Dragkampen om Putinkritikern Navalnyjs kläder fortsätter

– Vi sysslar inte med kläder. Det är inte vår profil, säger president Vladimir Putins pressekreterare Dmitrij Peskov till Echo Moskvy på en presskonferens.

När Echo Moskvy påpekar att det handlar om viktiga bevis försöker Peskov flytta över ansvaret på Navalnyjs anställda.

– De förde en mängd bevis ut ur landet tillsammans med patienten. Vi vet inte exakt vad de har fört ut, men vet med säkerhet att det handlade om viktiga bevis. Polisen vill se de här bevisen, säger Peskov.

Det stämmer att Navalnyjs anställda undersökte hotellrummet där han hade sovit och förde viktiga bevis till Tyskland. Avgörande är en vattenflaska där både tyska, franska och svenska laboratorier har hittat spår av nervgiftet novitjok. Brott mot oppositionella, inklusive förgiftningsförsök, blir nästan aldrig utredda i Ryssland. Det var därför Navalnyjs stab beslöt att föra ut bevisen ur landet.

Att giftet har hamnat på vattenflaskan betyder troligen inte att Navalnyj förgiftades via den. Ryska experter på novitjok säger att han sannolikt förgiftades via sina kläder, och att giftet sedan hamnade på plastflaskan via Navalnyj själv.

Kläderna är med andra ord ett väldigt viktigt bevis. Aleksej Navalnyj själv skriver på sin hemsida att han kräver att få sina kläder tillbaka, ”prydligt hopvikta i en plastpåse”. Han påpekar att myndigheterna är förpliktade att återlämna dem eftersom 30 dagar har förflutit sedan de beslagtogs och ingen förundersökning har inletts.

Enligt nyhetsbyrån Interfax har de regionala myndigheterna i Omsk meddelat att sjukhuset inte längre har kvar hans kläder. De beslagtogs av polisen för vidare utredningar. Men ingen brottsutredning har alltså inletts.

