”Det var ett misstag att hjälpa pilgrimerna”

Mother Bear betraktar baksidan av sin bil med bister min: budskapet på bildekalen på stötfångaren har bleknat. Hon behöver skaffa en ny.

– ”Snälla, mata inte pilgrimerna” brukar det stå. Det får folk att backa undan, berättar hon med ett leende.

Mother Bear i Wampanoagstammens vinterbostad, som kallas Wetu. Hon är ättling till urbefolkningen som hjälpte pilgrimerna att överleva för 400 år sedan.

Mother Bear, som också har det engelska namnet Anita Peters, arbetar som guide vid Mashpee Wampanoag-museet i staden Mashpee på Cape Cod, en långsmal halvö vid atlantkusten i nordöstra USA. Turisterna kan bland annat besöka wetu, en stor hydda med stommar av cederträ och bark från tulpanträd.

– Den fungerade som vinterbostad, säger hon.

Mother Bears förfäder deltog i USA:s mest mytomspunna måltid – skördefesten 1621 som brukar beskrivas som ursprunget till Thanksgivingfirandet i USA. I år är det 400 år sedan urbefolkningen deltog i en tacksägelsemiddag ihop med emigranterna från fartyget Mayflower i Plymouth, fyra mil norr om Mashpee. Kolonisatörerna, som betraktade sig själva som pilgrimer, hade nått den amerikanska kusten nästan ett år tidigare. De härjades av sjukdom, kyla och svält. Wampanoagstammen hjälpte dem att överleva.

Det var ett misstag, säger Mother Bear.

– De vände sig mot oss. Det började redan när de nådde kusten vid Cape Cod och gick i land och stal någons vinterförråd.

Wampanoagstammen hade haft konfrontationer med européer tidigare.

– Men mina förfäder trodde att det var lugnt med pilgrimerna från Mayflower, eftersom deras koloni innehöll kvinnor och barn. Vi förstod inte hur illa de behandlades. I vår kultur är kvinnorna mäktiga och barn betraktas som en stor gåva, säger Mother Bear.

Wampanoagledaren Massasoit står staty över Plymouthbukten i New England. Där samlas representanter för urbefolkningen för att uppmärksamma sorgens dag på torsdag. Mayflower II ligger i hamnen i Plymouth och är en kopia av fartyget som pilgrimerna färdades med över Atlanten.

För Wampanoagnationen och stammen i Mashpee skulle invandringen från Europa leda till en katastrof. Tusentals dödades i ett blodigt krig. För dem som överlevde begränsades friheten kraftigt.

Men det var inte den historien som Mother Bear fick ta del av i skolan på 1950-talet och 1960-talet. Istället fick hon höra myten om Thanksgiving – den som går ut på att pilgrimerna välkomnades av vänliga indianer som sedan mystiskt bara försvann från platsen.

Ättlingarna satt tysta i klassrummet.

– Vi sa oftast ingenting om vilka vi var. På den tiden var det inte alltid tryggt att berätta att man tillhörde ursprungsbefolkningen, berättar Mother Bear.

I dag har medlemmarna i Wampanoag Mashpee-stammen slutat tiga.

På torsdag, när många andra amerikaner förbereder kalkonen och pumpapajen till Thanksgiving, uppmärksammar urbefolkningen i New England sorgens dag. The national day of mourning inrättades 1970. Då samlas de på morgonen i Plymouth vid en staty av Wampanoagledaren Massasoit.

– Då ska vi hålla tal om mänskliga rättigheter, om urfolks rättigheter och om kvinnors rättigheter, säger Steven Peters, som är en av delägarna i kommunikationsbyrån Smoke Sygnals.

Han är van vid frågor från journalister inför Thanksgiving. Han tycker att det är viktigt att vara med och avslöja myterna om de där vänliga vildarna som välkomnade pilgrimerna för 400 år sedan.

– Den berättelsen får oss att framstå som några som bara hjälpte pilgrimerna och inte bidrog på riktigt till det här landet, säger han.

Han tror inte att skördefesten var en särskilt trevlig tillställning.

– Jag tror att Massasoit dök upp till middagen med 90 krigare för att manifestera sin styrka och få nykomlingarna att hålla sig lugna och hålla fast vid sina överenskommelser, säger han.

Wampanoagstammens ledare tog inte kontakt med engelsmännen för att vara snälla utan för att de var desperata. Andra europeiska kolonisatörer hade fört med sig svåra sjukdomar till den amerikanska kontinenten, och några år före Mayflowers ankomst hade stammen i Mashpee härjats av en epidemi. De var försvagade och under attack från andra urfolksnationer.

De visste att invandrarna från Europa förfogade över mäktiga vapen och att de hade kapacitet att vara brutala.

