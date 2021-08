Djur som skadats i bränderna räddas av frivilliga

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Hettan dallrar på den stillsamma bostadsgatan i Kallitheadistriktet i centrala Aten. I vad som kan ha varit ett skyltfönster i några tidigare butikslokaler syns fågelburar staplade på varandra. Unga ladusvalor, nötskrikor och olika finkar flaxar i sina burar, en rödfalk som inte kan flyga sitter ovanpå en bur.

Här tar organisationen Anima varje år emot tusentals skadade vilda djur från hela Grekland.

Nu när stora skogsbränder har härjat i landet ökar antalet patienter som tas emot.

– Hittills är det inte så många, kanske ett trettiotal djur som är direkt skadade av eld, säger Maria Ganoti, ordförande för organisationen.

– Vi kommer säkert att få in fler djur när människor har fått komma tillbaka till de platser som har brunnit. Det är först då som skadade djur upptäcks och skickas till oss.

Eugenia Oflidou med dottern Anastasia har lämnat in en upphittad duva. Maria Ganoti, ordförande i organisationen Anima tar emot den. Foto: Eva Tedesjö

Hennes telefon ringer hela dagarna, och även på kvällarna trots att det är utanför öppentiderna. De som ringer är engagerade och oroliga privatpersoner som undrar vad de ska göra.

Vi sitter i skuggan utanför organisationens lokaler, flera volontärer och privatpersoner kommer för att lämna in upphittade djur, de flesta är duvor. Många lägger också pengar i en box för att stötta verksamheten, den finansieras helt av frivilliga donationer.

Från bränderna är det hittills mest sköldpaddor som har kommit in. De hinner inte undan när det brinner. Golvet i en av de totalt tre lokalerna är fylld av pappkartonger med omplåstrade sköldpaddor i olika storlekar.

– Oftast är det fötterna som är brännskadade. Vi smörjer in dem med olika krämer och de brukar läka bra, säger Anna Manta, en av de volontärer som ser till att verksamheten fungerar.

– Senare sätter vi ut dem, det blir kanske i september när det inte längre är risk för bränder och det har regnat och det finns mat. Nu är det för sönderbränt, det finns ingen mat.

Bild 1 av 3 Anna Manta ser till en tamgås som brännskadats i bränderna nära Aten vårdas hos Anima. Foto: Eva Tedesjö Bild 2 av 3 En av storkarna som upphittats. Foto: Eva Tedesjö Bild 3 av 3 Anna Manta, volontär på organisationen Anima tittar till storkarna bakom draperiet. Foto: Eva Tedesjö Bildspel

Hur många djur som skadats eller omkommit i de grekiska bränderna är ännu för tidigt att säga. Men skogsbränder drabbar djur och hela den biologiska mångfalden hårt.

Vid de stora bränderna i Australien för drygt två år sedan dödades eller fördrevs närmare 3 miljarder djur, visar en rapport från Världsnaturfonden, WWF. Enligt deras beräkningar drabbades 143 miljoner däggdjur, 2,46 miljarder reptiler, 180 miljoner fåglar och 51 miljoner groddjur.

Inte bara bränderna är dödliga för varelser som lever i det vilda, även de värmeböljor som ofta leder fram till omfattande bränder kan i sig vara dödliga. Den extrema värmeböljan i British Columbia i västra Kanada i juni ledde till att uppskattningsvis omkring en miljard musslor, ostron, och andra skaldjur dog längs kusten.

Vilda djur har olika förutsättningar för att klara sig från bränder.

– Många stora djur kan flytta på sig när det brinner och när de känner brandrök drar de, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.

– Mindre djur kan klara sig genom att gå ner i håligheter i marken på ställen där det naturligt är lite fuktigare. Om man besöker ett område där det har varit skogsbrand kan man se att branden sällan har bränt sönder markskiktet överallt, det kan finnas småplatser där mindre djur kan komma undan.

Ju större yta som brinner desto svårare blir det för djur att komma undan. Är det en ö som brinner begränsar det djurens möjlighet att fly undan lågorna. Vid vilken tid på året det brinner kan också vara avgörande för hur djur ska klara sig.

Bild 1 av 2 Foto: Eva Tedesjö Bild 2 av 2 Minervaugglor på organisationen Anima. Foto: Eva Tedesjö Bildspel

– De flesta fåglar kan flyga iväg utan större problem, men blir det skogsbränder tidigare på säsongen när djuren har ungar som inte är flygfärdiga är det kört, säger Didrik Vanhoenacker.

Sommarens skogsbränder i Medelhavsområdet har spätts på av den globala uppvärmningen och kan bli större än de bränder som normalt har förekommit. Ett stort hot mot djurlivet, dels den direkta kontakten med eld och rök men också genom en storskalig förstörelse av deras habitat, varnar WWF.

