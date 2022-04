Dom nära mot milismän som misstänks ha planerat att kidnappa guvernör

I oktober 2020 greps 13 personer efter sedan underrättelsetjänsten FBI avslöjat planer att kidnappa Michigans demokratiska guvernör Gretchen Whitmer inför presidentvalet samma höst.

En FBI-agent under täckmantel hade då spelat in samtal där planerna diskuteras. I inspelningen ska en person ha föreslagit att kidnappa Whitmer när hon reste till eller från sitt sommarhus på Machinac Island. FBI hade under en tid övervakat männen för deras kopplingar till internetinlägg om att störta delstatsregeringar i landet.

På fredagen hölls slutpläderingarna i rättegången mot fyra av männen, som alla är medlemmar i någon av milisgrupperna Wolverine Watchmen eller ThreePercenters.

Åtalet är ett av de mest uppmärksammade fallen som rör inhemsk terrorism i USA de senaste åren. Men det är två vitt skilda berättelser som juryn nu har att ta ställning till.

Enligt åklagaren Nils Kessler hade männen som mål att dels få stopp på delstatens pandemirestriktioner, dels att starta ett nytt inbördeskrig. Han menar att de planerat attacken i månader genom att skaffa vapen och sprängmedel samtidigt som de övervakade Whitmers semesterbostad.

– De tränade för att kidnappa guvernören, de spanade på hennes hus mitt i natten, de kartlade det, de planerade, de samlade vapen och bomber, sade åklagaren under rättegångens sista dag, enligt Reuters.

Männen skulle binda Whitmers händer och fötter och föra bort henne under vapenhot för att ställa guvernören till svars för delstatens coronaåtgärder, enligt åklagaren.

– Detta är sammansvärjningen de åtalas för och i USA är det ett brott, säger Kessler.

På fredagen höll åklagare Nils Kessler sitt slutanförande i en federal domstol i Grand Rapids i Michigan. Foto: Jerry Lemenu

Försvaret å andra sidan menar att de åtalade aldrig tänkte genomföra kidnappningen. Mannen som pekas ut som ledaren i planeringen var ofta hög på cannabis och pratade om galenskaper som aldrig blev verklighet, enligt hans advokat.

– Han är en storsnackare, säger advokaten enligt New York Times.

– Han slutar egentligen aldrig prata. Han pratar om sådant regeringen inte gillar.

Liknande beskrivningar ges för ytterligare en av de åtalade.

– Det fanns ingen plan, det fanns ingen överenskommelse, säger hans advokat.

Åklagare Kessler invände på fredagen att amerikanska medborgare har rätt att såväl använda sin yttrandefrihet och äga vapen som att rösta bort politiker.

– Vad vi däremot inte får göra är att kidnappa dem, döda dem, eller spränga dem.

Bild 1 av 2 I samband med gripandet 2020 gjorde FBI tillslag mot ett läger i Michigan där milismän tränade på vapenhantering och utförde detonationer. Foto: Chris duMond/Shutterstock Bild 2 av 2 En skjutbana som milismän kopplade till kidnappningsplanen ska ha använt under träning. Foto: Chris duMond/Shutterstock Bildspel

Men försvaret hävdar också att FBI-infiltratören provocerade fram brottsligheten, och att den misstänkte ledarens tunga droganvändning gjorde honom särskilt benägen att gå i fällan.

Mannen beställde sprängämnen för motsvarande nästan 40 000 kronor från FBI-agenten som låtsades vara en anhängare till gruppen. Två av de åtalade ska även ha genomfört betalningar för varorna, enligt Reuters.

De fyra männen anklagas alla för kidnappningsplanen. Tre av dem står också åtalade för att ha planerat att använda massförstörelsevapen. Vid en fällande dom väntar långa fängelsedomar, enligt Reuters.

Två andra anklagade män har valt att samarbeta med åklagarsidan som vittnen. En av dem avtjänar nu ett sex år långt fängelsestraff och den andre inväntar dom.

