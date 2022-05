DN kartlägger: Så har Europa minskat sin energiimport från Ryssland

”Från och med nu kommer Litauen inte att konsumera en kubikcentimeter till av giftig rysk gas”, skrev premiärminister Ingrida Simonyte på Twitter i början av april.

Därmed blev Litauen först i EU med att stoppa gasimporten. Det var möjligt tack vare en terminal för flytande naturgas, LNG, som landet investerade i 2014.

Litauens granne Lettland har också stoppat rysk gas. Storbritannien har helt slutat köpa rysk energi. I övriga Europa fortsätter importen, men i flera fall är volymerna betydligt mindre än de var innan Ryssland anföll Ukraina.

Andel av energin som konsumerades i EU under 2020 (Procent) Källa: Eurostat

Under de två första månaderna av kriget i Ukraina sjönk oljeimporten till EU med 20 procent, sett till volymen. Kolimporten minskade med 40 procent. Däremot ökade gasimporten under perioden. Flytande gasen LNG ökade med 20 procent och gas via rörledningar med 10 procent. Det visar en rapport som Helsingforsbaserade forskningsgruppen Crea (Centre for Research on Energy and Clean Air) publicerat.

Filip Medunic, energiexpert vid tankesmedjan ECFR (European Council on Foreign Relations) i Berlin, säger att gasimporten ökat eftersom Europa fyller på sina lager.

Förändringen av import från Ryssland till EU samt Storbritannien Förändringen gäller import från Ryssland till EU samt Storbritannien under krigets två första månader. (Procent) Källa: CREA Det finns ännu ingen officiell statistik över energihandeln 2022. Crea (Centre for Research on Energy and Clean Air) har utifrån historiska siffror hos Eurostat beräknat Rysslands export denna vinter och vår. När de gäller priser på fossil energi har Crea beräknat importen till Europa utifrån Eurostats månadsdata. För övriga världen är källan UN Comtrade. Creas övriga källor är: Entso-G, en databas där flödet av gas i rörledningar uppdateras dagligen i realtid. MarineTraffic.com och Datalastic, som kartlägger rörelser för fartyg som fraktar olja, oljeprodukter, gas och kol.

– Senaste vintern var lagernivåerna väldigt låga. Nu är högsta prioritet att fylla på lagren inför nästa vinter eftersom vi inte vet vad som kommer att hända, säger han.

Filip Medunic är energiexpert på den Berlinbaserade tankesmedjan ECFR. Han konstaterar att Rysslands intäkter för energiexporten till EU ökar, trots att volymerna minskar. Det beror på stigande energipriser. Foto: ECFR

Ryssland har vissa svårigheter att hitta köpare av sin råolja när européerna avvaktar, visar Creas rapport. Många fartyg som lämnar hamnarna har ingen tydlig destination utan kan lägga till i Gibraltar eller Bosporen innan de fortsätter mot Egypten, Indien eller andra ovanliga destinationer för rysk olja.

Oljan säljs dessutom med rabatt, runt 30 procent under världsmarknadspriset, enligt Crea.

– Ryssland måste numera erbjuda ett bättre pris än vad man vanligen gör, säger Filip Medunic.

DN har gått igenom hur EU-ländernas köp av rysk energi utvecklats.

Tyskland

Tyskland har lyckats minska importen av rysk gas kraftigt – från 55 procent av landets behov vid årsskiftet till 35 procent i mitten av april. Även oljeimporten har minskat – från 35 till 12 procent av behovet. Det visar en rapport som det tyska närings- och klimatministeriet presenterade i början av maj.

Trots minskningarna är Tyskland den överlägset största importören av fossil energi från Ryssland. Under krigets två första månader betalade landet motsvarande drygt 90 miljarder kronor för rysk energi, enligt Creas rapport.

För att minska importen planerar Tyskland för fyra flytande och tre landbaserade terminaler som ska kunna ta emot flytande gas från bland annat Norge och Qatar. Den första flytande terminalen ska stå färdig i vinter. Tyskland räknar med att ha fått ner andelen rysk gas till 10 procent av totala behovet sommaren 2024.

Bild 1 av 2 I början av maj besökte den tyska utrikesministern Annalena Baerbock Kiev, där hon träffade den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj. I samband med besöket lovade den tyska ministern att minska energiimporten från Ryssland. Foto: Ukraine Presidency/Ukraine Presi Bild 2 av 2 Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock. Foto: The Presidential Office of Ukraine Bildspel

När landets utrikesminister Annalena Baerbock reste till Ukraina i början av maj lovade hon en omfattande förändring av den tyska energipolitiken.

