Drottning Elizabeth: Ska det se ut som att ni har trevligt?

I helgen samlas de högsta hönsen från sju av världens största ekonomier i Cornwall, Storbritannien för det första G7-mötet sedan coronapandemin bröt ut.

Under mötet stod bland annat en träff med drottning Elizabeth II på schemat och när det var dags för gruppfoto var världsledarnas ansiktsuttryck inte till drottningens belåtenhet.

– Ska det se ut som att ni har trevligt? säger hon ironiskt.

– Ja, definitivt, svarar en fnissande Boris Johnson.

Storbritanniens drottning Elizabeth II i mitten tillsammans med flera av världsledarna. Foto: Jack Hill/AFP

Möten stormakter emellan har gett upphov till många minnesvärda ögonblick och dråpliga missförstånd. Här är några uppmärksammade händelser från de senaste årens värstingmöten:

02:29. Trump blev den förste amerikanske presidenten att gå in på nordkoreansk mark.

Trump besöker Nordkorea: ”Nu blir det extremt fredligt”

I Juni 2019 blev Donald Trump den första sittande amerikanska presidenten att besöka Nordkorea.

Efter att ha mötts upp i den demilitariserade zonen tog Trump, sida vid sida med Kim Jong-Un steget över tröskeln, in i Nordkorea.

– Nu är det extremt fredligt, det är en helt annan värld, sa Trump enligt BBC.

Efter mötet hävdade Trump att problemet med Nordkoreas kärnvapenhot ”i stort” var löst. Men en FN-rapport konstaterade senare att Nordkoreas kärnvapenprogram fortfarande var intakt.

https://twitter.com/riotta/status/886596113977012225

Nalle Puh stoppas i Kina – för lik Xi Jinping

Konflikten mellan Kina och nallen drog igång efter ett möte med Barrack Obama 2013 – när bilder på den kinesiske presidenten Xi Jinping jämfördes med den honungstokige Nalle Puh. Bilderna fick snabbt spridning på sociala medier, vilket ledde till att Kina började plocka ner bilder föreställande presidenten jämte den tecknade björnen.

Jämförelserna tog återigen fart efter en bild på Xi Jinping tillsammans med Japans premiärminister Shinzo Abe.

2018 slog myndigheterna tillbaka mot de hånfulla bilderna. Disneyfilmen om Puhs ägare Christopher Robin stoppades från lansering i Kina.

Trump och Macron vill inte släppa taget

På den franska nationaldagen 2017 var president Trump på besök hos Emmanuel Macron i Paris. När de båda ledarna möttes utanför byggnadskomplexet Les Invalides blev handskakningen nästan olidligt lång.

Under 29 sekunder pågår handslaget, hela tiden med ett stadigt grepp från de båda männen. Under tiden hinner presidenterna bland annat med att klappa varandra på axlar och händer ett tiotal gånger och även hälsa på varandras respektive.

00:40. Relationerna mellan Turkiet och EU är inte de bästa. Frågan är hur de påverkas av att president Erdogan offentligt förödmjukat EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. von der Leyen degraderas till bisittare när hon och Europeiska rådets ordförande Charles Michel besökte Ankara.

”Sofagate” i Ankara

Under ett möte i Ankara tillsammans med Europeiska rådets ordförande Charles Michel i våras blev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förpassad till soffan av Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.

Händelsen väckte stor uppmärksamhet på sociala medier och fick hashtaggen ”sofagate”.

00:19. Scenen som utspelade sig i Vita huset fick omedelbar respons över hela världen.

Handslag?

Under ett möte mellan Donald Trump och Angela Merkel i Vita huset 2017 fick de både en uppmaning från en fotograf om ett handslag.

”Handslag? Handslag?”, frågade han.

Merkel lutade sig då fram mot Trump och frågade ”vill du skaka hand?” – men utan att få någon som helst reaktion från Trump.

Flera stora medier högg direkt på den förvirrande icke-hälsningen: ”Donald Trump vägrar att skaka Angela Merkels hand”, skrev The Independent. The Guardian hade rubriken ”Donald Trump nonchalerar Angela Merkel under fotosession”.

Många uppmärksammade dock att Trump troligen helt enkelt inte hörde vad Merkel sa. I en artikel i USA Today noterar reportern att det var högljutt i rummet, vilket kan vara förklaringen till den uteblivna reaktionen.