I Grekland har bränderna påverkat viktiga ekosystem och otaliga djur, både vilda och tama. Bränderna norr om Aten har skett i det enda område i södra Grekland där en akut hotad kronhjort lever. I området finns även två vargflockar, även det en hotad och skyddad art, enligt WWF.

Även om fåglar kan klara sig genom att flyga bort fån elden så kan de drabbas på andra sätt. Hos Anima i Aten har flera skadade storkar lämnats in. Deras flyttrut till vinterkvarter i Afrika går via Atenområdet, nu har elden, röken och brandflyg gjort dem desorienterade. Många storkar har flugit in i elledningar och skadat sig.

– Vi har aldrig haft då många döda och skadade storkar i Aten, säger Maria Ganoti.

En ung stork som har varit på sin första resa till Afrika står och ser deppad ut i en stor kartong skyddad av ett draperi. Den mår efter omständigheterna väl, och ska tillsammans med andra storkarna släppas ut en bit söderut när de har återhämtat sig.

Anna Manta visar upp vad som ser ut som en beige eller grönaktig orm. Det visar sig vara en ödla utan ben, en Scheltopusik, ungefär som vår kopparödla men betydligt större. Bakändan är lite svedd. Det är lätt att föreställa sig att det hände när den försökte kräla iväg från lågorna. Men den tittar på oss med pigga ögon och ser lite nöjd ut.

– Inga vitala delar är skadade, den ska släppas ut i morgon. Många tar fel och tror att den är en orm, men den är helt ofarlig och äter bara insekter, berättar Anna Manta.

Den benlösa ödlan som ser ut som en orm heter Scheltopusik och finns hos organisationen Anima. Foto: Eva Tedesjö

Ödlan har skadats när området Varybobi i Atens norra del brann. När vi var där ett par dagar tidigare, hade det nyligen brunnit. Släckningsarbete pågick fortfarande. Röken låg tung i området och stora helikoptrar lastade med vatten flyger i skytteltrafik.

Nära torget, bland brandbilar och brandmän, mötte vi ett par grupper med frivilliga som letade efter djur som drabbats av bränderna. De sökte efter husdjur som ägarna inte lyckats få med sig när elden kom. Bränderna kom så snabbt att de flesta inte fick med sig tillhörigheter, kanske bara en mobiltelefon.

Många katter, hundar och hästar blev kvar. Hästarna som fanns på flera ridskolor i området släpptes lösa och har klarat sig. Nu letade de frivilliga från organisationen Alma Libre Hellenic Animal Rescue efter skadade djur.

– Vi har redan hittat flera brännskadade katter och hundar. Vi kör dem till en veterinärklinik här i närheten där de får vård, säger Alex Mantzoros.

Alex Mantzoros och Eva Manakidou samlar in upphittade djur som farit illa i skogsbranden i byn Varybobi utanför Aten. Foto: Eva Tedesjö

Han är en av dem som samordnar arbetet. Varje dag träffas alla som har möjlighet och bestämmer vilka områden som ska besökas och hur arbetet ska organiseras.

– Nu letar vi efter en labrador som har setts i området, den ska vara skadad. Den ska se ut ungefär så här, säger Eva Manakidou och visar en bild på en gul labrador med lite svedda morrhår.

Ett par brandmän kommer fram och pratar med djurräddarna, som plötsligt blir väldigt aktiva. Springer mot sina bilar och gör sig klara att åka iväg.

– De har hittat ett hus där det finns flera katter, vi måste åka dit, säger Eva innan hon och de andra åker iväg.

Vi försöker hänga på men tappar bort dem.

På ön Evia norr om Aten, rasade de mest omfattande bränderna i landet. Öns pinjeskogar är förutsättningen för den lokala biodlingen som är en viktig lokal näring. Grekland är en av Europas stora honungsproducenter, nära hälften, 40 procent, av den pinjehonung som produceras i landet kommer från Evia.

Nu ligger stor del av verksamheten bokstavligen i aska. De bin som har överlevt har ingen föda – träd, blommor allt som är nödvändigt för ett bis överlevnad är till stor del nedbränt.

Årets bränder har varit förödande på många sätt för människor, djur och natur i Medelhavsområdet.

Framtiden ser mörk ut. Länderna runt Medelhavet kommer att drabbas än hårdare av värmeböljor, torka och bränder, enligt uppgifter som har läckt ut från en kommande rapport från FN:s klimatorgan IPCC som nyhetsbyrån AFP tagit del av.

Medelhavsområdet beskrivs som en ”hotspot” för klimatförändringar. Temperaturen här kommer att stiga snabbare än det globala genomsnittet de kommande decennierna.

En dyster framtidsbeskrivning för människor, naturen, djuren och den biologiska mångfalden.

Läs mer:

Klimatforskare inte överraskade av bränderna i Grekland.

Eirini fick se sitt hem slukas av elden

Systrarna fick fly till stranden