Doldisen Mordaunt seglar fram som favorit

När opinionsinstitutet Savanta Comres förra helgen lät 2 200 britter se en bild på Penny Mordaunt var det inte mer än 11 procent av dem som kunde säga vem hon var.

Nu skulle det troligen vara betydligt fler. På torsdagen prydde bilder på Penny Mordaunt förstasidorna i tidningar som Daily Mail, Daily Express, Financial Times, Daily Telegraph och The Times – sedan hon fått näst flest röster i den första utslagsomröstningen i Konservativa partiets ledarval.

Även i den andra utslagsomröstning som hölls på torsdagen gick det bra för Penny Mordaunt. Hon fick 83 av 358 röster i partigruppen i parlamentet – enbart slagen av förre finansministern Rishi Sunak, som fick 101.

Trean, utrikesminister Liz Truss, fick 64 röster. Även Kemi Badenoch och Tom Tugendhat tog sig vidare till nästa omgång, medan Suella Braverman slogs ut.

Enligt en ny Yougov-mätning är Penny Mordaunt den av kandidaterna som är mest populär bland partiets gräsrötter. Det är viktigt – för det är medlemmarna som till sist får välja mellan de två främsta kandidaterna.

I en sådan final skulle Penny Mordaunt ha goda chanser att vinna. Men vem är hon – och vad vill hon göra med Storbritannien om hon blir premiärminister?

Penelope ”Penny” Mordaunt föddes 1973 i kuststaden Torquay i södra England. Familjen flyttade snart till Portsmouth, där Pennys far John var förlagd vid ett regemente. Han var fallskärmsjägare – och Penny Mordaunt är döpt efter det brittiska örlogsfartyget HMS Penelope, som sänktes av en tysk ubåt under andra världskriget.

Mamman var speciallärare och avled i bröstcancer när Penny var 15 år gammal. Nästa år insjuknade också pappan i cancer, och Penny och hennes tvillingbror tvingades hoppa av skolan för att hjälpa till hemma. Under en period arbetade Penny extra som trollkarlsassistent. Hon ska också ha arbetat i en läkemedelsfabrik, medan hon tog hand om den yngre brodern Edward.

Trots denna tuffa start lyckades Mordaunt studera vidare vid universitetet i Reading, där hennes huvudämne var filosofi. Hon gick med i Konservativa partiet och avancerade till ungdomsordförande under John Majors tid.

2016 röstade hon för att lämna EU och på senare år har hon varit jämställdhetsminister, biståndsminister och försvarsminister. Posten som försvarsminister blev hon dock av med efter bara två månader – när Boris Johnson kom till makten. Enligt uppgifter i brittisk press förlorade Mordaunt jobbet för att hon haft mage att stötta Jeremy Hunt i ledarvalet 2019.

I dag har hon en lättare regeringsportfölj som handelsminister – och hennes kritiker anklagar henne för att vara en dålig administratör. Den låga profilen under Boris Johnson ger dock Mordaunt viss trovärdighet när hon lovar en nystart.

I dagens skakiga världsläge kan hennes kopplingar till det militära också spela viss roll. Hon är reservist i flottan med fänriks grad – och i sin kampanjvideo säger hon att regeringens arbete nu måste handla ”mindre om ledaren och mycket mer om skeppet”.

– Låg skatt, liten stat, personligt ansvar. Vi måste hitta tillbaka till det, sade Penny Mordaunt i veckan.

Hon lovar halvera momsen på bränsle för att bemöta den stigande inflationen. Men hon står fast vid målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.

I sin bok ”Greater: Britain after the Storm” föreslår Mordaunt att avskaffa överhuset (House of Lords) som det ser ut i dag, och införa direktval. Det förslaget har hon dock inte tryckt på hittills i ledarvalet.

Fakta. Fem kandidater kvar Efter torsdagens utslagsomröstning är det nu fem kandidater kvar i Konservativa partiets ledarstrid. ● Rishi Sunak, 42, tidigare finansminister. ● Penny Mourdant, 49, handelsminister. ● Liz Truss, 46, utrikesminister. ● Kemi Badenoch, 42, tidigare minister med ansvar för religioner och minoriteter. ● Tom Tugendhat, 49, ordförande i utrikesutskottet. Utslagsomröstningarna kommer att fortsätta i stort sett dagligen, tills det att bara två kandidater återstår. I augusti väntar utfrågningar, ”hustings”, med de omkring 160 000 partimedlemmarna, och slutligen en medlemsomröstning. Den 5 september ska Boris Johnsons efterträdare vara utsedd. Visa mer

