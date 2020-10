Dött lopp i Arizona – Trump försöker vända trenden

USA-valet 2020

Arizona brukar nästan aldrig få den äran, men i år är det en av de delstater som Trump har besökt ett flertal gånger under valkampanjens sista skede.

Anledningen är uppenbar: Om Trump förlorar Arizonas 11 elektorsröster blir vägen till de 270 röster som krävs för ”four more years” som USA-president mycket tung.

Förra gången, 2016, besegrade han Hillary Clinton med hygglig marginal i Arizona. Men något har hänt. Från att ha varit en säker republikansk stat har Arizona i år blivit en ”swing state”. Det är nästan dött lopp mellan Trump och utmanaren, förre vicepresidenten Joe Biden.

Bild 1 av 3 Presidentplanet Air Force One med Donald Trump ombord landar i Phoenix. Foto: Daniel Costantini Bild 2 av 3 Air Force One landar på Goodyear-flygplatsen i Phoenix, Arizona. Foto: Daniel Costantini Bild 3 av 3 Donald Trump möter sina anhängare i Phoenix, Arizona, där han ser ut att ligga efter Joe Biden i opinionsmätningarna. Foto: Daniel Costantini Bildspel

Demokraternas kandidat ligger till och med några procent över presidenten i ett snitt av opinionsmätningarna.

Opinionsmätningar är dock inget som hans mest inbitna anhängare bryr sig om. Ingen av alla de Trumpanhängare som jag talar med under Arizonas stekande ökensol tror annat än att presidenten kommer att bli omvald. Och det med övertygande marginal.

Strax innan presidentplanet Air Force One landar anländer hinner jag få en pratstund med Mo Hoppe från Phoenix, till vardags flygvärdinna. Hon sitter framför ett tält och säljer Trump-tröjor, märken och andra Trump-prylar.

– Jag är säker på att Trump vinner!

Hon avfärdar min fråga om hur det kommer sig att Biden i så fall leder i opinionsmätningarna.

– Enkelt. Vi konservativa deltar inte i opinionsmätningar. Vi svarar inte på deras frågor när de ringer. Eller så ljuger vi bara!

Mo Hoppe tror inte på de opinionsmätningar som säger att Joe Biden leder över Donald Trump. Foto: Daniel Costantini

Mo Hoppe räknar alltså med att det finns en ganska stor dold väljargrupp som inte visar sig förrän rösterna avges. Det är en annan variant av ”skämsfaktorn”, att många som svarar på opinionsinstitutens frågor inte erkänner att de faktiskt tänker rösta på Trump, bland annat på grund av allt nedlåtande som han har sagt om kvinnor, minoriteter och handikappade.

Om det är som Mo Hoppe tror kommer Trump att ta hem Arizona. Trots de mätningar som visar motsatsen.

– Vi konservativa anpassar oss inte, säger hon.

– Ingen här bär mask mot viruset, det är bara demokraterna på Bidens möten som gör det... alla tio som är med på dem, säger hon med ett skratt.

Hon säger att uppslutningen på Trumps möte kommer att vara på en helt annan nivå – minst 40.000 deltagare.

Presidenten har landat och jublet stiger mot skyn. Foto: Daniel Costantini

Det är en siffra som jag hör återkomma flera gånger under eftermiddagen. Även Trump kommer att upprepa siffran. Men när mötet väl kommer igång står det klart att det snarare handlar om på sin höjd 10.000 personer.

Köerna har ändå varit långa och folkhavet är stort, om än tätt sammanpackat på en liten yta, där bara enstaka bär ansiktsmask. Att 227.000 amerikaner har avlidit i covid-19 sedan i mars och att dödstalen har ökat till drygt 800 per dygn tycks inte bekymra de samlade Trumpanhängarna till den grad att de finner att social distansering är av nöden.

Mötesdeltagarna får tempen kontrollerad. Foto: Daniel Costantini

Innan Air Force One tar mark tittar jag mot fältet bortom landningsbanan. Där syns en skog av flygplan, eller snarare en kyrkogård av jättelika stålfåglar, som har stått på marken sedan pandemin bröt ut i våras. Ett kvitto på att covid-19 inte på minsta vis har blåst över.

Trots det vidhåller Trump att det värsta är över, och han vill ha slut på tjatet om ”covid, covid, covid”.

Trumps möte på flygplatsen i Phoenix går efter samma mall som varje rally han håller under den intensiva slutspurten: Praktisk taget alla genomförs på flygplatser, där det mäktiga Boeing 747-planet utgör fond i det välregisserade skådespel som har designats av Trumps valstab.

Bild 1 av 2 Vip-gäster väntar i en lounge på att presidenten ska landa. Foto: Daniel Costantini Bild 2 av 2 För Jason Engrum och dottern Rihanna, 5 år, är detta deras första kampanjmöte. Foto: Daniel Costantini Bildspel

Och talepunkterna är de samma: ”Fake news media” (CNN, New York Times) är korrumperade, Joe Biden gömmer sig i sin källare och är en nickedocka för extremvänstern, och det enda som hotar Trumps valseger är att demokraterna förfalskar valet.

Trump uppehåller sig inte särskilt länge vid pandemin, det är verkligen ingen vinnande fråga. Tvärtom har stödet för honom urholkats på grund av hur han har hanterat viruset.

Trumpanhängare väntar på att få en bra plats på läktarna på flygplatsen inför talet. Foto: Daniel Costantini

Bland det första Trump säger under sitt timslånga möte är att ”vi snart kommer att ha besegrat viruset, och då kommer vi att vara starkare än någonsin”. Om han bara väljs om.

– Vi måste öppna landet igen. Joe Biden vill hålla alla inlåsta. Om ni röstar på honom så får ni inte fira halloween, jul och 4:e juli. Så det här blir ett val för skattesänkningar, för rätten att bära vapen och för att stå upp mot Kina. Valet står mellan den amerikanska drömmen och en socialistisk mardröm, säger Trump.

– Och vi kommer att få tillbaka ett normalt liv när vaccinet har krossat viruset. Medan en röst för Sleepy Joe är en röst för rekordhöga skatter!

När Trump uttalar det nedsättande öknamnet på sin 77-årige motståndare – som är hans sätt att insinuera att Biden är närmast dement – vaknar publiken till och börjar skandera: ”Lock him up! Lock him up!! Det är alltså samma hotfulla ramsa som riktades mot Hillary Clinton för fyra år sedan.

Många i publiken bär tröjor med tryckta slagord av typ: ”God, Guns, Trump”, ”Latinos for Trump” och ”Women for Trump”.

Foto: Daniel Costantini

En man har på sig en t-shirt med texten: ”Den enda sak som är värre än Covid-19 vore Biden-20”. Han heter Jim Holter, är egenföretagare, och på min fråga om vad han tycker om Trumps hantering av pandemin svarar han:

– Visst kunde han ha skött det bättre, men han gjorde nog sitt bästa, mycket var okänt med sjukdomen. Så visst har Trump förlorat politiskt på det. Men om Biden hade haft ansvaret skulle han dessutom ha stängt ned hela ekonomin. Jag tror att vi får leva med det här ända tills vi får fram ett vaccin.

Jim Holter hade tidigare vissa tvivel på Trumps segerchanser.

– Men ju fler valmöten jag har varit på desto mer tror jag på en klar och tydlig seger för presidenten. Han har många tysta supportrar där ute.