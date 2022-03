Drygt sju timmar saknas i Trumps telefonlogg under stormningen

Flera människor dog och delar av den amerikanska kongressen förstördes när en mobb stormade Kapitolium den 6 januari 2021. Stormningen inleddes sedan Donald Trump, som förlorat valet mot Joe Biden i november året före, hållit ett tal en bit därifrån.

I talet hade Trump eldat sina anhängare och bland annat sagt att han aldrig kommer att erkänna sig besegrad:

– Vi kommer aldrig att ge upp, vi kommer aldrig att erkänna oss besegrade, sa Trump i talet där han också uppmanade de tusentals anhängarna att ”slåss som helvete”.

Nu visar det sig att Vita husets telefonlistor som ska visa vem Donald Trump ringt och vem som ringt honom under de timmar stormningen pågick saknas. Ett oförklarligt tomrum sträcker sig över sju timmar och 37 minuter, skriver Washington Post.

Donald Trumps dagbok visar att han talat med en person klockan 11.17 på förmiddagen och nästa gång klockan 18.54 då han ringde sin kommunikationschef Dan Scavino.

Enligt uppgifter till The Guardian undersöker den kommitté som ska utreda vad som hände under attacken, om de saknade telefonloggarna har tagits bort medvetet eller om Trump använt sig av en annan telefon för att ringa under den tiden.

Donald Trump försökte länge hindra en utlämning av telefonloggen men USA:s högsta domstol gick emot den tidigare presidenten. När listorna lämnades ut upptäcktes det misstänkta gapet.