga och outbildade. Jag lyckades studera tack vare stipendier, jag jobbade dagtid och pluggade nattetid. Av sju syskon är jag den enda som lyckats utbilda sig. Nu gråter min sjuåring för att hon inte får gå i skolan.

”Vi lever under jorden i Kabul och byter gömställe hela tiden. Men det blir allt svårare att gömma sig. Flera av mina gamla kolleger på jobbet har bytt sida och samarbetar med talibanerna”, säger Fatana Aziz Zazai. Hon var chef för kvinnoministeriets avdelning i Jalalabad innan talibanerna tog över. Foto: Paul Hansen

Fatana Aziz Zazai, 33

Ledande tjänsteman på kvinnoministeriet i Jalalabad

När jag var barn på 1990-talet var talibanerna vid makten och skolor för flickor var förbjudna. Vi hade en hemlärare som undervisade oss i hemlighet så jag kunde läsa och skriva när jag äntligen fick börja skolan. Det var först på femte klass. Min pappa dog tidigt. Mamma var outbildad, men pappa hade varit ingenjör och hon visste vad utbildning betydde. Det var viktigt för henne att jag skulle studera.

Jag har en examen i sharialag. Efter avlagda studier fick jag först jobb på kommunen i Jalalabad. Därefter steg jag i graderna och fyra år senare fick jag en chefsposition, som chef för kvinnoministeriets avdelning. Jag var lycklig. Jag hade jobbat så hårt och nu hade mammas största önskan infriats.

Guvernören påstod att läget var under kontroll, men när vi gick ut på kvällen såg vi talibanernas vita flaggor överallt

Talibanerna kom till Jalalabad den 10 augusti klockan 23 på kvällen. Guvernören påstod att läget var under kontroll, men när vi gick ut på kvällen såg vi talibanernas vita flaggor överallt. Hemma hade jag en åtta månader gammal baby. Jag kunde inte sova på hela natten och tidigt nästa morgon åkte vi till släktingar utanför Jalalabad. Det var vägspärrar överallt. Vi sade att vi skulle till sjukhuset och lyckades ta oss igenom. Nästa natt kom talibanerna och tog min tjänstebil, som stod parkerad utanför vårt hus. De kom också in i huset och frågade efter mig. Sedan hittade de mitt telefonnummer och började ringa mig gång på gång och uppmanade mig att komma till Jalalabad ”för diskussioner”.

Nu har vi gått under jorden i Kabul och byter gömställe hela tiden. Jag har aldrig några identitetshandlingar på mig när jag rör mig i Kabul och jag går alltid klädd i burka. Jag har en massa olika lösenord i min telefon så att det inte ska gå att komma in på den. Det blir allt svårare att gömma sig, dels eftersom talibanerna har en egen underrättelsetjänst, dels eftersom flera av mina gamla kolleger på jobbet har bytt sida och samarbetar med dem. Vi vill bli evakuerade till ett säkert land, men ingen verkar intresserad av att ta emot oss.

Fakta. Flickskolorna stängda Sedan talibanerna kom till makten i mitten av augusti har högstadieskolor för flickor stängts i stora delar av landet. Talibanerna lovar att kvinnor ska få studera, men det förutsätter praktiska arrangemang, inklusive segregerad undervisning, som fortfarande inte är på plats. Inte en enda kvinna ingår i talibanernas regering. I början av december offentliggjorde talibanerna ett dekret om kvinnors rättigheter. Det fastslår att inga äktenskap får ingås mot en kvinnas vilja, och att kvinnor inte är egendom som får köpas och säljas. Men det står ingenting om kvinnors rätt att studera eller jobba. I slutet av december utfärdade talibanerna ett nytt dekret om begränsningar för kvinnor. Kvinnor får inte resa längre än 72 kilometer utan att vara i sällskap med en manlig släkting. Taxichaufförer bör säga nej till kvinnliga kunder som inte bär slöja. Det är förbjudet att spela musik i taxibilar. Chaufförerna – endast män får köra taxi – måste bära skägg och ta pauser för att be. Visa mer

