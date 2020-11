Detta har Trump sagt om valresultatet

USA-valet 2020

Antalet röster

”Observatörer tilläts inte in i rösträkningsrummen. Jag vann valet, fick 71.000.000 lagliga röster. Dåliga saker hände som våra observatörer inte sett förut. Aldrig hänt förut. Miljontals poströster skickades till människor som aldrig efterfrågat dem!”, skrev Donald Trump på Twitter i lördags vid 22-tiden, svensk tid, och fortsatte:

”71.000.000 lagliga röster. Mest NÅGONSIN för en sittande president!”

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325195021339987969

Donald Trump har i skrivande stund fått drygt 71 miljoner röster, men när han publicerade de två inläggen på Twitter hade han inte det. Då hade han drygt 70,5 miljoner röster enligt flera amerikanska medier, rapporterar AFP. Aldrig tidigare har en sittande president fått lika många röster i ett försök att bli omvald. När Barack Obama blev omvald 2012 fick han nästan 66 miljoner röster, några miljoner färre än när han valdes första gången 2008. Joe Biden har fått drygt 75 miljoner röster. Men det är ju som bekant inte det totala antalet röster i hela USA som avgör de amerikanska presidentvalen, utan det handlar om att vinna en majoritet i tillräckligt många delstater och få minst 270 elektorsröster. Hittills har Biden säkrat 279 elektorer och Trump 214, vilket alltså betyder att det är Biden som vunnit valet och kommer att bli USA:s 46:e president.

Enligt preliminära siffror från US Elections Project röstade nästan 159 miljoner amerikaner i valet, vilket motsvarar ett valdeltagande på 66,4 procent. Ligger det resultatet kvar blir det landets högsta valdeltagande sedan 1900.

Trumps 71 miljoner röster ger honom 47,7 procent av antalet röster och Biden har fått hem 50,5 procent. När Obama Blev omvald 2012 fick han 51,1 procent av rösterna.

Fler anklagelser om valfusk

Trump har inte presenterat några belägg för påståendena om att observatörer inte fått tillgång till rösträkningen eller att ”dåliga saker hände”.

I samband med att flera medier på lördagen pekade ut Joe Biden som vinnare i valet, när han säkrat tillräckligt många röster i Pennsylvania, publicerade Donald Trump ett skriftligt uttalande. Även där kom han med anklagelser om valfusk:

”I Pennsylvania, till exempel, har våra observatörer inte fått meningsfull tillgång till att övervaka rösträkningen. Lagliga röster bestämmer vem som är president, inte nyhetsmedier”, skriver Donald Trump i uttalandet.

OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som bevakat valet har i en första rapport avfärdat anklagelserna om valfusk och skarpt kritiserat Trumps tidigare uttalanden och krav på att stoppa rösträkningen.

– Det var ett grovt missbruk av ämbetet, sade Michael Link som leder OSSE:s uppdrag under USA:s presidentval tidigare i veckan.

Poströster skannas i Las Vegas i Nevada. Foto: Ethan Miller/Getty

Ocertifierad vinnare

I Trumps skriftliga uttalande går det också att läsa att valet är ”långt i från över” och att Joe Biden ”inte har certifierats som vinnare i någon delstat”.

Det stämmer att Biden ännu inte har certifierats som vinnare i presidentvalet. För att ett resultat ska certifieras i en delstat måste varje röst vara räknad och alla juridiska frågor lösta. Olika delstater har olika deadlines för när resultatet ska certifieras och i en majoritet av dem ska det vara gjort i slutet av november, rapporterar public service-bolaget NPR. Men valresultatet är i praktiken ändå klart, eftersom resterande röster inte kommer kunna påverka valutgången.

Mediernas utpekanden

På söndagskvällen, svensk tid, twittrade Trump igen och frågade sig ”Sen när har lamestream medier utsett vem vår nästa president blir? Vi har alla lärt oss mycket de senaste två veckorna!”

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1325511603157159942

Nyhetsbyrån AP, som pekat ut Joe Biden som vinnare i presidentvalet, skriver att de räknat röster i presidentval sedan 1894. AP och andra medier förklarar en kandidat som vinnare i en delstat när de bedömer att den konkurrerade kandidaten inte längre har möjlighet att hämta in försprånget.

”Problem” i valdistrikt

Under söndagen har Donald Trump på Twitter också delat en länk till en text på högerpopulistiska sajten Breitbart tillsammans med artikelns rubrik: ”Utredare utsända efter ’problem’ upptäckts med rösträkningen i Fulton county”. Texten i Breitbart bygger på ett uttalande från delstaten Georgias statssekreterare republikanen Brad Raffensperger.

I uttalandet skriver Raffensperger att Fulton county under fredagen upptäckte ett problem med inrapporteringen av röster och att de rösterna ska skannas på nytt. Extra observatörer från delstaten tillsattes för att bevaka processen och det fanns också observatörer från båda politiska partierna på plats, enligt Brad Raffensperger. En talesperson för Fulton County uppgav under lördagen att rösterna skulle skannas på nytt samma dag och rapporteras med de siffror som levererades under kvällen. Enligt talespersonen rör det sig om ett mindre antal röster, rapporterar CNN.