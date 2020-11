Det vill Joe Biden göra politiskt

USA-valet 2020

Obamacare blir Bidencare Foto: Drew Angerer/AFP

Hälso- och sjukvården och pandemin

Pandemin har tydliggjort bristerna i USA:s sjukförsäkringssystem. Affordable Care Act, ”Obamacare”, kan rivas upp av Högsta domstolen vid ett beslut den 10 november. Biden har lovat att utveckla Obamas reform och ersätta den med en ”Bidencare”, bland annat med ett minskat beroende av privata sjukförsäkringsbolag. Hur det går är förstås helt avhängigt kongressen, vars stöd alla lagförslag är beroende av.

Han vill också se ökade bidrag till delstaterna, till exempel i form av arbetslöshetsunderstöd, för att hantera effekterna av pandemin, liksom gratis testning och en ökning av antalet testcenter.

Ekonomin

Med Biden vid rodret är det slut med de kraftiga skattesänkningar Trump genomförde, främst för företag. Joe Biden vill höja skatterna för personer med årsinkomster över 400.000 dollar, och höja skatten på kapitalvinster. Han vill satsa på jobb inom förnybara sektorer, och vill att den federala staten lägger 700 miljoner dollar på köp av USA-tillverkade produkter och på industriell forskning.

Han vill ha en lagstadgad höjning av minimilönen till 15 dollar i timmen, från dagens 7,25, och minska skattebördan för låginkomsttagare.

Kvinna med Black lives matter-flagga. Foto: AFP

Rasdiskriminering

Biden har under sommarens protester mot polisvåld varit försiktig med att trappa upp kritiken mot polisen. Han föreslår i stället satsningar som ska motverka rasdiskriminering; och vill ha en ordentlig reform av kriminalvårdssystemet och är motståndare till dödsstraffet. Biden stödde Bill Clintons hårda reform 1994, som blev ett erkänt misslyckande; något Biden också medgett.

Han vill utreda varför svarta drabbas hårdare av covid-19, och föreslår lagar som gör det lättare att stämma företag som rasdiskriminerar på arbetsmarknaden. Han vill även tillsätta en utredning för att titta på hur ett system för ersättningar till slavättlingar skulle kunna se ut.

Biden förväntas göra stora satsningar på förnybar energi. Foto: BrightSource/Splash News

Klimatet

Biden vill återställa den linje Barack Obama inledde, med en mer offensiv klimatpolitik. USA ska vara en del av Parisavtalet, och försöka minska beroendet av fossila bränslen.

Han vill satsa 2.000 miljarder dollar på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, med målet att USA är helt utsläppsneutralt år 2050. Det ska ske bland annat med gröna investeringar i infrastruktur, satsningar på förnybar energi och klimatsmarta hem - och ett förbud mot ny utvinning av fossila bränslen på offentligt ägd mark.

Demokraternas progressiva falang hade gärna sett mer, men Bidens nuvarande klimatplan är mer ambitiös än den han ursprungligen tog fram, tidigt under sin kandidatur.

USA:s roll på världsscenen

Joe Biden vill återställa det globala förtroendet för USA, som han menar skadats allvarligt under Trump. Han är internationellt inriktad, och vill att USA ska delta i multinationella organisationer och samarbeten. USA ska återinträda i WHO och Nato ska stärkas. Han vill ha ett smalare fokus i Mellanöstern, med arbete mot terrorism i samklang med lokala partners, och vill ta hem merparten av trupperna i Afghanistan. Han väntas ha en hårdare linje mot Saudiarabien än Trump; och less fientlig mot Iran.

Med Biden i Vita huset kommer USA att vara mer engagerat i omvärlden, men det är också sannolikt att hans uppmärksamhet främst riktas inåt – utmaningarna är stora på hemmaplan.