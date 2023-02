”Domedagsglaciären” smälter på andra sätt än förväntat

Thwaites glaciär

Thwaites-glaciären är en av de snabbast föränderliga glaciärerna i Antarktis: grundstötningszonen - den punkt där glaciären möter havsbotten - har dragit sig tillbaka 14 kilometer sedan slutet av 1990-talet.

Thwaites-glaciären är särskilt känslig för klimat- och havsförändringar. Datormodeller visar att under de kommande decennierna kan glaciären förlora is snabbt när isen drar sig tillbaka. Redan nu står is som dränerar från Thwaites till Amundsenhavet för cirka fyra procent av den globala havsnivåhöjningen. En rinnande kollaps av glaciären skulle bidra med ytterligare cirka 65 cm till havsnivåhöjningen under de kommande århundradena.

Källa: Göteborgs universitet