– Wampanoag-ledaren Massasoit försökte få till stånd en bredare politisk allians med pilgrimerna. Men efter festen så hände det som hände överallt i kontakterna mellan urbefolkningen och engelsmännen. Det vill säga, allting gick åt helvete, säger historikern David Silverman, författare till ”This land is their land” , en bok om Wampanoag och de engelska kolonisatörerna som kom för ett par år sedan.

Han började intressera sig för den problematiska historien om Thanksgiving under ett forskningsprojekt om Wampanoag på ön Martha’s Vineyard för många år sedan.

– Jag mötte många som tyckte att man gjorde en lättsam historia av deras lidande. De tog särskilt illa vid sig när deras barn fick klä ut sig i skolan till pilgrimer och indianer – i kostymer som påminde mer om filmer från vilda västern än om traditionella Wampanaogdräkter, berättar David Silverman.

Både urbefolkningen och de engelska invandrarna hade ägnat sig åt olika tacksägelseritualer och skördefester långt före den gemensamma måltiden 1621. Det var först på 1800-talet som historien om mötet i Plymouth fick fäste som en del av berättelsen om Thanksgiving i USA.

1863 deklarerade president Abraham Lincoln att Thanksgiving var en nationell helgdag. Det var mitt under det amerikanska inbördeskriget och nationen var djupt splittrad.

Då kunde myten om måltiden i Plymouth fylla en särskild funktion, konstaterar David Silverman:

– Den bidrog till att befästa bilden av att de engelska protestanterna var de sanna grundarna av det nya landet, i en tid när många tyska och irländska katoliker sökte sig till USA. Det här var också en tid när de blodiga krigen mot urbefolkningar på prärien i väst gick mot sitt slut, och många var besvärade av det som skett. Med historien om skördefesten kunde USA skriva om historien och tona ned brutaliteten och våldet i konfrontationen med urbefolkningen.

För Wampanoagnationen pågår kampen för upprättelse fortfarande.

Steven Peters med hundvalpen Cyprus. Han är ättling till urbefolkningen som deltog i den mest mytomspunna måltiden i USA - skördefesten 1621. - Berättelsen om vad som hände 1621 är på väg att förändras, säger han.

Urbefolkningen i Mashpee fick federal status som stam så sent som 2007. De är i färd med att inrätta ett reservat på Cape Cod, med olika landremsor, på en bråkdel av den mark som stammen förfogade över före kolonisatörernas ankomst.

– VI försöker återskapa våra traditioner och vår kultur och vårt språk och förbättra våra levnadsvillkor, säger Steven Peters.

I fjol, när det var 400 år sedan Mayflowerskeppet anlände till Plymouth, kunde Wampanoagstammens medlemmar stå sida vid sida med ättlingar till pilgrimerna och representanter för Storbritannien, Nederländerna och USA.

– Det var första gången som vi stod där, inför samma dokument, och sa att vi var överens om vad som faktiskt hände när pilgrimerna kom, säger Steven Peters.

Han tror att sociala medier har spelat stor roll för att Wampanoagnationen ska nå ut brett med berättelsen om vad som egentligen hände i början på 1600-talet.

– Vi har inte längre fyra–fem stora medier som kontrollerar berättelsen eller några få förlag som kontrollerar vad som står i historieböckerna. Vi har helt andra plattformar i dag än för bara 50 år sedan. Vi kan nå miljoner människor, säger Steven Peters.

Omprövningen sker inte utan motstånd. Historikern David Silverman har fått höra att han ägnar sig åt det som i USA kallas cancel culture – försök att radera vissa avsnitt av historien om Amerika.

– Det är ingen som vill sätta stopp för Thanksgiving. Men vi måste inte blanda ihop tacksägelsemåltiden med en falsk historia. Kolonialiseringen av Amerika var mörk och blodig. Den lämpar sig inte för skolpjäser på lågstadiet, säger han.

Steven Peters berättar att han kommer att avrunda torsdagen med en familjemiddag, precis som så många andra amerikaner.

– Vi kommer att äta kalkon med fyllning och tranbär och allt annat, precis som alla andra. Vi kommer att tacka för allting som vi har i våra liv, våra barn, våra förfäder, vår familj, våra möjligheter att överleva alla prövningar. Det är jättefint. Det är ingen som vill avskaffa det. Det är bara historien runt Thanksgiving som vi behöver korrigera, säger han.

Mother Bear, Anita Peters, har inga särskilda planer för middagen på sorgens dag. Hon säger att varje dag är en dag av tacksägelse.

– Jag började med att tacka, när jag vaknade upp i morse. Egentligen ska man befinna sig i ett tillstånd av tacksamhet hela tiden. Fast då skulle man inte hinna vara upprörd.

Fakta. "Folk av det första ljuset" Namnet Wampanoag betyder "Folk av det första ljuset". På 1600-talet bodde uppemot 40 000 personer i 69 olika byar vid den nordöstra kusten av det som i dag är USA. I dag består Wampanoag i New England av 4 000–5 000 personer från tre huvudsakliga stammar – Mashpee, Aquinnah och Manomet.