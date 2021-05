Dubbelriktad farled förlängs efter Ever Givens grundstötning

Muddringsarbetet syftar till att förlänga en farled som öppnades 2015 med tio kilometer, så att den omfattar 82 av kanalens totalt 193 kilometer. Beskedet kommer efter Egyptens president Abdel Fattah al-Sisis order att omedelbart inleda arbetet, skriver Reuters.

Grundstötningen av det 440 meter långa Panamaflaggade fraktfartyget Ever Given, som under sex dagar satt fastkilad på snedden i den södra delen av kanalen, förhindrade hundratals fartyg från att passera och störde den globala handeln.

Fartyget hålls fortfarande kvar, trots att det lossades för mer än sex veckor sedan. Det har beslagtagits av den egyptiska staten och ligger nu förankrad i Bittersjöarna mellan två kanalavsnitt.

Suezkanalmyndigheten SCA kräver att Ever Givens japanska ägare, shippingföretaget Shoei Kisen Kaisha Limited, ersätter myndigheten och därmed den egyptiska staten med 916 miljoner dollar (motsvarande 7,7 miljarder kronor).

Ersättningsanspråken grundas dels på skadorna som uppstått på kanalen, men även på det arbete som lades ned på att få loss fartyget. De har också räknat in kompensation för förlorade transportintäkter under den vecka som Ever Given blockerade kanalen.

Enligt SCA har ägarna hittills vägrat betala. Kanalmyndigheten lägger hela skulden på incidenten på Ever Givens kapten, trots att det fanns lotsar från kanaladministrationen ombord.