– Trots konsekvenserna reducerar vi vårt beroende av rysk energi till noll – för alltid, sade hon vid besöket.

Norden och Baltikum

Den 21 maj stoppade Ryssland exporten av gas till Finland efter landets Natoansökan och eftersom Finland vägrar att betala i rubel. Gas utgör bara sex procent av Finlands energibehov. Under sommaren ersätts den ryska råvaran av gas från Lettland.

För att täcka behovet under vintern planerar Finland att, tillsammans med Estland, hyra en flytande LNG-terminal. Den estniska premiärministern Kaja Kallas har sagt att landet planerar att stoppa all import av rysk gas i slutet av året.

Danmark har kraftigt minskat sina ryska inköp.

Central- och Östeuropa

Ryssland har strypt gasleveranserna även till Bulgarien och Polen. Bulgarien har slutit avtal med Grekland om att köpa flytande gas från en anläggning utanför Aten. Dessutom tas en ny ledning i drift i sommar med gas från Azerbajdzjan. Polen har en LNG-terminal och senare i år får landet norsk gas genom en ny ledning via Danmark.

Slovakien, Tjeckien och Ungern är mycket beroende av rysk energi och har fortsatt sin import. Slovakien vill bygga ut geotermisk energi (jord- och bergvärme) och diskuterar att köpa mer olja och LNG via Kroatien. Tjeckien har sedan tidigare planerat att öka sin kärnkraft och överväger att vänta med att avveckla sin kolutvinning.

I Ungern har delstatliga bolaget Mol börjat planera för att bygga om sina oljekraftverk så att de kan processa annan olja än rysk råolja. Rumänien vill utvinna mer gas ur Svarta havet.

Österrike har stoppat import av rysk olja, men kan inte fasa ut ryska gasen före 2027, enligt klimatdepartementet. 70 procent av gasbehovet täcks av import från Ryssland. För att minska den vill regeringen bygga ut vattenkraft och produktion av biogas i landet, öka gasimporten från länder som Norge och Qatar och minska det totala energibehovet.

Syd- och Västeuropa

I bland annat Frankrike, Grekland, Italien och Nederländerna planeras för flytande LNG-terminaler. I Grekland ska en ny vara igång under 2023.

Den italienska premiärministern Mario Draghi skakar hand med sin algeriska motpart, Aymen Benabderrahmane, i samband med att länderna tecknat avtal om gasleveranser. Foto: Attili/Chigi

Italien är mycket beroende av rysk olja och gas. Premiärminister Mario Draghi har besökt flera länder i Afrika och slutit avtal med Egypten och Algeriet om ökade gasköp.

I Nederländerna pågår en het diskussion om det stora gasfältet Groningen. Utvinningen ska avvecklas i år på grund av jordskalv i området, men vid nödlägen kunna återupptas.

Sett till världens totala tillgångar på gas skulle EU-länderna kunna ersätta all import från Ryssland. Det visar en analys från den Brysselbaserade tankesmedjan Bruegel.

Men det som fungerar i teorin haltar i praktiken. Ökad efterfrågan på flytande gas riskerar att leda till skyhöga priser, vilket skulle slå särskilt hårt mot fattiga länder utanför EU. Dessutom har många bolag som levererar flytande gas redan tecknat långa avtal med länder i Asien, vilket försvårar för EU-länderna, enligt analysen.

Energiexperten Filip Medunic konstaterar att de stigande priserna hittills slagit hårdast mot små ekonomier med stort beroende av rysk energi.

– Stora inköpare som Tyskland, Italien och Nederländerna är också stora ekonomier och klarar bättre att parera ökade kostnader. Sedan har vi länder som Bulgarien, som har en mer utsatt position och är beroende av solidariteten inom EU, säger han.

Största importörerna i Europa av rysk energi sedan krigets början (Miljarder Euro) Källa: CREA

För Ryssland betyder höga priser i stället ökade intäkter.

– Enligt vissa uppskattningar har Ryssland sedan kriget startade mer än dubblerat sin vinst. Eftersom Europa ännu inte kan sluta importera fylls ryska checkkontot på ytterligare, säger Filip Medunic.

Han konstaterar att Europa har hamnat i ett svårt läge. Man investerar i fossil infrastuktur för att snabbt bli oberoende av Ryssland.

– Samtidigt måste man investera i förnybart för att snabbt fasa ut all fossil energi. Det kommer att leda till spänningar, säger Medunic.

