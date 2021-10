ECDC varnar för ny våg i länder med låg vaccinationstäckning

Totalt är omkring 61 procent av befolkningen i EU och EES-länderna fullvaccinerad. I endast tre länder – Portugal, Malta och Island – har 75 procent av den totala befolkningen fått två vaccindoser.

Enligt ECDC riskerar EU/EES-länder som ännu inte uppnått tillräckligt hög vaccinationstäckning och som planerar att lätta på restriktionerna att få en ”betydande ökning” av nya coronafall och dödsfall i sviterna av sjukdomen fram till slutet av november.

– Prognoser visar att en kombination av hög vaccinationstäckning och effektiv kontaktminskning är avgörande för att minska risken för att covid-19 ska belasta sjukvården under hösten. Länder bör sträva efter att öka sin vaccinationstäckning i alla åldrar. Beroende på den lokala epidemiska situationen kan restriktioner fortfarande behövas fram till slutet av november, säger ECDC-chefen Andrea Ammon i ett uttalande.

I Sverige är drygt 77 procent av befolkningen över 16 år fullvaccinerad och 64 procent av den totala befolkningen, enligt Johns Hopkins-universitetets sammanställning.

I botten ligger Bulgarien och Rumänien, EU:s två fattigaste länder, där endast 19 respektive 28 procent av befolkningen är fullvaccinerad. I Rumänien råder utegångsförbud på helgerna för icke-vaccinerade och sedan några dagar är krav på att uppvisa ett intyg på att man är fullt vaccinerad eller att man har genomgått sjukdomen för att besöka bland annat restauranger, biografer och gym.

I Rumänien finns också planer på att göra vaccinering obligatoriskt för läkare och sjuksköterskor samt andra som arbetar inom vården, vilket har lett till demonstrationer. I länder som Frankrike, Italien och Grekland måste personer i utsatta yrken vaccinera sig, annars riskerar de att få sparken.

Sverige, Norge och Danmark har slopat nästan alla coronarestriktioner under september, men hänvisning till hög vaccinationstäckning. I många andra länder gäller fortsatt kravet att bära munskydd och kunna visa upp vaccinationspass i offentliga situationer.

När det gäller smittspridning ligger Europa just nu på en platå med en svag minskning enligt WHO, men situationen varierar i olika länder. Antalet döda per dygn har långsamt stigit sedan mitten av juni.