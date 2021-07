Dödstalen fortsätter stiga trots bättre väder

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Under måndagen har regnovädret lättat från flera platser i Tyskland, rapporterar Neue Zürcher Zeitung. För tillfället finns det ingen akut risk för nederbörd eller oväder på de platser som hittills har varit värst drabbade.

Men situationen förblir spänd i andra delar av landet. I södra Bayern har nödläge utlysts efter kraftiga regn de senaste dagarna.

Enligt väderprognoser från tyska DWD rullar ett högtrycksområde in över stora delar av Schweiz under måndagen. Även om de flesta sjöar fortfarande befinner sig i vad som kallas riskzon 5, den mest kritiska nivån, har vattnet börjat försvinna. Flera av de sedan tidigare avstängda broarna i staden Luzern har kunnat öppnas igen under måndagen.

I de södra delarna av Nederländerna har de höga vattennivåerna också börjat sjunka. Enligt lokala myndigheter ska den största faran för medborgarna nu vara över, skriver Der Spiegel.

Provinsen Limburg har varit hårt drabbad av regnkatastrofen. I en kommun i regionen, Venlo, har invånarna nu uppmanats att återvända till sina hem efter att ha evakuerats under helgen. Myndigheterna uppmanar dock till försiktighet och vaksamhet.

Under måndagen hittades ytterligare sju personer avlidna i distriktet Ahrweiler i Tyskand. Det innebär att antalet dödsfall i området har stigit till 117, bekräftade en talesperson för den tyska polisen i Koblenz för tidningen Focus. I den tyska regionen har 749 personer skadats i samband med ovädret. Enligt Bild har förbundslandets inrikesminister Roger Lewentz (SPD) i sagt att ännu fler dödsfall är att vänta.

Totalt har minst 190 personer dött, i framför allt västra Tyskland och Belgien, uppger TT.