Efter fyra dödsfall i Norge – experter tror att Astra Zenecas vaccin stoppas för gott

De fyra personer som har avlidit av blodproppar i Norge är alla kvinnor under 60 år. De hade alla fått Astra Zenecas vaccin mindre än två veckor före dödsfallet.

De misstänkta biverkningar som fick Norge och flera andra länder att pausa Astra Zenecas vaccin rör en ovanlig form av koagulationsrubbningar som lett till mindre blodproppar i flera blodkärl, ofta i hjärnan, tillsammans med en brist på blodplättar vilket kan leda till blödningar.

– Det här är mycket allvarliga händelser som drabbar yngre kvinnor och som måste utvärderas noga, säger Frode Forland, smittskyddsdirektör vid norska Folkhälsoinstitutet.

Fram till den 16 mars hade ett 20-tal fall av koagulationsrubbning rapporterats, av omkring 20 miljoner personer som fått Astra Zenecas vaccin i Europa. Sedan dess har EU:s läkemedelsmyndighet EMA bedömt att vaccinet är säkert och att det kan fortsätta användas. Flera EU-länder har återupptagit vaccineringen med Astra Zenecas vaccin, men i de nordiska länderna är det ännu på paus.

Enligt Frode Forland visar undersökningar som är gjorda i Tromsø att en möjlig mekanism bakom den allvarliga biverkningen kan vara antikroppar mot blodplättarna. Det kan i så fall ha drabbat en av 20.000 bland de personer som hittills har fått Astra Zenecas vaccin i Norge. Just nu håller en bred expertpanel på att utreda det eventuella sambandet mellan vaccin och biverkningar i Norge. Ett första besked väntas tidigast på fredag.

Frode Forland, smittskyddsdirektör vid norska Folkhälsoinstitutet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

– Vi tittar på de enskilda fallen, men också på epidemiologisk nivå där nyttan för befolkningen vägs mot eventuella biverkningar, säger Frode Forland.

De senaste veckornas händelser och försenade leveranser har ökat skepsisen mot Astra Zenecas vaccin. I Norge säger ordförande för Föreningen för allmänmedicin, Marte Kvittum Tangen, att det kommer att bli svårt att återuppta användningen av Astra Zenecas vaccin om man är ute efter en hög vaccinationsteckning. Enligt rapporter från norska allmänläkare har vaccinationsviljan blivit betydligt lägre.

– Det rapporteras inte om allmänt vaccinmotstånd, men folk säger tydligt att de inte vill ha Astra Zeneca-vaccinet. Det råder stor osäkerhet och skepsis, säger Marte Kvittum Tangen till NRK.

Till norska TV2 säger vaccinforskaren Gunnveig Grødeland att det är osannolikt att Astras vaccin kommer att användas i Norge igen. Hon anser att det finns starka skäl att avstå.

– De som har fått biverkningarna av vaccinet är personer som inte är i en riskgrupp för att få allvarliga symtom av covid-19. Det gör det än mer angeläget att ta reda på vad som är orsaken, säger hon till TV2

Gunnveig Grødeland, verksam vid Rikshospitalet i Oslo, är kritisk till att EMA valt att rekommendera vaccinet för användning i EU.

– Någon direkt koppling mellan vaccineringen och blodpropparna är inte belagt, men det är svårt att se andra förklaringar.

Det finns inget slutdatum för vaccinationerna i Norge, men enligt den nuvarande prognosen ska åldersgruppen 45-54 år vara färdigvaccinerad i juli, enligt Frode Forland är det dock svårt att planera som läget ser ut just nu.

– Det är upp och ned med produktion och leveranser. Det gäller inte inte bara Astra Zeneca utan även Pfizer-Biontech. Nu har vi hopp om en större leverans av Janssens vaccin i april, säger han.

På måndagen hade 505.688 fått minst en dos. 4,87 procent av norrmän äldre än 18 år är fullvaccinerade, 9,38 procent har fått en dos. Norge deltar i EU:s upphandling av vaccin.

Norge är ett av de länder som drabbats lindrigast av pandemin, med bara 649 dödsfall kopplade till sjukdomen. De senaste fem veckorna har smittspridningen ökat, med mer än mer än tusen nya registrerade fall per dygn under ett antal dagar, det är den hittills högsta nivån under pandemin. Smittspridningen är ojämnt fördelad över landet, 90 procent av de nya fallen finns i Oslo, Vestfold och Viken-området.