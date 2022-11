Dödssiffran stiger efter jordbävningen på Java

Jordbävningen inträffade i den tätbefolkade Cianjurregionen på västra Java, strax före klockan 13.30 lokal tid på måndagen. Under tisdagen har räddningspersonal sökt efter överlevande i rasmassorna.

Hittills har 268 personer bekräftats döda, men siffran väntas stiga. 151 personer saknas fortfarande, och över 1 000 personer har skadats. Ännu fler står utan hem, då över 20 000 bostäder förstörts.

En stor del av de döda är skolbarn, meddelade västra Javas guvernör Ridwan Kami på måndagen. Enligt CNN har fler än 50 skolor påverkats.

Under tisdagen besökte Indonesiens president Joko Widodo området, och meddelade att regeringen kommer att kompensera ägarna till de hus som förstörts med ungefär 3 200 dollar (drygt 34 000 kronor) var. Enligt indonesiska myndigheter så dog många på grund av att dåligt byggda hus kollapsade under jordbävningen. Under besöket i det drabbade området så sade presidenten att de nya hus som ska ersätta de gamla ska byggas på ett mer jordbävningssäkert sätt.

Enligt landets katastrofmyndighet så kommer man i räddningsarbetet fokusera på de områden som drabbats svårt av jordskred som utlösts av jordbävningen. Myndigheterna varnar även för att det finns en risk för att fler jordskred kan följa de nästkommande veckorna.

Hittills ska det ha registrerats 145 efterskalv.

Indonesien ligger i vad som kallas ”the ring of fire”, ringen av eld, som ligger som en band genom Stilla havet och som ofta drabbas av jordbävningar och vulkanutbrott. Det är en av de mest aktiva jordbävningszonerna på jorden, och sträcker sig från Japan och Indonesien till Nord och Centralamerika.

