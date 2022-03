Djur lämnas åt sitt öde när hundratusentals flyr Ukraina

Under de senaste dygnen har minst en miljon människor flytt från kriget i Ukraina, enligt FN:s flyktingsorgan UNHCR. På grund av de regler som gäller vid icke kommersiell införsel av djur i EU, bland annat vaccinationskrav och registreringsbevis, är det många som har ställts inför beslutet att lämna kvar sina djur vid gränserna.

People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) och flera andra djurorganisationer arbetar aktivt med att hjälpa de drabbade djuren i Ukraina.

– Ukrainska flyktingar och deras djurkamrater är försvagade och rädda, och de behöver så mycket stöd de kan få, säger Ingrid Newkirk, medgrundare av Peta, i ett pressmeddelande.

Efter att problemen har uppmärksammats har flera länder, däribland Polen, Ungern och Rumänien, lättat på kraven, skriver djurrättsorganisationen Peta, i ett inlägg på Twitter.

Benny Andersson är generalsekreterare på Djurens Rätt och han uppger att även i Sverige har olika djurorganisationer startat insamlingar för att stötta med ekonomiska medel till bland annat transporter, veterinärvård och mat.

– Trots att det är krig så sker det fortfarande väldigt många initiativ att hjälpa de djur som behöver det och det är just därför vi har startat vår insamling, säger Benny Andersson till DN.

Djurens Rätt arbetar just nu med att samordna olika initiativ från Sverige och även med aktörer från andra länder som bland annat Polen.

Två personer går med sina hundar mot den polska gränsen nära Shehyni i västra Ukraina. Foto: Pavlo Palamarchuk/AP

– I dag på förmiddagen har jag varit i kontakt med två olika organisationer där vi bland annat kommit överens om att skicka iväg en större mängd pengar, så att de kan hämta hjälp från Polen, säger Benny Andersson.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) uppger att efter EU-kommissionens uppmaning att lätta på restriktioner vad gäller införsel av djur, har flera EU länder tillfälligt lättat på de krav som gäller för katter och hundar som är på flykt med sina ägare från Ukraina. Denna tillämpade flexibilitet tillåter flyktingar att ta med sig sina husdjur utan krav på vaccination, blodprover och registrering.

Enligt Statens jordbruksverk är Ukraina ett högriskland för rabies. I dagsläget arbetar de med frågor huruvida ukrainska flyktingar får ta med sig sina husdjur till Sverige och vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte få in rabies och andra sjukdomar från djuren i landet.