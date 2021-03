Dorsey säljer världens första tweet

”just setting up my twttr” (”ställer bara in mitt twttr”). Med de orden satte Dorsey fart på plattformen, och inlägget är än i dag ett av de allra mest kända.

Och för ett antal miljoner kronor kan inlägget bli ditt. I ett kort inlägg i fredags länkade Dorsey till en sida där Twitterinlägg säljs till högstbjudande, och vem som helst kan buda.

Men hur man kan sälja och köpa inlägg som alla kan se även efter köpet? Försäljningssidan liknar inläggen vid unika signerade idolkort och de säljs via den nya tekniken NFT, som står för ”non-fungible token” och liknar kryptovalutor som bitcoin i det avseendet att ägandet är helt digitalt. En NFT är helt unik och innehåller bland annat metadata från inlägget och en digital signatur från dess skapare.

Inlägget kommer dock även efter försäljningen att ligga kvar på plattformen och kunna ses via Dorseys konto så länge han inte tar bort det.

På söndagskvällen, svensk tid, låg högsta budet på 2,5 miljoner dollar.