Dödsiffrorna stiger – femåring försvunnen i flodvåg

Södra Kalifornien är känt för sina milda och torra vintrar. Men det nya året har inletts med kraftiga stormar. Hittills har minst 14 personer mist sitt liv i delstaten till följd av oväder 2023, rapporter AP.

I slutet av förra veckan utfärdade den amerikanska vädermyndigheten flera varningar för storm i Kalifornien. Ovädret slog till med full kraft på måndagen och bilder visar hur bostadsområden översvämmats och bilar täcks av vatten. Flera motorvägar har också stängts av på grund av stora vattenansamlingar och slamströmmar, och bilister uppmanas att inte ge sig ut på vägarna, skriver New York Times som direktrapporterar från stormen.

Ovädret påverkar boende längs den kaliforniska kusten och har lämnat hundratusentals utan ström på tisdagen. Los Angeles drabbas hårt med regnmängder på flera decimeter under några dygn. På tisdagen omfattades även San Francisco, Sacramento och Monterey av varningarna. I Santa Cruz har över 32 000 boende evakuerats och drönarbilder visar hur stadens hus har dränkts av lerigt vatten, på många av bilderna är det bara taken som syns från luften.

De allvarliga stormarna i Kalifornien har avlöst varandra sedan julhelgen och delstaten har drabbats av fem atmosfäriska floder i år, vilket är ett band av fuktig och nederbördisk luft, skriver npr.

Översvämningarna har tvingat över 30 000 invånare att lämna sina hem i Santa Cruz. Foto: Josh Edelson/AFP

Förra veckan steg dödstalet över väderrelaterade olyckor från 12 till 14 personer. Detta sedan två hemlösa personer omkommit efter att ha fått ett träd över sig.

Och risken för att dödssiffrorna kommer att öka under veckan är stor. En femårig pojke försvann i norra Los Angeles efter att dragits med i en flodvåg. Pojkens mamma körde en lastbil som fastnade i översvämningen längst kustvägen. Mamman räddades av förbipasserande men pojken gick inte att hitta i vattenmassorna, säger Tom Swanson, biträdande chef för räddningstjänsten i San Luis Obispo.

Sökinsatsen pågick i sju timmar och enligt New York Times fann man pojkens ena sko. Sent på måndagskvällen var polisen tvungen att avbryta insatsen eftersom den eskalerande stormen utsatte dykarna för en livsfara. På tisdagen skriver New York Times att pojken fortfarande är försvunnen.

Motorvägar är avstängda och myndigheterna uppmanar befolkningen att stanna hemma. Foto: Apu Gomes/AFP

Drygt 90 procent, 34 miljoner invånare, omfattas av vädervarningarna i delstaten. I ett uttalande säger guvernören Gavin Newsom att faran långt i från är över, enligt CNN.

– Vi har det värsta framför oss, utmana inte ödet.

I Montecito, sydvästra Kalifornien, beordrades 10 000 boende att lämna sina hushåll på måndagen. Staden utmärker sig för sin kändistäthet och huserar kända personer som prins Harry och hertiginnan Meghan och tv-profilen Oprah Winfrey. Där bor också programledaren Ellen DeGeneres, som publicerade en uppmärksam video på sociala medier på måndagen.

I videon står tv-stjärnan framför en flod, i närheten av sitt hem, som drar igenom med full kraft:

– Vi måste vara snällare mot ”Moder Jord”. För ”Moder Jord” är inte glada på oss. Låt oss alla göra vår del. Håll er i säkerhet allihop, uppmanar hon i klippet som i skrivande stund har över tolv miljoner visningar.

Stormvarningarna kommer att ligga kvar på onsdagen. Hittills har ovädret orsakat skador för flera miljarder kronor och notan kan bli betydligt högre, skriver Los Angeles Times.

President Joe Biden har utfärdat ett undantagstillstånd för delstaten och lovar hjälpinsatser till den hårt drabbade delstaten.

