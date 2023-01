Efter två års ockupation ska byn bli kolgruva – tysk polis redo att tömma lägret

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

En ung kvinna firar ner sig i en sele från en trädkoja. En bit bort försöker två andra klimataktivister få ordning på repen de fäst kring höfterna.

– Det är inte svårt att klättra. Det svåra är att göra det på ett säkert sätt, säger en av dem, och skrattar.

Aktivister med tunga ryggsäckar trampar fram längs stigarna i Lützerath, en by belägen i västra Tyskland, ett par mil från gränsen till Nederländerna. Drygt två år efter att de första klimataktivisterna ockuperade området, där energibolaget RWE vill bryta kol, gör sig polisen redo att evakuera byn.

Vissa aktivister som DN talar med har erfarenhet av klättring. Andra är nybörjare. – Det är fint att vi kan lära oss av varandra, säger en aktivist. Foto: Lasse Edfast

Aktivisternas klättringsövningar är en del av förberedelserna för att stoppa dem. Ockupanterna vet att det är svårt för polisen att tömma ett läger där människor är upphissade flera meter över marken.

Från och med tisdagen den 10 januari är det olagligt för aktivisterna att vistas i byn. Under dagen började polisen bära bort aktivister från de yttersta barrikaderna, och montera ner ställningar som ockupanterna tänkt klättra upp i.

Men den 25-åriga studenten och klimataktivisten Marlene Berger räknar med att det kommer att ta tid för polisen att ta kontroll över hela området.

– Vi kallar det för ett evakueringsförsök, säger hon.

Den 25-åriga studenten Marlene Berger är en av flera talespersoner för klimataktivisterna i lägret. Aktivisterna har delat upp uppgifter som matlagning, disk och kommunikation mellan sig. Foto: Lasse Edfast

Bakom Marlene Berger breder en enorm krater ut sig. Det som ser ut som ett lapptäcke i olika nyanser av brunt är dagbrottet Garzweiler, där energibolaget RWE bryter brunkol. Om bolaget får som det vill kommer Lützerath snart att bli en del av gruvan. Planerna har fått godkänt av både det tyska klimat- och näringsdepartementet i Berlin och av motsvarigheten till detta i delstaten Nordrhein-Westfalen.

I oktober förra året presenterades en överenskommelse som framställdes som en kompromiss mellan bolaget och politikerna. Fem byar där RWE redan köpt invånarnas hus och gjort sig redo att bryta kol lämnas orörda, enligt beslutet.

Lützerath är undantaget.

Bild 1 av 2 Under dagarna som gått har klimataktivister från flera olika länder samlats i Lützerath för att protestera mot energibolaget RWE:s planer. Foto: Henning Kaiser/DPA Bild 2 av 2 Dagbrottet Garzweiler skapades 1983, när gruvfälten Frimmersdorf-Süd och Frimmersdorf-West slogs samman. Energikoncernen RWE utvinner omkring 35-40 miljoner ton brunkol här, varje år. Foto: Hollandse Hoogte/Shutterstock Bildspel

”Det viktigaste påbudet under den pågående energikrisen är att trygga energiförsörjningen. Samtidigt är skydd av klimatet en av vår tids centrala utmaningar. RWE stöttar både och”, skrev bolaget i ett pressmeddelande i samband med att beslutet offentliggjordes.

Trots brunkolets negativa klimat- och miljöpåverkan och trots att den tyska regeringen vill fasa ut energislaget senast 2030 ökade kolförbränningen i landet under förra året. Det beror bland annat på att gasimporten från Ryssland stoppats och på produktionsproblemen på kärnkraftverken i Frankrike. Under förra året stod brunkol för 22 procent av elproduktionen i Tyskland, enligt en beräkning från forskningsinstitutet Fraunhofer ISE. Om även stenkolet räknas in är kolets andel av elmixen drygt 33 procent.

Energibolaget RWE vill utöka kolbrytningen i västra Tyskland. För att stoppa planerna har ett tusental aktivister ockuperat byn Lützerath, som RWE planerar att omvandla till ett dagbrott. Foto: Lasse Edfast

Så kan det inte fortsätta, anser den 28-åriga klimataktivisten Lakshmi Thevasagayam.

– Vi vet att förnybar energi är billigare och bättre för klimatet. Koncerner som RWE sätter sina vinstintressen före människoliv – och politiken skyddar dem, säger hon.

Aktivisten har tagit semester från sitt jobb för att försöka stoppa byn från att evakueras. Det är hon inte ensam om. I Lützerath finns många aktivister som satt sitt liv på paus för att försöka förhindra kolbrytningen i byn. Hur länge de är beredda att stanna, och hur långt de är beredda att gå, varierar.

Få vill ge ett rakt svar på frågan om ifall de kan tänka sig att använda våld för att stoppa polisen.

– Den som utövar våld här är RWE. För varje centimeter som grävs upp dör människor i de södra delarna av världen, floder torkar ut och ekosystem bryter ihop, säger Lakshmi Thevasagayam.

Klimataktivisternas mål är att fördröja utrymningen till den 28 februari. Den 1 mars träder ett förbud mot skogsröjning i kraft, vilket aktivisterna hoppas ska försvåra upplösningen av lägret och leda till att det kan stå kvar i minst ett år till.

”Våldet kommer från RWE och det kapitalistiska systemet”, svarar klimataktivisten Lakshmi Thevasagayam på frågan om huruvida klimataktivisterna är beredda att använda våld mot polisen. Foto: Lasse Edfast

Aktivisterna räknar med att det kommer att bli svårt att få in mat i lägret när utrymningen inleds.

Under måndagskvällen, då polisen började förbereda sig för evakueringen, rådde febril aktivitet i lägret. Inne i ett stort plåtskjul sorterade aktivister försedda med pannlampor burkar med majs, bönor och ärtor.

”Eviction food”, står skrivet på en stor skylt ovanför de staplade burkarna.

Utanför plåtskjulet slevar en kvinna som kallar sig Íria upp soppa åt aktivister. Hon, som är i 30-årsåldern och arbetar på ett universitet i närheten av Lützerath, har bott i lägret i flera månader under året som gått.

– Jag trivs jättebra här. Allt har en tydlig struktur, och det har bildats en fin gemenskap. Man känner sig som en del av något större, säger hon.

Bild 1 av 2 Klimataktivisten ”Íria” studerar och arbetar på ett universitet i närheten av Lützerath. Hon vill inte att DN publicerar hennes riktiga namn. Foto: Lasse Edfast Bild 2 av 2 Klimataktivisterna har ställt upp tält, byggt hus och trädkojor i Lützerath. När DN var på plats under måndagen befann sig ett tusental personer i byn, enligt en talesperson för aktivisterna. Foto: Lasse Edfast Bildspel

”Írias” klimatengagemang utvecklades för ett par år sedan, när hon läste om riskerna för att permafrosten smälter och skadorna som det skulle innebära för klimatet. Hon inspirerades av Greta Thunberg och engagerade sig i Fridays for Future. Nu har lägret i Lützerath blivit hennes andra hem.

– Det är synd att allt kommer att försvinna. Jag ser faktiskt inte framemot att gå tillbaka till världen utanför, säger hon.

Bild 1 av 2 Klimataktivisterna försöker förhindra polisen från att evakuera Lützerath genom att bygga barrikader med hjälp av olika typer av material – från tegelstenar till containrar och trädstammar. Foto: Lasse Edfast Bild 2 av 2 Ett stort antal polisbilar hade samlats utanför Lützerath under måndagen. Vid midnatt trädde ett förbud mot att vistas i byn i kraft. Foto: Lasse Edfast Bildspel

