Donald Trump kanske skrivs ut redan på måndagen

Vid 17.30-tiden på söndagen gav Sean Conley åter en ljus bild av tillståndet för Donald Trump när han under en presskonferens erkände att presidenten fått syrgas vid två tillfällen sedan syrenivåerna i blodet fallit på ett oroväckande sätt.

– Sedan vi talades vid senast har presidentens tillstånd fortsatta att förbättras. Faktum är att han börjar må mycket bra, sa Conley.

USA:s president Donald Trump har kunnat fortsätta arbeta från det sjukhus han fördes till under fredagen.

Läkaren sa också att presidenten under ”en kort period” drabbats av hög feber och låg syretillförsel. Han erbjöds då extra syrgas men tackade nej. Däremot fick Donald Trump syrgas tidigare på fredagen då han ännu befann sig i Vita huset. Under lördagen drabbades Trump åter av en nedsättning av syretillförsel och gavs syrgas men också det under en kort tid.

Trots läkarnas ljusa bild av presidentens tillstånd behandlas Donald Trump med flera läkemedel, bland annat steroiden dexamethasone – som av läkare beskrivits som ett läkemedel som kan skada patienter med milda symtom.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO ska steroiden ges till patienter med allvarliga covid-19-symtom. Presidenten får också remdesivir, som ges till covid-19 med lunginflammation och som kräver extra syrgastillskott.

I Sverige ges dexamethasone till covid-19-patienter som börjar få andningsproblem och problem med syresättningen.

– För att vi i Sverige ska ge dexamethasone ska en patient ha börjat få lungproblem, en kraftig inflammation i luftvägarna, och det har visat sig vara värdefullt hos patienter som har problem med andningen, säger Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar på Karolinska institutet.

– Ges man det läkemedlet har man problem med luftvägarna.

Sean Conley ville på presskonferensen inte svara på hur det stod till med presidentens lungor.

Strax efter klockan 01 natten mot söndagen, svensk tid, släppte presidenten själv en video inifrån Walter Reed-sjukhuset där han iförd blå kavaj och vit skjorta, uppknäppt i halsen och utan slips, berättade att han nu mår bättre och snart kommer att vara tillbaka för att fortsätta valkampanjen. Men Trump sa också att han inte mått så bra när han kom till sjukhuset under fredagen.

– Jag kom hit, mådde inte så bra, känner mig mycket bättre nu, vi arbetar hårt på att få tillbaka mig, jag behöver komma tillbaka för att vi måste fortsätta göra USA stort igen. Jag kommer tillbaka snart, sa Trump bland annat.

Trump kallade också de mediciner som nu finns och som är på väg att tas fram för ”mirakel som kommer från gud”. Samtidigt valde presidenten att inte ta ut något tillfrisknande i förskott:

– De närmaste dagar är det verkliga testet, sa han också.

På söndagen bekräftade också Donald Trumps läkare Sean Conley att presidenten gjort ”stora framsteg” sedan han fått diagnosen covid-19. Conley konstaterade också att presidenten nu varit fri från feber sedan i lördags och att han inte behöver syrgas men tillade också att faran inte kan anses vara över.

När Storbritanniens premiärminister Boris Johnson testades positivt för covid-19 den 27 mars fick han snart ”milda symtom” och självisolerade sig i sin bostad på 10 Downing Street. Den 5 april togs Johnson in på sjukhus för ”rutintest” för att dagen efter läggas in på en intensivvårdsavdelning. Trots att Johnson gavs syrgas sedan han fått svårt att andas gav hans närmaste medarbetare bilden av en premiärminister som arbetade hårt och fortfarande ledde regeringen. Först den 12 april kunde Boris Johnson åter skrivas ut och tackade då den brittiska sjukvården för att ha räddat hans liv.

Vita husets nationella säkerhetsrådgivare Robert O’Brien, som själv insjuknade i covid-19 tidigare i år, säger till CBS att dag sju och dag åtta är de mest kritiska. O’Brien pratade med presidenten under söndagen och säger till CBS att presidenten kommer att stanna kvar på sjukhuset ännu en tid.

Samtidigt som Donald Trump vårdas på sjukhus kom nya opinionssiffror från nyhetsbyrån Reuters och Ipsos som visar att hans utmanare om presidentposten Joe Biden nu leder med tio procentenheter över Trump när det gäller vem man tänker rösta på i valet den 3 november. Enligt mätningen leder Biden med 51 procent mot Trumps 41 procent.

Mätningen genomfördes den 2 och 3 oktober, alltså under den tid som presidenten vistats på sjukhus.

Under söndagen kom också nya siffror som visar att smittspridningen i USA är allt annat än under kontroll. Under den senaste veckan har nio delstater visat sina högsta siffror över smittade de senaste sju veckorna och bara under lördagen rapporterade fyra av dessa – Kentucky, Minnesota, Montana och Wisconsin – sina högsta siffror hittills sedan pandemin började.

Siffrorna är oroande eftersom stora delar av USA nu är på väg in i höst och vinter, en period där människor oftare vistas inomhus och därmed ökar möjligheterna för viruset att sprida sig.

Av de nio delstaterna sticker Wisconsin ut, inte för antalet smittade som fortfarande är lågt, utan för att ökningen är stark och att 22 procent av alla som testas också visar sig smittade. Wisconsin är också en av de delstater där årets presidentval kan komma att avgöras. 2016 vann Donald Trump de tio elektorsrösterna i delstaten med mindre än en procents marginal sedan Demokraterna tagit hem delstaten under nästan 30 år.

Frågan är nu om den växande coronapandemin och presidentens egen sjukdom kommer att påverka delstatens väljare som till 81 procent består av vita. Enligt en färsk opinionsmätning genomförd av ABC och Ipsos som genomfördes på fredagen och publicerades på söndagen tycker tre av fyra tillfrågade amerikaner att Donald Trump inte tog risken att själv smittas av coronaviruset på tillräckligt stort allvar.