Donald Trump stänger sin blogg – efter en månad

Efter stormningen av Kapitolium den 6 januari i år stängdes Donald Trump av från såväl Twitter som Facebook. Nu väljer Trump att självmant stänga bloggen ”From the Desk of Donald Trump”, som har fungerat som ett sätt att kommunicera med sina supportrar, skriver The Hill.

Enligt en nära medarbetare till den tidigare presidenten, Jason Miller, kommer bloggen att stängas för gott och just nu finns bara möjligheter för de som går in på den att skicka in sina e-postadresser och telefonnummer för att på det viset nås av framtida uppdateringar från Trump.

På bloggen syns en bild av Trump stående framför den amerikanska flaggan och till vänster om honom finns devisen ”Save America” – Rädda Amerika.

Tidigare kunde supportrar se filmer med Trump och läsa olika uttalanden från honom.