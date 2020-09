Donald Trumps skatt: 750 dollar året han blev president

Donald Trump gör fortfarande allt för att stoppa all form av insyn i hans deklarationer. Men på söndagen kunde New York Times avslöja att presidenten gjort allt för att komma undan skatt.

I en debatt med Hillary Clinton i september 2016 sa Donald Trump att inte betala skatt ”gör mig smart”.

Samma år som han valdes till president, 2016, betalade Trump bara 750 dollar i federal inkomstskatt. Även 2017 betalade Trump samma summa. Några uppgifter för 2018 och 2019 finns ännu inte.

– Det är bluffnyheter. Jag betalar skatt, sa Trump i en första kommentar på söndagskvällen.

– Jag betalar mycket annan skatt. Skattemyndigheterna behandlar mig illa, väldigt illa, sa Trump också men svarade inte på en rak fråga om hur mycket skatt han faktiskt anser sig betala.

Dokumenten som New York Times haft tillgång till visar också att Trump under tio av de tidigare femton åren inte betalade någon skatt alls. Orsaken var, enligt tidningen, att han då förlorade stora summor pengar. New York Times konstaterar att Trumps ekonomiska situation ser fundamentalt annorlunda ut än den han vill ge allmänheten.

Trump dras med hundratals miljoner dollar i skulder, skulder som han själv till stor del står som garant för. Där rör det sig om mellan 300 och 400 miljoner dollar, alltså motsvarande 2,7 och 3,6 miljarder kronor.

För att täcka skulderna satsar Donald Trump på att ta in pengar från affärer som enligt tidningen sätter honom i möjliga intressekonflikter med hans arbete som president.

New York Times har inte bara tagit del av Trumps deklarationer utan också ekonomiska uppgifter från flera hundra av Trumps företag. Dokumenten, påpekar New York Times, kommer inte från någon tredje källa utan från Trump själv som han lämnat ut till den amerikanska skattemyndigheten.

Tidningen beskriver dokumenten som bevis för hur Donald Trump byggt upp en image som inte är mer än ett skal:

”I slutändan har Mr Trump varit betydligt mera framgångsrik i att agera affärsmogul än att vara en sådan på riktigt.”

Mer kommer.